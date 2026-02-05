Ettől a titkos hozzávalótól lesz másnap is puha a szalagos fánk

A farsangi időszak elképzelhetetlen fánk nélkül. Bár szinte mindenkinek megvan a maga bevált fánkreceptje, van egy apró trükk, amit kevesen ismernek – pedig ez a különleges összetevő a kulcsa annak, hogy a szalagos fánk ne csak frissen, hanem másnap is könnyű és puha maradjon.

A tökéletes szalagos fánk aranybarna, könnyű és puha – a titkos hozzávalónak köszönhetően másnap is megőrzi állagát

Fotó: Mirjam Kavcic / Shutterstock

Amint lecseng az ünnepi időszak, kezdetét veszi a farsang, ami egyet jelent a fánksütéssel. Ma már bármelyik boltban beszerezhetjük ezt az ikonikus édességet, de az igazi, klasszikus szalagos fánk mégiscsak otthon készül. Nem kell tőle megijedni: egy kis gyakorlással bárki tökéletesre sütheti, ráadásul aki egyszer sikerrel jár, többé nem szívesen nyúl majd a bolti változathoz.

A tökéletes fánk titka egy váratlan összetevő

A fánktészta alapja egy hagyományos kelt tészta, néhány apró aránybeli módosítással. Érdemes kicsit édesebbre hangolni, de a porcukor, a lekvár vagy a töltelék úgyis tovább fokozza majd az ízélményt. Ha azonban azt szeretnénk, hogy a fánk igazán légies legyen, és másnap se száradjon ki, egy szokatlan hozzávalóra is szükség lesz.

Ez pedig nem más, mint az alkohol. Egy evőkanálnyi rum vagy pálinka fél kiló liszthez csodákat tesz: a fánk kevesebb zsiradékot szív magába, könnyebb szerkezetű lesz, és hosszabb ideig megőrzi puhaságát. Érdemes jó minőségű, magas alkoholtartalmú italt választani, amelynek az aromáját is kedveljük – a rum klasszikus választás, de a barackpálinka is remekül illik hozzá.

A fánksütésnél nemcsak az alapanyagok, hanem az apró technikai részletek is sokat számítanak. A megfelelő hőmérsékletű olaj, a türelmes kelesztés és a pihentetés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljon a jellegzetes világos szalag, amely a jól sikerült fánk védjegye. Ha ezekre odafigyelünk, és nem hagyjuk ki a tésztából a különleges adalékot sem, garantált a farsangi siker.

A fánk akkor lesz igazán szalagos, ha közepesen forró olajban, az első oldalon fedő alatt sütjük ki

Fotó: Gajus / Shutterstock

Klasszikus farsangi szalagos fánk receptje

Hozzávalók:

3 dl tej

3 dkg élesztő

1 evőkanál porcukor

5 dkg vaj

2 db tojássárgája

1 evőkanál rum

1 csipet só

50 dkg liszt

Elkészítés: