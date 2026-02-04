Így marad sokáig friss a piskóta, a pite és a krémes süti

Egy jól sikerült sütemény nemcsak frissen csábító, később is rájár a család. Így aztán azt szeretnénk, hogy sokáig ehetőek, mi több, finomak maradjanak, vagyis nem mindegy, hogyan tároljuk azokat. A piskóták, a piték és a vajas krémes sütemények eltérő bánásmódot igényelnek, különben gyorsan kiszáradnak, megromlanak vagy elveszítik csábító állagukat. Megmutatjuk, mire érdemes figyelnünk.

A piskóta az a sütemény, ami könnyen kiszárad, ezért fontos a légmentes csomagolás és a megfelelő tárolás

Fotó: 123RF

Piskóták tárolása - a levegő kész veszedelem

A piskóta könnyű, levegős szerkezetű sütemény, ezért különösen érzékeny a kiszáradásra. Ha még nem töltöttük meg krémmel, (és sokszor ez a megoldás a hosszas tárolásra) a legegyszerűbb megoldás, ha az abszolút kihűlés után folpackba csomagoljuk, vagy jól záródó dobozba tesszük. Szobahőmérsékleten így 1–2 napig tökéletesen megőrzi puhaságát. Még tovább eltartható, ha a tárolódobozt hűtőbe vagy fagyasztóba tesszük. A piskóta ugyanis jól fagyasztható. Úgy hetekig megőrzi finomságát. Bármikor előkapható, és szobahőmérsékleten való felolvasztása után bátran fogyasztható.

Piték és töltött tészták: attól függ, mi a töltelék

A piték tárolásánál mindig a töltelék dönt. A gyümölcsös piték, például az almás, meggyes verziók egy napig szobahőmérsékleten is elállnak, feltéve, hogy letakarva tároljuk azokat. Melegebb időszakban azonban, vagy ha több napig szeretnénk tárolni, irány a hűtő. A gyümölcsök ugyanis levet engednek, az átáztatja a tojásos tésztát, ami a melegben könnyen romlásnak indulhat. A krémes, túrós vagy tojásos töltelékű piték egyértelműen hűtést igényelnek. Ezeket tegyük jól záródó dobozba, majd hűtőbe - így 2–3 napig biztonságosan fogyaszthatók maradnak.

A krémes süteményeknél a hűtő elengedhetetlen, különben gyorsan romlásnak indulhatnak

Fotó: Mindmegette

Vajas krémes sütemények – itt is a hűtő a kötelező megoldás

A vajjal, tejszínnel vagy tojással készült krémek különösen romlandók. Az ilyen süteményeket elkészülésük után még egy fél napig se tartsuk szobahőmérsékleten. Amint készre hűlnek, tegyük azokat hűtőbe. Lehetőleg zárt tárolóedényben legyenek, hogy ne vegyék át más ételek szagát. Még így hűtve is 2 napon belül fogyasszuk el őket. Tálalás előtt érdemes 15–20 percre kivenni a hűtőből a krémes sütit, így vissza tudja nyerni puhább, selymes állagát, és az ízek is jobban érvényesülnek. De mindig csak annyit vegyünk elő, amit azonnal elfogyasztunk.