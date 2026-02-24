Ezt a 3 ételt egye lefekvés előtt, ha mélyebben szeretne aludni

Az alvás minősége és mélysége nagymértékben befolyásolja a mindennapjainkat. Jobban tudunk koncentrálni, jobb a hangulatunk és sokat segíthet egészségünk fenntartásában, ha jól alszunk. A megfelelő alvás eléréséhez azonban nemcsak a rutin és a környezet számít, hanem az is, konkrétan mit is eszünk lefekvés előtt. Vannak olyan ételek és alapanyagok, amelyek természetes módon segíthetnek az elalvásban és a nyugodt, pihentető alvásban. Mutatjuk a három leghatékonyabbat!

Egy tál könnyű zabkása banánnal lefekvés előtt: a megfelelően megválasztott esti snack hozzájárulhat a gyorsabb elalváshoz és a kiegyensúlyozott éjszakai pihenéshez

Fotó: Pressmaster / Shutterstock

Banán: a természetes és édes nyugtató

A banán kiváló alvást segítő ételünk, mert magnéziumban és káliumban különösen gazdag, ezek az ásványi anyagok pedig ellazítják az izmokat és nyugtatják az idegrendszert. A banán triptofánt is tartalmaz, egy olyan aminosavat, ami hozzájárul a szerotonin és a melatonin termeléséhez, így segíti elő a nyugodt alvást. Este, lefekvés előtt egy banán önmagában, vagy egy pohár meleg mandulaitallal turmixolva kellemes, könnyű esti segítőtárssá válhat.

Zab: lassú felszívódású, pihenést segítő szénhidrát

A zab a lassú felszívódású szénhidrátforrások közé tartozik, amelyek segítenek stabilizálni a vércukorszintet. A zab nem okoz hirtelen ébredéseket éjszaka, sőt a benne található melatonin és B-vitaminok segítik a könnyedebb elalvást. A zab simulékony, könnyen beilleszthető az esti rutinba: egy kisebb adag zabkása kókusz- vagy mandulaitallal, egy kis fahéjjal és édesítőszerrel, ideális esti „altató”.

Mandula: alvásbarát ropogós

A mandula nemcsak egészséges nassolnivaló, hanem az alvásunkat is támogató tápanyagokban gazdag ételünk. Magas magnéziumtartalma az izmok ellazulását segíti, valamint hozzájárul a nyugodt idegrendszeri működéshez. Ezenkívül egészséges zsírokat és fehérjét is tartalmaz, amelyek a stabil vércukorszint megtartását eredményezik éjjel is. Egy marék mandula lefekvés előtt magában elfogyasztva, vagy egy pohár meleg tejjel kísérve kiváló esti snack lehet.

Okos tippek - alváshozó esti étkezések mellé