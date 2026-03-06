Ezért válasszunk inkább csontos, bőrös csirkemellet filé helyett

A legtöbben kényelemből és megszokásból a filézett csirkemellhez nyúlunk. Gyors, „kész” alapanyag, a kicsit finnyásabbak szívesebben főznek abból. Pedig ha egy kicsit tudatosabban vásárolunk, sokat nyerhetünk. Takarékoskodhatunk kicsit és az egészségünkre is jó hatással lehet, ha nem kezeljük le a csontos, bőrös részeket. Elmondjuk, miért érdemes csontos csirkemellett választani a filé helyett.

A csontos csirkemell sütés közben szaftosabb marad, a bőr pedig természetes védőrétegként óvja a húst a kiszáradástól

Fotó: Andrey Starostin / Shutterstock

Első ránézésre természetesen a csirkemellfilé valóban praktikus, és tisztább az ár-arány érték is. Dekára pontosan annyi a hús értéke, amennyi. Ám ha osztunk, szorzunk, akár az is kiderülhet, hogy a csontos, bőrös változat kedvezőbb árú. Bár a kifizetett súlyból kevesebb lesz a tiszta hús, de a különbség bőven megtérül, főleg, ha a felhasználhatóságot is figyelembe vesszük.

A csontos csirkemell zamatosabb, ropogósabb, egyszerűen jobb

A csont és a bőr természetes ízfokozóként működik. Sütéskor, főzéskor zamatosabb, szaftosabb marad a hús, nem szárad ki olyan könnyen, mint a filé. Sütés közben a bőr alatti zsiradék védi a mellet, miközben karakteresebb ízt ad neki. Ezt akkor is érdemes figyelembe venni, ha a végén nem fogyasztjuk el a bőrt.

Alaplé egy az egyben

A csontos csirkemell egyik legnagyobb előnye, hogy gazdag, értékes alaplé is készülhet belőle. A csontok, porcok főzés közben finom ízt és jelentős mennyiségű kollagént adnak a levesnek, amit semmilyen kocka vagy por nem tud pótolni. Akár hús nélkül – főzzük meg a csontokat , a bőrt zöldségekkel, és máris kész egy aranyszínű, házi alaplé – leveshez, rizshez, mártásokhoz, pörkölthöz tökéletes.

Több étel egy alapanyagból

Egy csontos, bőrös csirkemellből nem csak egy fogás készülhet. A húst felhasználhatjuk rántva, töltve, grillezve, pörköltnek vagy salátába, a bőr külön sütve lehet töpörtyű feltét szendvicsre, - egy-két reggeli simán kijön belőle- a csont pedig mehet a fazékba levesnek. Ez a fajta szemlélet ugyan több feladatot ad, de jókora segítség, ha meg kell fognunk a forintokat.

Érdemes talán más szemmel néznünk a húsfélékre, amikor vásárolunk, nagyobb figyelemmel, tudatosabban választanunk és azt a gondolkodást elővenni újra, ahogy nagyanyáink is szemlélték a fazékba valót.