Ettől a titkos fűszertől lesz igazán finom a fasírt – sokan mégsem használják

A fasírt a magyar háztartások egyik legismertebb és legkedveltebb fogása. Szinte minden családnak megvan a maga bevált receptje: van, ahol a fokhagyma dominál, máshol a fűszerpaprika, egyes változatok pedig inkább visszafogottabb, letisztultabb ízvilágot képviselnek. Bár az alaprecept egyszerű, egyetlen apró fűszerrel könnyedén új szintre emelhető az étel íze: ez pedig a szerecsendió.

Frissen sült fasírtgolyók ropogós kéreggel – egy csipetnyi szerecsendióval még gazdagabb ízt kaphat a klasszikus fogás

Fotó: Pedal to the Stock / Shutterstock

Egy csipetnyi szerecsendióval még jobb lesz

A klasszikus fasírt elkészítéséhez általában darált húsra, aprított hagymára, fokhagymára, tojásra és tejbe vagy vízbe áztatott zsemlére van szükség. Az alapfűszerezést rendszerint só, fekete bors és őrölt pirospaprika adja, de sok receptben megjelenik a kömény, a petrezselyem vagy akár a cayenne-i bors is.

A nemzetközi gasztronómiában azonban egy másik, kevésbé megszokott fűszer is gyakran szerepet kap a darált húsos ételek ízesítésében: a szerecsendió. Ennek az aromás fűszernek enyhén édeskés, diós jellegű íze van, amely különösen jól kiegészíti a húsok gazdag ízvilágát. Egy csipetnyi mennyiség képes mélyebb, kerekebb karaktert adni a fasírtnak anélkül, hogy elnyomná a többi fűszer aromáját.

A szerecsendió egyébként a világ számos konyhájában jelen van húsételekben: gyakran használják kolbászfélékben, ragukban vagy olasz húsgolyókban is, ahol az ízek harmonizálását szolgálja. Fontos azonban a mértékletesség: fél kilogramm darált húshoz általában elegendő egy késhegynyi vagy legfeljebb egy csipetnyi őrölt szerecsendió. A túl nagy mennyiség könnyen dominánssá válhat, és megváltoztathatja az étel karakterét.

Nem csak sütve, sütőben is készülhet

A fasírt hagyományosan zsemlemorzsába forgatva, bő olajban sül ropogósra. Az utóbbi években azonban egyre többen választják a sütőben készült változatot is. Ennek az elkészítési módnak több előnye van: kevesebb olaj szükséges hozzá, így könnyebb fogás készíthető, ráadásul a konyhában sem marad olajszag a sütés után.

Igaz, hogy a sütőben sült fasírt külső rétege általában kevésbé lesz ropogós, ugyanakkor praktikusabb megoldás lehet, különösen nagyobb adag készítésekor vagy vendégváráskor.