Ez a 3 gabona ősidők óta táplál bennünket

Amikor ma kenyeret szeletelünk vagy kását főzünk, ritkán gondolunk arra, hogy ugyanazokat az alapanyagokat fogyasztjuk, amelyeket évezredekkel ezelőtt őseink is fogyasztottak. A gabonák azonban nem csupán hétköznapi élelmiszerek, talán nem túlzás azt gondolni, hogy valamennyire civilizációnk alapját biztosították, és persze e civilizáció fejlődésének tanúja is. Ezek a gabonák túléltek birodalmakat, segítettek átvészelni éhínségeket, és ahogy reméljük, túlélnek talán a mai korra olyannyira jellemző divatdiétákat is. Most három olyan, ősidők óta fogyasztott gabona következik, amely az emberiséget kísérte, és melyeknek ma is meghatározó helyük van a konyhánkban.
1. Búza – a mindennapi kenyerünk alapgabonája
A búza az egyik legrégebb óta termesztett gabonánk. Már az ókori kultúrák is ismerték, és a földművelés elterjedésével együtt vált az emberi táplálkozás alapjává. Kenyér, lepény, kása és még számos más formában került, kerül az asztalra. A búza sokoldalúsága megkerülhetetlen, még akkor is, ha a gluténérzékenység felbukkanása és problémája kicsit megtépázta ezt a dicsőséget.
A kenyér sok kultúrában szimbolikus jelentőséget hordoz az életet, a túlélést hirdeti. A búza magas szénhidráttartalma elengedhetetlen volt a régmúltban, ahol jellemzően nehéz fizikai munkát végeztek az emberek. De fehérjéi is jelentős értékkel bírtak, fontos tápanyagforrást jelentettek egy olyan világban, ahol hús kevésszer került csak a fogások közé. Ma már sokféle változatát ismerjük a búzának, a teljes kiőrlésűtől a legősibb fajtákig, de egyre többen fedezzük fel újra a kevésbé feldolgozott változatokat is. Nem érzelgősség azt mondani, hogy a búza története tulajdonképpen az emberi civilizáció története is.
2. Árpa – az egyszerű, de bitang erős gabona
Az árpa szintén évezredek óta velünk él, vagyis mi élünk általa. Az ókori Közel-Keleten és Európában is alapélelmiszer volt, sőt, egyes korszakokban a legfontosabb gabonának számított. Kásák, lepények, levesek, sörök alapanyaga volt, és ma is az.
Az árpa előnye, hogy viszonylag igénytelen növényünk: itthon is vetjük, szárazabb, hűvösebb körülmények között is megterem. Ez tette lehetővé, hogy nehéz időkben is biztos, stabil táplálékforrás maradjon.
Táplálkozási szempontból rendkívül értékes rostforrás, és ma reneszánszát éli fogyasztása, mert hosszabb ideig tartó teltségérzetet ad. Kiváló, az életmódváltást remekül segítő növény. Változó körülmények között is stabil és megbízható gabonánk, ahogyan őseink étrendjében is annak bizonyult.
3. Köles – az ősi szupergabona
A köles az egyik legrégebbi termesztett gabona, amely Ázsiában és Európában egyaránt fontos szerepet töltött be. Gyors növekedése és szárazságtűrése miatt különösen értékes növény volt olyan területeken, ahol más gabona nehezebben termett meg. A köles bírta az időjárás hozta viszontagságokat, és életben tartotta az embereket.
A 20. században valamennyire háttérbe szorult, ám napjainkban újra előtérbe kerül, különösen azok körében, akik változatosabban szeretnének táplálkozni, illetve akik gluténmentes étrendet követnek. A köles könnyen emészthető, semleges ízű gabona, így édes és sós ételekhez egyaránt használható. A vegetáriánus étrend egyik legfontosabb alapanyag is, mert hús, valamint tejtermékek pótlására, kiváltására is remekül bevált.
Miben használjuk fel leggyakrabban ezeket a gabonákat?
- Búza: kenyér, péksütemények, tésztafélék, sütemények, panírozás
- Árpa: levesek, kásák, köretek, saláták, sörkészítés
- Köles: kása, köret, saláták, töltelékek, gluténmentes sütemények és desszertek