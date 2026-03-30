A legbüdösebb gyümölcs, amit egyes helyeken be is tiltottak

A durián a világ egyik legmegosztóbb gyümölcse: rajongói „a gyümölcsök királyaként” tisztelik, míg sokan már a szagától is elfordulnak. A trópusi Délkelet-Ázsiából származó különlegesség nemcsak hírhedten intenzív illatáról ismert, hanem kiemelkedő tápanyagtartalmáról és egyedi ízvilágáról is. A durián körül kialakult ellentmondások – a rajongás és az idegenkedés – különleges helyet biztosítanak számára a gasztronómiában.

A felnyitott durián belseje: krémes, sárgás húsa édeskés-fűszeres ízű, miközben jellegzetesen erős szaga miatt sokak számára megosztó

Fotó: Marius Karp / Shutterstock

Mi is az a durián?

A durián egy nagy méretű, tüskés héjú gyümölcs, amely a Durio nemzetséghez tartozik. A durián fa akár 25–50 méter magasra is megnőhet, és főként Thaiföldön, Malajziában, Indonéziában és Vietnámban termesztik. A termés súlya általában 1–3 kilogramm között mozog, de ennél nagyobb példányok is előfordulnak. A kemény, szúrós külső alatt krémes, sárgás hús található, amely gerezdekre tagolódik. Ez a belső rész az, amely a durián igazi értékét – és egyben hírhedtségét – adja.

A világ legbüdösebb gyümölcse?

A durián gyakran szerepel „a világ legbüdösebb gyümölcse” címmel. Szaga sokak szerint a rothadó hagyma, a kénes gázok és az érett sajt keverékére emlékeztet. Tudományos vizsgálatok több tucat illékony vegyület jelenlétét mutatták ki, amelyek együtt adják ezt az intenzív, nehezen leírható aromát. A szag annyira erőteljes, hogy több délkelet-ázsiai országban – például Szingapúrban vagy Thaiföld egyes részein – tilos duriánt bevinni tömegközlekedési eszközökre, szállodákba vagy zárt közterekre. A tiltást gyakran piktogramokkal is jelzik.

Milyen ízű a durián?

A durián íze éppolyan megosztó, mint az illata. Azok, akik kedvelik, gazdag, krémes állagú, édes és enyhén fűszeres ízvilágot emelnek ki, amelyben egyszerre jelenik meg a vanília, a mandula, a karamell és némi hagymás jelleg. Mások számára azonban a szag és az íz együtt túl intenzív élményt jelent. A kérdésre, hogy „milyen ízű a durián”, ezért nincs egyetlen válasz: az élmény erősen szubjektív.

A durián hatása és tápanyagtartalma

A durián nemcsak különleges, hanem kifejezetten tápláló is. Magas tápértéke miatt a trópusi régiókban gyakran energiaforrásként tekintenek rá.