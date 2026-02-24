Ezt a 3 ételt egye lefekvés előtt, ha mélyebben szeretne aludni

Az alvás minősége és mélysége nagymértékben befolyásolja a mindennapjainkat. Jobban tudunk koncentrálni, jobb a hangulatunk és sokat segíthet egészségünk fenntartásában, ha jól alszunk. A megfelelő alvás eléréséhez azonban nemcsak a rutin és a környezet számít, hanem az is, konkrétan mit is eszünk lefekvés előtt. Vannak olyan ételek és alapanyagok, amelyek természetes módon segíthetnek az elalvásban és a nyugodt, pihentető alvásban. Mutatjuk a három leghatékonyabbat!
Banán: a természetes és édes nyugtató
A banán kiváló alvást segítő ételünk, mert magnéziumban és káliumban különösen gazdag, ezek az ásványi anyagok pedig ellazítják az izmokat és nyugtatják az idegrendszert. A banán triptofánt is tartalmaz, egy olyan aminosavat, ami hozzájárul a szerotonin és a melatonin termeléséhez, így segíti elő a nyugodt alvást. Este, lefekvés előtt egy banán önmagában, vagy egy pohár meleg mandulaitallal turmixolva kellemes, könnyű esti segítőtárssá válhat.
Zab: lassú felszívódású, pihenést segítő szénhidrát
A zab a lassú felszívódású szénhidrátforrások közé tartozik, amelyek segítenek stabilizálni a vércukorszintet. A zab nem okoz hirtelen ébredéseket éjszaka, sőt a benne található melatonin és B-vitaminok segítik a könnyedebb elalvást. A zab simulékony, könnyen beilleszthető az esti rutinba: egy kisebb adag zabkása kókusz- vagy mandulaitallal, egy kis fahéjjal és édesítőszerrel, ideális esti „altató”.
Mandula: alvásbarát ropogós
A mandula nemcsak egészséges nassolnivaló, hanem az alvásunkat is támogató tápanyagokban gazdag ételünk. Magas magnéziumtartalma az izmok ellazulását segíti, valamint hozzájárul a nyugodt idegrendszeri működéshez. Ezenkívül egészséges zsírokat és fehérjét is tartalmaz, amelyek a stabil vércukorszint megtartását eredményezik éjjel is. Egy marék mandula lefekvés előtt magában elfogyasztva, vagy egy pohár meleg tejjel kísérve kiváló esti snack lehet.
Okos tippek - alváshozó esti étkezések mellé
- Soha ne közvetlenül ágyba bújás előtt, hanem azt megelőzően 1–2 órával fogyasszuk ezeket az ételeket, hogy a szervezetnek legyen ideje feldolgozni az alapanyagokat.
- Késő délután (de inkább 16 óra után) kerüljük a túlzott koffeint és cukrot, mert ezek felpörgetik az idegrendszert, oda lesz a pihentető alvás.
- Igyekezzünk a körülményeket is alvásbarát módon kialakítani - a sötét és hűvös hálószoba mellett az alvást segítő ételek még hatékonyabbá válhatnak.