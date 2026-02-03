Főzzük úgy a karfiolt, mint régen a nagymamáink: hófehér és szagtalan lesz

A főzés során a karfiol a maga útját járja, extra figyelem nélkül elveszti hófehér színét, és mivel gyorsan puhuló, tartását hamar elveszítő zöldségről van, nem árt az óvatosság. Már ha üde, gusztusos fogásként akarjuk azt tálalni.
Savas közeg plusz a tej
A nagyanyáink szerint is jól ismert klasszikus házi praktika szerint azonban, ha víz és tej keverékében főzzük a rózsákat – a tejben lévő fehérje segít megőrizni a tiszta színt. Ha citromlevet is csepegtetünk a főzővízbe (vagy ecetet), akkor a savas közeg segíthet a tiszta, ragyogó fehérség megtartásában.
Fürdessük meg sós lében
Egy másik módszer az úgynevezett sós fürdő: a feldarabolt karfiolt előzetesen, rövid ideig jéghideg, sós vízben kell áztatnunk, majd egy másik sós főzővízben főzhetjük készre. Fontos, hogy ne ugyanabban a vízben főzzük, amiben áztattuk. Így nemcsak fehérebb marad, de a textúrája is finomabb lehet. Bár vannak, akik ennek ellenkezőjét említik, miszerint, ha fehér karfiolt szeretnénk, akkor csínján kell bánni a sóval – ez csak abban az esetben érvényes, ha előtte nem áztattuk be jéghideg sós vízbe.
Ne főzzük túl soha
A karfiol akkor is elveszíti fehér színét, ha túlfőzzük. Amúgy is érdemes a zöldségeket éppen csak megpuhítani – kellemetlen, amikor a karfiol már a főzővízben szétmállik. Ha üde állagú, akár salátába is illő karfiolt szeretnénk, csak addig főzzük, amíg nem ropog a fogunk alatt. Egy kis pikáns tartást hagyjunk meg neki.
Fűszerszínek
A fehér szín hajlamos arra, hogy más főző alapanyagok színét átvegye. Ha fehér karfiolt szeretnénk, kerüljük a vad színeket eregető fűszereket vagy zöldségtársításokat. Amúgy is úgy tudjuk a karfiol markáns ízét megőrizni, ha csak sóval turbózzuk fel. Ez nem érvényes akkor, ha karfiolkrémlevest, mártást vagy ragut főzünk. Ott nyugodtan fűszerezzünk, hiszen abban az esetben a hófehér szín elérése nem feltétlenül cél.
Hogyan kerüljük el a karfiol jellegzetes szagát?
Ha szeretjük a karfiolt, a szagát is szeretjük, de sokszor azok, akiknek főzzük, magát a karfiolt - az ízét, a belőle készült ételeket szeretik - de a főzés közben kavargó karfiolszagot ki nem állhatják. A karfiol főzése közben azonban kellemetlen kénes szag terjed a konyhában, ez a főzéssel jár. Ennek elkerülésére is vannak régi, egyszerű praktikák. Egyrészt érdemes olyan közegben főzni, ami segít semlegesíteni vagy elnyelni az illatot, és itt lép porondra ismét a tej, amely a fehér szín megőrzése mellett a szagot is mérsékli.