Főzés közben szerzett égési sebek: SOS teendők, hogy nyom nélkül gyógyuljanak

Aki rendszeresen főz, az tapasztalja, elég egy másodpercnyi figyelmetlenség és már meg is van a baj. Kifröccsen az olaj, kicsap a gőz, lecsúszik a fedő és utána kapunk. Vagy elfelejtjük, hogy még tűzforró a főzőlap, a sütőajtó és odanyúlunk. A konyhában szerzett kisebb égési sebek ha nem is természetesek, de előfordulhatnak, túl gyakoriak. Mégis sokszor rosszul kezeljük őket. Az égési sebeknél első percekben eldől, hogy nyom nélkül gyógyul-e a bőr, vagy heges, érzékeny marad a terület. Összegyűjtöttük azokat az SOS elsősegély lépéseket, amelyeket érdemes betartani, még a legkisebb égésnél is.

A konyhában gyakoriak a kisebb égési balesetek – forró olaj, gőz vagy a serpenyő is könnyen sérülést okozhat

1. Hűtés, hűtés és hűtés

Amint megtörténik az égés, és víz közelében vagyunk, valamint olyan helyen van az égési felület, hogy azt megtehetjük, azonnal kezdjük lehűteni a területet. Nem jéggel, nem borogatással, hanem folyó, hideg (nem jeges) vízzel, legalább 10–15 percen keresztül. Ez az egyszerű praktika segíti majd megállítani a hő terjedését a bőr mélyebb rétegeiben, és jelentősen csökkenti a hólyagosodás esélyét. Ez akkor is fontos, ha az égés elsőre csak enyhének tűnik, mert az égés „befelé” dolgozik, és jelentős ideig képes roncsolni a szöveteket. Soha nem vegyük félvállról a legkisebb égett sebet sem.

2. Mikor és mivel kenjük az égési sérülést?

Miután a bőrt okosan lehűtöttük, a vizet itassuk fel steril gézzel, majd használjunk kifejezetten égési sérülésre való gélt vagy krémet. Ezek hűsítik, nyugtatják a bőrt, és segítik a regenerációt is. Ha nincs kéznél ilyen készítmény, egy tiszta, száraz kötés is jobb megoldás, mint bármilyen régmúltból itt rekedt házi praktika. Az égési sebre való krémet kifejezetten vékony rétegben vigyük fel, és ha a sérülés helye engedi, hagyjuk a bőrt levegőzni.

3. Adjunk időt a gyógyulásra

A kisebb égések néhány nap alatt szépen javulnak. Ha azonban a bőr élénkvörös marad, nedvedzik, egyre fájdalmasabb, újra meg újra berepedezik vagy fertőzés jeleit látjuk, forduljunk orvoshoz.

Nagyon fontos! A gyógyulás ideje alatt óvjuk a területet a napsugárzástól, mert a friss bőr hiperérzékeny, könnyen elszíneződik, ami maradandó nyomot hagyhat úgy, hogy közben az égés sebe szépen begyógyulna.

Amit semmiképp ne tegyünk

Úja meg újra előkerül ez a téma, valahogy nem kopik ki a köztudatból, pedig sokan tapasztalhatták már, hogy se a tejföl, se a lisztpakolás nem segít. Írhatnánk, hogy olaj a tűzre… de nem erről van szó. Egyszerűen ezek a módszerek, anyagok nem hatékonyak, nem segítenek, cserébe komoly fertőzés lehet a végeredmény, ami egy égési felületnél fokozott károsodást eredményezhet. A hólyagokat soha ne szúrjuk ki, még akkor sem, ha feszítenek. Inkább lássunk csillagokat egy ideig, minthogy mély sebek, és aztán hegek keletkezzenek. A hólyagos terület így is-úgy is orvosi ellátást igényel, majd a szakemberek ellátják.