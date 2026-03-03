Száraz kifliből szuper vacsora: 4 ötlet, amit a gyerekek is imádnak

Ismerős helyzet: gyorsan kellene estére valami jót összedobni a családnak, de a hűtőben „csak egy kis ez-az”, a kenyértartóban pedig pár száraz kifli árválkodik. Ilyenkor jól jöhet néhány olyan ötlet, ami a száraz kiflit is megbecsüli. Egy kis kreativitással meleg, laktató, szerethető vacsora varázsolható belőle, amit a gyerekek imádni fognak, és a felnőttek is jó szívvel esznek majd.

Aranybarnára sült kiflik a konyharuhában – frissen is csábítóak, de másnap sem kell, hogy a kukában végezzék

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A száraz kifli kifejezetten jó alapanyag egy sor szuper ételhez, mert magába szívja az ízeket, belül puha, kívül meg tartása van, amit meg is őriz. Ráadásul, ha a gyerekekkel együtt készítjük a vacsorát, jó üzenet feléjük is a kiflimentés: minden falatot megbecsülünk.

1. Kiflis rakottas

Daraboljuk fel a kiflit karikákra, locsoljuk meg langyos tejjel (vagy növényi tejjel), majd rétegezzük egy hőálló tálba. A kiflikarikák közé mehet reszelt sajt, sonka vagy főtt csirkemell, egy kevés tejföl vagy joghurt is. A tetejére mehet még extra sajt, ettől lesz igazán illatos és ínycsiklandozó. Süssük az egészet aranybarnára. Puha belül, ropogós kívül, mi kell a sikerhez? A gyerekek imádják, mert olyan, mint egy sós süti, vagy mint egy óriási melegszendvics.

2. Kiflipizza, az extragyors csoda

Vágjuk félbe hosszában a kiflit, kenjük meg paradicsomszósszal vagy ketchuppal, tegyünk rá maradék sonkafélét, felvágottat (ami éppen akad otthon), kukoricát, szórjuk meg reszelt sajttal. Pár percre toljuk be a sütőbe, és kész is a gyerekbarát minipizza, amiért sorban állnak majd.

3. Pirított kifligombóc

A kiflit áztassuk be tejbe, keverjük el megfelelő számú felvert tojással, egy csipet sóval, sajttal, petrezselyemmel, majd formázzunk csinos kis gombócokat.

forró serpenyőben vajon alaposan átsütve, pirítva önálló vacsora lehet, főleg, ha még nyakon is öntjük a gombócokat egy kis tejföllel vagy joghurtos mártogatóssal.

4. Tejbeaprítós

A legvégére hagytuk a legkézenfekvőbb megoldást, amit még gyerekkorunkból hoztuk. Ez bizony a tejbe vagy kakaóba aprítós fogás. Mi kell hozzá? Egy bögre meleg tej vagy kakaó és a felkarikázott száraz kifli. Túl egyszerűnek tűnhet? Bizony egyszerű. Éppen ezért szeretik annyira a gyerekek. Meleg és laktató. Pompás maradékmentő fogás.