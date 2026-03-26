Így lesz egy csomag csirkemellből 3 különböző étel

A csirkemell az egyik leggyakrabban használt alapanyag a magyar konyhában, mégis sokan unalmasnak tartják. Nem véletlen: ha mindig ugyanúgy készítjük, könnyen rá lehet unni. Pedig egy kis tudatossággal egyetlen csomagból több napra elegendő, ráadásul teljesen különböző fogásokat is készíthetünk. Megmutatjuk, hogyan hozhatja ki a maximumot egy fél kiló csirkemellből úgy, hogy közben időt és pénzt is spórol – és nem kell ugyanazt ennie napokon keresztül.

A csirkemell előkészítése kulcsfontosságú: ha különböző formára vágjuk, többféle ételhez is könnyen felhasználható

Egy csirkemell, három fogás

Ehhez egy kb. 500–600 grammos csirkemellre lesz szükség, amit három részre osztunk. Az előkészítést érdemes egyszerre elvégezni, így később már csak sütni-főzni kell.

Alapelőkészítés:

A csirkemellet három részre vágjuk.

Az egyik részt kockázzuk, a másikat csíkozzuk, a harmadikat apróbb darabokra vágjuk.

Sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük.

Ezzel az alapmunkával máris rengeteg időt spórolunk a következő napokra.

1. nap: Gyors csirkés tészta

Az első adagból egy villámgyors, mégis laktató étel készül, ami tökéletes ebédre vagy vacsorára.

Hozzávalók:

1/3 csirkemell (kockázva)

1 fej hagyma

1 gerezd fokhagyma

200 ml tejszín (vagy főzőtejszín)

tészta

só, bors, egy kevés olaj

Elkészítés:

A hagymát egy kevés olajon megdinszteljük. Hozzáadjuk a csirkét, és fehéredésig pirítjuk. Beletesszük a fokhagymát. Felöntjük tejszínnel, sózzuk, borsozzuk. Összeforraljuk, majd kifőtt tésztával összekeverjük, és tálaljuk.

Tipp: Ha könnyebb verziót szeretne, a tejszín helyett használhat natúr joghurtot is.

2. nap: Fűszeres csirkés wrap

A második adagból egy könnyű, gyorsan elkészíthető, akár útközben is fogyasztható étel lesz.

Hozzávalók:

1/3 csirkemell (csíkozva)

tortilla lapok

saláta, paradicsom

joghurtos vagy majonézes szósz

fűszerek (pl. paprika, fokhagymapor)

Elkészítés:

A csirkecsíkokat fűszerezzük, majd egy serpenyőben megsütjük. A tortillát felmelegítjük. Megtöltjük csirkével, zöldségekkel, szósszal. Feltekerjük, és már fogyasztható is.

Variáció: Ha nincs tortilla, pitában vagy akár salátaként is tálalható.

A fűszeres csirkés wrap nemcsak gyors és laktató, hanem tökéletes választás akkor is, ha maradék csirkemellből készítenénk valami újat

3. nap: Magyaros csirkeragu

A harmadik adagból egy tartalmas, klasszikus ízvilágú fogás készül.