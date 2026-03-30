Rendkívüli

Deák Dániel szervezett tiszás provokátorokkal találkozott, de ami ezután jött, arra még ő sem számított – videó

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

durián

A legbüdösebb gyümölcs, amit egyes helyeken be is tiltottak

47 perce
Olvasási idő: 8 perc
A durián a világ egyik legismertebb és legmegosztóbb gyümölcse: miközben tápanyagokban gazdag és krémesen édes ízű, jellegzetes, erőteljes szaga miatt sok helyen be is tiltották. De vajon miért rajonganak érte milliók, és mit érdemes tudni róla? Mindent a duriánról.
duriánbetiltgyümölcs

A durián a világ egyik legmegosztóbb gyümölcse: rajongói „a gyümölcsök királyaként” tisztelik, míg sokan már a szagától is elfordulnak. A trópusi Délkelet-Ázsiából származó különlegesség nemcsak hírhedten intenzív illatáról ismert, hanem kiemelkedő tápanyagtartalmáról és egyedi ízvilágáról is. A durián körül kialakult ellentmondások – a rajongás és az idegenkedés – különleges helyet biztosítanak számára a gasztronómiában.

A felnyitott durián belseje: krémes, sárgás húsa édeskés-fűszeres ízű, miközben jellegzetesen erős szaga miatt sokak számára megosztó
Fotó: Marius Karp / Shutterstock

Mi is az a durián?

A durián egy nagy méretű, tüskés héjú gyümölcs, amely a Durio nemzetséghez tartozik. A durián fa akár 25–50 méter magasra is megnőhet, és főként Thaiföldön, Malajziában, Indonéziában és Vietnámban termesztik. A termés súlya általában 1–3 kilogramm között mozog, de ennél nagyobb példányok is előfordulnak. A kemény, szúrós külső alatt krémes, sárgás hús található, amely gerezdekre tagolódik. Ez a belső rész az, amely a durián igazi értékét – és egyben hírhedtségét – adja.

A világ legbüdösebb gyümölcse?

A durián gyakran szerepel „a világ legbüdösebb gyümölcse” címmel. Szaga sokak szerint a rothadó hagyma, a kénes gázok és az érett sajt keverékére emlékeztet. Tudományos vizsgálatok több tucat illékony vegyület jelenlétét mutatták ki, amelyek együtt adják ezt az intenzív, nehezen leírható aromát. A szag annyira erőteljes, hogy több délkelet-ázsiai országban – például Szingapúrban vagy Thaiföld egyes részein – tilos duriánt bevinni tömegközlekedési eszközökre, szállodákba vagy zárt közterekre. A tiltást gyakran piktogramokkal is jelzik.

Milyen ízű a durián?

A durián íze éppolyan megosztó, mint az illata. Azok, akik kedvelik, gazdag, krémes állagú, édes és enyhén fűszeres ízvilágot emelnek ki, amelyben egyszerre jelenik meg a vanília, a mandula, a karamell és némi hagymás jelleg. Mások számára azonban a szag és az íz együtt túl intenzív élményt jelent. A kérdésre, hogy „milyen ízű a durián”, ezért nincs egyetlen válasz: az élmény erősen szubjektív.

A durián hatása és tápanyagtartalma

A durián nemcsak különleges, hanem kifejezetten tápláló is. Magas tápértéke miatt a trópusi régiókban gyakran energiaforrásként tekintenek rá.

Főbb jellemzői:

  • Magas káliumtartalom, amely hozzájárulhat a vérnyomás szabályozásához
  • Jelentős rosttartalom, amely támogatja az emésztést
  • C-vitaminban gazdag, így segíti az immunrendszer működését
  • Energiadús, így gyorsan pótolja az energiát

A „mire jó a durián” kérdésre tehát a válasz összetett: nem csodaszer, de értékes része lehet egy kiegyensúlyozott étrendnek.

A durián felhasználása

A durián nemcsak nyersen fogyasztható. Számos ázsiai ételben és desszertben használják fel:

  • fagylaltok és krémek alapanyagaként
  • süteményekben és édességekben
  • turmixokban és italokban
  • sőt, egyes helyeken sós ételekhez is adják

Krémes állaga miatt jól feldolgozható, bár jellegzetes szaga a feldolgozott termékekben is megmaradhat.

A durián a fán: a tüskés héjú, nagy méretű gyümölcs Délkelet-Ázsiában terem, és már külsejével is kitűnik a trópusi gyümölcsök közül
Fotó: By Jibond / Shutterstock

Durián ára és elérhetősége

A durián ára jelentősen változhat a termőhelytől, a fajtától és a szezonális kínálattól függően. Ázsiában viszonylag elérhető, Európában azonban importterméknek számít, így kifejezetten drága lehet.

Felmerül a kérdés: hol lehet duriánt venni?

Magyarországon elsősorban:

  • ázsiai élelmiszerboltokban
  • nagyobb nemzetközi piacokon
  • ritkábban online rendelés útján

Leggyakrabban fagyasztott formában kapható, mivel frissen nehezen szállítható.

Egy különleges gyümölcs megosztó hírnévvel

A durián egyszerre gasztronómiai kuriózum és kulturális jelenség. Mérete, szaga, íze és tápértéke mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kiemelkedjen a gyümölcsök közül. Bár sokak számára elsőre riasztó lehet, mások számára igazi ínyencség. A „legbüdösebb gyümölcs” cím mögött tehát egy összetett, tápláló és sokoldalúan felhasználható alapanyag áll – amelyet vagy megszeret valaki, vagy örökre elkerül.

Forrás

 

