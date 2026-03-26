Így lesz egy csomag csirkemellből 3 különböző étel

A csirkemell az egyik leggyakrabban használt alapanyag a magyar konyhában, mégis sokan unalmasnak tartják. Nem véletlen: ha mindig ugyanúgy készítjük, könnyen rá lehet unni. Pedig egy kis tudatossággal egyetlen csomagból több napra elegendő, ráadásul teljesen különböző fogásokat is készíthetünk. Megmutatjuk, hogyan hozhatja ki a maximumot egy fél kiló csirkemellből úgy, hogy közben időt és pénzt is spórol – és nem kell ugyanazt ennie napokon keresztül.
Egy csirkemell, három fogás
Ehhez egy kb. 500–600 grammos csirkemellre lesz szükség, amit három részre osztunk. Az előkészítést érdemes egyszerre elvégezni, így később már csak sütni-főzni kell.
Alapelőkészítés:
- A csirkemellet három részre vágjuk.
- Az egyik részt kockázzuk, a másikat csíkozzuk, a harmadikat apróbb darabokra vágjuk.
- Sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük.
Ezzel az alapmunkával máris rengeteg időt spórolunk a következő napokra.
1. nap: Gyors csirkés tészta
Az első adagból egy villámgyors, mégis laktató étel készül, ami tökéletes ebédre vagy vacsorára.
Hozzávalók:
- 1/3 csirkemell (kockázva)
- 1 fej hagyma
- 1 gerezd fokhagyma
- 200 ml tejszín (vagy főzőtejszín)
- tészta
- só, bors, egy kevés olaj
Elkészítés:
- A hagymát egy kevés olajon megdinszteljük.
- Hozzáadjuk a csirkét, és fehéredésig pirítjuk.
- Beletesszük a fokhagymát.
- Felöntjük tejszínnel, sózzuk, borsozzuk.
- Összeforraljuk, majd kifőtt tésztával összekeverjük, és tálaljuk.
Tipp: Ha könnyebb verziót szeretne, a tejszín helyett használhat natúr joghurtot is.
2. nap: Fűszeres csirkés wrap
A második adagból egy könnyű, gyorsan elkészíthető, akár útközben is fogyasztható étel lesz.
Hozzávalók:
- 1/3 csirkemell (csíkozva)
- tortilla lapok
- saláta, paradicsom
- joghurtos vagy majonézes szósz
- fűszerek (pl. paprika, fokhagymapor)
Elkészítés:
- A csirkecsíkokat fűszerezzük, majd egy serpenyőben megsütjük.
- A tortillát felmelegítjük.
- Megtöltjük csirkével, zöldségekkel, szósszal.
- Feltekerjük, és már fogyasztható is.
Variáció: Ha nincs tortilla, pitában vagy akár salátaként is tálalható.
3. nap: Magyaros csirkeragu
A harmadik adagból egy tartalmas, klasszikus ízvilágú fogás készül.
Hozzávalók:
- 1/3 csirkemell (apró darabokra vágva)
- 1 fej hagyma
- 1 db paprika
- pirospaprika
- só, bors
- rizs vagy krumpli köretnek
Elkészítés:
- A hagymát megdinszteljük.
- Lehúzzuk a tűzről, megszórjuk pirospaprikával.
- Hozzáadjuk a csirkét, majd visszatesszük a tűzre.
- Felöntjük kevés vízzel, és puhára főzzük.
- Paprikával gazdagítjuk, majd rizzsel vagy krumplival tálaljuk.
Tipp:
Maradék zöldségekkel (pl. cukkini, répa) még gazdagabbá tehető.