Nagymamáink húsvéti trükkjei, amiket ma már alig ismerünk – pedig sokkal jobb lesz tőlük az ünnepi menü

A húsvéti készülődés sok családban ugyanazokról az ételekről szól: sonka, főtt tojás, kalács kerül az asztalra évről évre. Mégis egyre kevesebben ismerik azokat a régi praktikákat, amelyekkel ezek az egyszerű fogások igazán ízletesek és emlékezetesek lesznek. Nagymamáink még tapasztalatból, rutinból dolgoztak a konyhában, és pontosan tudták, hogyan lehet a legtöbbet kihozni az alapanyagokból. Ezek a trükkök ma is működnek – érdemes újra felfedezni őket.

Hagyományos húsvéti tál sonkával, főtt tojással és kaláccsal – az ünnepi klasszikusok, amelyek nagymamáink szerint apró trükkökkel lesznek igazán tökéletesek

Ne öntse ki a sonka levét – aranyat ér a konyhában

A húsvéti sonka főzőleve sokak számára ma már csak egy melléktermék, amelyet gondolkodás nélkül a lefolyóba öntenek. Régen azonban ez elképzelhetetlen lett volna: a háziasszonyok pontosan tudták, hogy az ízes, fűszeres lé valóságos kincs. A sonkalé kiváló alap lehet többféle ételhez is. A legkézenfekvőbb felhasználása, hogy ebben főzik meg a húsvéti tojásokat, így azok enyhén sós, füstös aromát kapnak. Emellett remek alaplé lehet tartalmas levesekhez, például bableveshez vagy lencseleveshez, de főzelékek ízesítésére is használható.

Fontos azonban, hogy a sonkalét megfelelően tároljuk: hűtőszekrényben 2–3 napig eltartható, de akár le is fagyasztható kisebb adagokban, így később is felhasználható. Ez a takarékos szemlélet nemcsak gazdaságos, hanem az ízek szempontjából is sokat hozzáad az ételekhez.

Így nem reped szét a húsvéti tojás

A főtt tojás a húsvéti asztal egyik alapja, mégis gyakran előfordul, hogy a főzés során megreped, és a fehérje kifolyik. A nagymamák erre is egyszerű, de hatékony megoldásokat alkalmaztak. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a tojásokat nem szabad közvetlenül a hűtőből a forró vízbe tenni. Érdemes őket előtte szobahőmérsékleten pihentetni, így kisebb lesz a hőmérséklet-különbség, és csökken a repedés esélye. A főzővízhez adott egy kevés só vagy ecet szintén segíthet, mert ha mégis megreped a tojás, a fehérje gyorsabban megalvad.

A főzés módja sem mindegy: nem erős, lobogó forrásban kell főzni a tojásokat, hanem gyöngyöző vízben. Egy régi, ma már ritkábban használt trükk szerint a tojás tompább végén egy apró lyukat is lehet szúrni tűvel, így a belső nyomás kiegyenlítődik. A tökéletes kemény tojás általában körülbelül 10 perc alatt készül el, ezt követően érdemes hideg vízbe tenni, hogy könnyebb legyen a hámozás.