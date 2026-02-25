Gyerekként gyűlöltük a spenótot, most rajongunk érte: miért változik az ízlésünk?

Gyerekként sokan fintorogva toltuk arrébb a spenótos tányért, a brokkolit vagy a kelkáposztás ételeket, felnőttként viszont akár rajonghatunk is ezekért a fogásokért, ízekért. Helyénvaló kérdés lehet, vajon miért változik meg ennyire az ízlésünk az évek során? A válasz összetettebb, mint elsőre gondolnánk, és biológiai, pszichológiai, valamint kulturális tényezők egyaránt szerepet játszanak benne.

A keserű ízekre érzékenyebb gyermeki ízlelés miatt a brokkoli sokaknál már ránézésre is ellenállást vált ki, az ízlés később azonban változik

Fotó: New Africa / Shutterstock

A biológia: a gyermekek ízérzékelése extra kifinomult

A gyerekek ízlelőbimbói érzékenyebbek, különösen hevesen reagálnak a keserű ízekre. Evolúciós szempontból ennek komoly jelentősége van: a keserű íz gyakran jelezhetett mérgező vagy romlott ételt, ezért a szervezet ösztönösen óvatosabban reagált rá. A spenót, a brokkoli vagy más zöld leveles zöldségek enyhén kesernyés ízűek, így szinte természetes, hogy a legtöbb gyerek nem kéri, sőt erőteljesen elutasítja.

Felnőttkorra az ízérzékelés megváltozik, a keserű íz nem olyan riasztó, az összetettebb ízek viszont élvezhetőbbé válnak. Nem véletlen, hogy a kávé vagy az étcsokoládé is inkább felnőtt kedvenc. Később az ízlés viszont tompul, kopik, elmosódnak az ízek, ahogy az illatok is.

A tapasztalat: az ízlés tanulható

Az ízek érzékelése olyan, amilyen, de maga az ízlés nem feltétlenül velünk született, kőbe vésett adottság. Az ismételt (nem ránk erőltetett) kóstolgatás, valamint a pozitív élmények fokozatosan átírhatják az első (kellemetlen) benyomásokat. Egy étel, amelyet gyerekként ránk erőltetettek (addig innen fel nem állsz, míg meg nem eszed)… vagy nógattak, hogy mindenképp együk meg (tele van vitaminnal,. na csak egy falatot, a mama kedvéért…) könnyen válhat ellenszenvessé, még akkor is, ha annyira nem is lett volna kellemetlen az íze.

Ugyanez az alapanyag azonban felnőttként, egy jól elkészített, fűszeres vagy krémes változatban egészen új oldalát mutathatja meg. Az önkéntesség nagyon fontos tényező: amikor valaki maga dönt úgy, hogy kipróbál valamit, nyitottabban közelíthet akár a korábban már elutasított ízekhez is.

Az élmények és a környezet hatása

Az ételhez érzelmek társulnak. Ha egy alapanyag kellemetlen élményhez kötődik, az hosszú időre meghatározhatja a hozzá való viszonyt. Később azonban egy pozitív tapasztalat – egy finom éttermi élmény, egy jól sikerült otthoni recept, sőt akár az is, hogy a szerelmünk főzi meg az addig félretolt fogást – teljesen átírhatja a hozzá való viszonyulást.