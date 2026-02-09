Ettől az egyszerű hozzávalótól lehet még krémesebb a tojásrántotta

A tojásrántotta az egyik legnépszerűbb reggeli fogás világszerte, hiszen gyorsan elkészíthető, egyszerű alapanyagokból áll, és rengeteg módon variálható. Ahogy a lecsó esetében, úgy a rántottánál is igaz: szinte minden háztartásban másképp készítik, és mindenki a saját módszerére esküszik. Bár a klasszikus recept önmagában is jól működik, léteznek apró trükkök, amelyekkel még lágyabb, krémesebb állagot érhetünk el.

A majonéz hozzáadásával a tojásrántotta állaga sokkal selymesebb és lágyabb lehet

Fotó: Colin Hui / Shutterstock

A „titkos” összetevő: majonéz

Egy amerikai séf, Alton Brown szerint a tojásrántotta egyik meglepő, de hatékony kiegészítője a majonéz. Javaslata alapján egy kis mennyiség hozzáadásával a rántotta állaga sokkal selymesebb és puhább lesz, miközben az ízén szinte egyáltalán nem érezhető a majonéz. A majonéz valójában tojásból és olajból készül, így nem idegen összetevő a fogásban: a benne található zsiradék segíthet abban, hogy a tojás ne száradjon ki sütés közben.

Miért működik ez a módszer?

A tojásrántotta egyik leggyakoribb hibája, hogy túl magas hőfokon készül, így gyorsan kiszárad és gumiszerűvé válik. A majonézben található olaj és emulgeált állag segít megőrizni a tojás krémességét, és egyenletesebb textúrát adhat a kész ételnek. A szakértők szerint a rántotta akkor lesz igazán jó, ha alacsony vagy közepes hőfokon, folyamatos keverés mellett készül el.

Alton Brown tojásrántotta-módszere

A séf ajánlása szerint néhány egyszerű lépés betartásával könnyen elkészíthető a különösen lágy rántotta:

A tojásokat egy tálban felverjük. Hozzáadunk egy kanálnyi majonézt és egy kevés vizet. A serpenyőt előmelegítjük, majd kevés vajat olvasztunk benne. A tojáskeveréket beleöntjük. Spatulával folyamatosan kevergetjük, amíg el nem érjük a kívánt állagot. A végeredmény egy könnyű, krémes rántotta, amelyben a majonéz íze nem dominál, inkább az állagon érezhető a különbség.

További tippek a tökéletes tojásrántottához

A majonézes trükk mellett több apróság is hozzájárulhat ahhoz, hogy a reggeli fogás igazán ízletes legyen:

Ne süssük túl magas hőfokon!

A vajat érdemes olajjal kombinálni, hogy ne égjen meg.

A sózást sokan csak a sütés végén javasolják, mert a túl korai sózás miatt vizet ereszthet a fogás.

A rántotta akkor a legjobb, ha kissé lágyan, nem teljesen kiszárítva tálaljuk.

Ízlés szerint friss zöldfűszerekkel (snidling, petrezselyem) is feldobható.

Mennyi majonéz az ideális?

Alton Brown szerint általában három tojáshoz egy teáskanálnyi majonéz elegendő, de a mennyiség ízlés szerint változhat. Érdemes először kisebb adaggal kísérletezni, hogy megtaláljuk a számunkra legjobb arányt.