Egy apró hiba miatt füstöl a szalonna – mutatjuk a megoldást

A szalonnazsír sok magyaros étel ízének alapja: a frissen kiolvasztott zsír gazdag, karakteres aromát ad például egy jó hagymadinszteléshez. Ugyanakkor hagyományos sütésnél könnyen előfordul, hogy a szalonna gyorsan megég vagy füstölni kezd, ami nem csak kellemetlen a konyhában, hanem ízben is árnyékolja az ételt.

Az apró kockára vágott szalonna alacsony hőfokon egyenletesen engedi ki a zsiradékot, így kevesebb füst keletkezik

Fotó: Elena.Katkova / Shutterstock

Így kerülhető a füst szalonnasütésnél

A szakácsok szerint a siker kulcsa a lassú, alacsony hőmérsékletű sütés. Először is vágjuk fel a szalonnát apró kockákra vagy csíkokra — így nagyobb felületen olvad ki a zsír. Tegyük az edénybe, és takarék lángon kezdjük el melegíteni. Ez lehetővé teszi, hogy a zsír lassan, egyenletesen olvadjon ki anélkül, hogy a szalonna odaégne vagy túlzott füst képződjön.

A folyamat során a szalonnadarabok összezsugorodnak, és a zsír fokozatosan folyékony halmazállapotúvá válik — így nagyobb mennyiségű zsiradék gyűjthető össze tisztán. Amikor elérjük a kívánt zsírmennyiséget, a szalonnadarabokat szűrőkanállal kiemelhetjük, és a lángot felerősítve hozzáadhatjuk például a hagymát a zsírhoz.

További technikák, hogy füst és fröccsenés nélkül dolgozz

Bár az alacsony hő a legjobb kiindulópont, érdemes megfontolni más, modern konyhai módszereket is:

Hideg serpenyőből indulás: ha a szalonnát hideg serpenyőbe tesszük, majd alacsony-közepes lángon kezdjük a sütést, a zsír lassabban olvad ki, és kevesebb füst keletkezik.

Sütőben sütés: nagyobb mennyiség esetén a sütőben sült szalonna is kevesebb fröccsenéssel és füsttel jár, ráadásul egyenletesebben sül.

Víz használata: egyes profi konyhákban kis mennyiségű vizet adnak a szalonnához kezdetben, hogy a zsír lassan olvadjon ki, mielőtt a hő feldobja a füstöt.

Tárolási és felhasználási tippek

A kiolvasztott szalonnazsír nem feltétlenül kell azonnal felhasználni. Ha letisztítjuk a folyékony zsírt és szűrve hűtőben tároljuk, több hétig is elállhat, sőt akár fagyasztva is hosszabb ideig megőrizhető későbbi felhasználásra (például pirítás vagy sütés alapjának).

Mit érdemes tudni a szalonna egészségügyi hatásairól?

A szalonna magas zsírtartalmú alapanyag, ami energiában gazdag, és jellegzetes ízt ad az ételeknek. Ugyanakkor többszörösen telített zsírsavakat és jelentős mennyiségű nátriumot is tartalmaz, ezért mértékkel ajánlott fogyasztani. A túlzott zsír- és sóbevitel hozzájárulhat szív- és érrendszeri kockázatok növekedéséhez, ha rendszeresen és nagy mennyiségben kerül a tányérra.