Egy kanál ebből a lisztből, és teljesen megváltozik a sütemény íze

A dióliszt egyre gyakrabban bukkan fel a modern konyhákban, nem véletlenül, hiszen egyre többen keresünk gluténmentes, természetes és ízletes alapanyagokat. A dióliszt pedig nemcsak egészséges, de karakteres ízekkel is szolgál, és igazán különlegessé teszi az ételeinket. Ha szeretnénk egy jól variálható, természetes alapanyagot, amely új színt visz a sütés-főzésbe, a dióliszt remek választás.

A zsírszegény dióliszt különösen jól használható süteményekhez, brownie-hoz vagy muffinokhoz, ahol intenzív, aromás ízt ad a tésztának

Fotó: Enyezdi / Shutterstock

De mi is pontosan a dióliszt, mire használható, és miért érdemes helyet szorítani neki a kamrában?

A dióliszt az, amire a neve utal, egy olyan lisztként is használható alapanyag, amely finomra őrölt dióbélből készül. Két változatával találkozhatunk: az egyik a teljes zsírtartalmú, az egyszerűen csak ledarált dió. Ezt azonban sokkal inkább tölteléknek használjuk. A másik, az olajsajtolás után visszamaradt, jóval zsírszegényebb dióőrlemény. A boltok polcain leggyakrabban lisztként kapható. A zsírszegény dióliszt könnyedebb állagú, sütéshez különösen jól használhatjuk. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy a dióliszt másként viselkedik, mint a hagyományos búza vagy gabonaliszt, - nincs benne glutén, így önmagában nem alkalmas például kelt tészták készítésére, más lisztekkel kombinálva azonban ezerféle ételnél megállja a helyét.

Keverjük bátran!

A dióliszt egyik legnagyobb előnye a semmi mással össze nem keverhető íze, az az intenzív, természetes, aromás, kicsit szinte füstös íz, amely már kis mennyiségben is remekül érvényesül. Leggyakrabban süteményekhez használjuk, a kevert tésztáknak, brownie-nak, muffinoknak, piskótáknak fejedelmi zamatot ad. Palacsinta- és gofrireceptekben is jól működik, különösen, ha rizs-, zab- vagy hajdinaliszttel keverjük.

Krémek, töltelékek sűrítésére és ízesítésre is alkalmas, sőt, akár panírozáshoz vagy sós lepények ízesítésénél is bevethetjük. Mivel önmagában nem áll össze tésztává, mindenképp kell hozzáadott kötőanyag, például tojás, konjakliszt, esetleg útifűmaghéj liszt.

Ha szeretnénk némi plusz ásványi anyagot, vitamint bevetni a natúr joghurtnál, vagy valami fantasztikus ízzel gazdagítanánk a reggeli zab vagy köleskásánkat, a dióliszt mindkét esetben jó választás.