A legbüdösebb gyümölcs, amit egyes helyeken be is tiltottak

A durián a világ egyik legmegosztóbb gyümölcse: rajongói „a gyümölcsök királyaként” tisztelik, míg sokan már a szagától is elfordulnak. A trópusi Délkelet-Ázsiából származó különlegesség nemcsak hírhedten intenzív illatáról ismert, hanem kiemelkedő tápanyagtartalmáról és egyedi ízvilágáról is. A durián körül kialakult ellentmondások – a rajongás és az idegenkedés – különleges helyet biztosítanak számára a gasztronómiában.
Mi is az a durián?
A durián egy nagy méretű, tüskés héjú gyümölcs, amely a Durio nemzetséghez tartozik. A durián fa akár 25–50 méter magasra is megnőhet, és főként Thaiföldön, Malajziában, Indonéziában és Vietnámban termesztik. A termés súlya általában 1–3 kilogramm között mozog, de ennél nagyobb példányok is előfordulnak. A kemény, szúrós külső alatt krémes, sárgás hús található, amely gerezdekre tagolódik. Ez a belső rész az, amely a durián igazi értékét – és egyben hírhedtségét – adja.
A világ legbüdösebb gyümölcse?
A durián gyakran szerepel „a világ legbüdösebb gyümölcse” címmel. Szaga sokak szerint a rothadó hagyma, a kénes gázok és az érett sajt keverékére emlékeztet. Tudományos vizsgálatok több tucat illékony vegyület jelenlétét mutatták ki, amelyek együtt adják ezt az intenzív, nehezen leírható aromát. A szag annyira erőteljes, hogy több délkelet-ázsiai országban – például Szingapúrban vagy Thaiföld egyes részein – tilos duriánt bevinni tömegközlekedési eszközökre, szállodákba vagy zárt közterekre. A tiltást gyakran piktogramokkal is jelzik.
Milyen ízű a durián?
A durián íze éppolyan megosztó, mint az illata. Azok, akik kedvelik, gazdag, krémes állagú, édes és enyhén fűszeres ízvilágot emelnek ki, amelyben egyszerre jelenik meg a vanília, a mandula, a karamell és némi hagymás jelleg. Mások számára azonban a szag és az íz együtt túl intenzív élményt jelent. A kérdésre, hogy „milyen ízű a durián”, ezért nincs egyetlen válasz: az élmény erősen szubjektív.
A durián hatása és tápanyagtartalma
A durián nemcsak különleges, hanem kifejezetten tápláló is. Magas tápértéke miatt a trópusi régiókban gyakran energiaforrásként tekintenek rá.
Főbb jellemzői:
- Magas káliumtartalom, amely hozzájárulhat a vérnyomás szabályozásához
- Jelentős rosttartalom, amely támogatja az emésztést
- C-vitaminban gazdag, így segíti az immunrendszer működését
- Energiadús, így gyorsan pótolja az energiát
A „mire jó a durián” kérdésre tehát a válasz összetett: nem csodaszer, de értékes része lehet egy kiegyensúlyozott étrendnek.
A durián felhasználása
A durián nemcsak nyersen fogyasztható. Számos ázsiai ételben és desszertben használják fel:
- fagylaltok és krémek alapanyagaként
- süteményekben és édességekben
- turmixokban és italokban
- sőt, egyes helyeken sós ételekhez is adják
Krémes állaga miatt jól feldolgozható, bár jellegzetes szaga a feldolgozott termékekben is megmaradhat.
Durián ára és elérhetősége
A durián ára jelentősen változhat a termőhelytől, a fajtától és a szezonális kínálattól függően. Ázsiában viszonylag elérhető, Európában azonban importterméknek számít, így kifejezetten drága lehet.
Felmerül a kérdés: hol lehet duriánt venni?
Magyarországon elsősorban:
- ázsiai élelmiszerboltokban
- nagyobb nemzetközi piacokon
- ritkábban online rendelés útján
Leggyakrabban fagyasztott formában kapható, mivel frissen nehezen szállítható.
Egy különleges gyümölcs megosztó hírnévvel
A durián egyszerre gasztronómiai kuriózum és kulturális jelenség. Mérete, szaga, íze és tápértéke mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kiemelkedjen a gyümölcsök közül. Bár sokak számára elsőre riasztó lehet, mások számára igazi ínyencség. A „legbüdösebb gyümölcs” cím mögött tehát egy összetett, tápláló és sokoldalúan felhasználható alapanyag áll – amelyet vagy megszeret valaki, vagy örökre elkerül.