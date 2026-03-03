3 kihagyhatatlan tojássaláta húsvétra

Közeleg a húsvét, amelyet 2026-ban április 5-én, vasárnap ünneplünk. Ez az egyik legfontosabb tavaszi ünnep, amelyhez nemcsak vallási és népi hagyományok, hanem gazdag gasztronómiai szokások is kapcsolódnak. Ilyenkor szinte minden háztartásban előkerül a füstölt sonka, a friss, foszlós kalács, a reszelt torma és természetesen a főtt tojás, amely az újjászületés szimbóluma is egyben. A családi összejövetelek, vendégségek és bőséges lakomák azonban gyakran azt eredményezik, hogy az ünnep után jelentős mennyiségű megmaradt alapanyag – főként tojás – várja, hogy új formában, például tojássalátaként kerüljön az asztalra.

A tojássaláta igazi klasszikus, amely egyszerre lehet könnyű reggeli, gyors vacsora vagy akár ünnepi köret is

A tojássaláta éppen ezért az egyik legjobb választás a húsvéti maradékok kreatív felhasználására. Nemcsak gyorsan elkészíthető, hanem rendkívül sokoldalú fogás is: lehet klasszikus, majonézes verzió, készülhet könnyedebb, egészségtudatos alapanyagokkal, vagy akár speciális étrendekhez igazított változatban is. Krémes állaga, jól variálható ízvilága és praktikus felhasználhatósága – szendvicskrémként, salátaként vagy akár köretként – miatt szinte minden alkalomra ideális. Ráadásul néhány egyszerű hozzávalóval teljesen új karaktert adhatunk neki, így garantáltan nem válik unalmassá még több napon át sem.

Most három kihagyhatatlan receptet mutatunk, amelyekkel garantáltan feldobhatjuk a húsvéti maradékokat.

1. Klasszikus tojássaláta

Hozzávalók:

6 db főtt tojás

3 evőkanál majonéz

1 teáskanál mustár

1 kisebb fej lila hagyma

só, bors ízlés szerint

friss petrezselyem (opcionális)

Elkészítés:

A tojásokat meghámozzuk és felkockázzuk. A lila hagymát apróra vágjuk, majd egy tálban összekeverjük a majonézzel és a mustárral. Hozzáadjuk a tojást, sózzuk, borsozzuk, végül megszórjuk friss petrezselyemmel. Hűtve az igazi.

2. Avokádós tojássaláta

Hozzávalók:

5 db főtt tojás

1 érett avokádó

2 evőkanál görög joghurt

fél citrom leve

1 gerezd fokhagyma

só, bors

kevés snidling

Elkészítés:

Az avokádót villával krémesre törjük, majd összekeverjük a joghurttal és a citromlével. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a felaprított tojást. Sózzuk, borsozzuk, végül snidlinggel frissítjük. Könnyedebb, krémesebb változat, amely pirítóssal tökéletes.