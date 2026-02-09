Hírlevél
tojásrántotta

Ettől az egyszerű hozzávalótól lehet még krémesebb a tojásrántotta

A rántotta az egyik legnépszerűbb reggeli fogás, amelyet szinte mindenki rendszeresen elkészít otthon. Bár az alaprecept egyszerű, egy meglepő hozzávalóval még krémesebb és lágyabb állagot érhetünk el. Egy amerikai séf szerint ez a titkos összetevő lehet a kulcs a tökéletes tojásrántottához.
tojásrántottamajonézkonyhai praktika

A tojásrántotta az egyik legnépszerűbb reggeli fogás világszerte, hiszen gyorsan elkészíthető, egyszerű alapanyagokból áll, és rengeteg módon variálható. Ahogy a lecsó esetében, úgy a rántottánál is igaz: szinte minden háztartásban másképp készítik, és mindenki a saját módszerére esküszik. Bár a klasszikus recept önmagában is jól működik, léteznek apró trükkök, amelyekkel még lágyabb, krémesebb állagot érhetünk el.

A majonéz hozzáadásával a tojásrántotta állaga sokkal selymesebb és lágyabb lehet
A „titkos” összetevő: majonéz

Egy amerikai séf, Alton Brown szerint a tojásrántotta egyik meglepő, de hatékony kiegészítője a majonéz. Javaslata alapján egy kis mennyiség hozzáadásával a rántotta állaga sokkal selymesebb és puhább lesz, miközben az ízén szinte egyáltalán nem érezhető a majonéz. A majonéz valójában tojásból és olajból készül, így nem idegen összetevő a fogásban: a benne található zsiradék segíthet abban, hogy a tojás ne száradjon ki sütés közben.

Miért működik ez a módszer?

A tojásrántotta egyik leggyakoribb hibája, hogy túl magas hőfokon készül, így gyorsan kiszárad és gumiszerűvé válik. A majonézben található olaj és emulgeált állag segít megőrizni a tojás krémességét, és egyenletesebb textúrát adhat a kész ételnek. A szakértők szerint a rántotta akkor lesz igazán jó, ha alacsony vagy közepes hőfokon, folyamatos keverés mellett készül el.

Alton Brown tojásrántotta-módszere

A séf ajánlása szerint néhány egyszerű lépés betartásával könnyen elkészíthető a különösen lágy rántotta:

  1. A tojásokat egy tálban felverjük.
  2. Hozzáadunk egy kanálnyi majonézt és egy kevés vizet.
  3. A serpenyőt előmelegítjük, majd kevés vajat olvasztunk benne.
  4. A tojáskeveréket beleöntjük.
  5. Spatulával folyamatosan kevergetjük, amíg el nem érjük a kívánt állagot.
  6. A végeredmény egy könnyű, krémes rántotta, amelyben a majonéz íze nem dominál, inkább az állagon érezhető a különbség.

További tippek a tökéletes tojásrántottához

A majonézes trükk mellett több apróság is hozzájárulhat ahhoz, hogy a reggeli fogás igazán ízletes legyen:

  • Ne süssük túl magas hőfokon!
  • A vajat érdemes olajjal kombinálni, hogy ne égjen meg.
  • A sózást sokan csak a sütés végén javasolják, mert a túl korai sózás miatt vizet ereszthet a fogás.
  • A rántotta akkor a legjobb, ha kissé lágyan, nem teljesen kiszárítva tálaljuk.
  • Ízlés szerint friss zöldfűszerekkel (snidling, petrezselyem) is feldobható.

Mennyi majonéz az ideális?

Alton Brown szerint általában három tojáshoz egy teáskanálnyi majonéz elegendő, de a mennyiség ízlés szerint változhat. Érdemes először kisebb adaggal kísérletezni, hogy megtaláljuk a számunkra legjobb arányt.

 

