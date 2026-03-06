Sokan kidobják a ráncos almát, pedig ezekhez az ételekhez az a legjobb

Az alma akkor fonnyad, amikor a benne lévő nedvesség egy része elpárolog. Ez egy teljesen természetes folyamat, főleg akkor, ha nem hűtőben, hanem mondjuk a konyhaasztalon tároljuk. Fontos tudni: amíg nincs penész, rothadás vagy erjedt szag, a ráncos alma fogyasztható. Ha csak kis barna pöttyök vannak az alma héján, akkor is. Egyébként is, alapelv: a romlott részeket vágjuk ki, az egyben, egészségesen megmaradt rész még jól felhasználható. Olyannyira, hogy az ilyen alma íze gyakran még koncentráltabb is, mint friss, üde, hibátlan, fényes héjú korában.

A ráncos alma nem feltétlenül romlott – sütéshez és főzéshez kifejezetten ideális lehet

Fotó: Natalia Levchenko / Shutterstock

1. A ráncos alma sütéshez kifejezetten ideális

A ráncos alma puhább, így sütéskor gyorsabban omlik szét. Tökéletes választás almás pitéhez, kevert süteményekhez, muffinba de akár palacsintatölteléknek is. Nem kell sokáig párolni, pár perc alatt könnyen krémes állagot kapunk belőle. Egy kevés fahéjjal és cukorral (vagy mézzel) pillanatok alatt illatos töltelék készülhet a ráncos almákból.

2. Az a bizonyos békebeli almaszósz

Ha már nem szívesen harapnánk bele nyersen, főzve még új életre kel, guszta kis szószt varázsolhatunk belőlük. Hámozzuk meg az almákat, kockázzuk fel és egy kevés vízzel főzzük puhára. Egy botmixerrel pürésítsük össze és már kész is. Így lesz belőle illatos almaszósz, amit húsok mellé, zabkásába vagy süteményekhez is használhatunk.

3. Üvegbe vele

A ráncos alma kompótnak is kiváló, mert gyorsan megpuhul, mégsem esik teljesen szét. Náthás időszakban, ágyban fekvő gyereknek kiváló „orvosság” egy fahéjjal szegfűszeggel egybefőzött befőtt. Hűti a lángoló torkot, plusz a fahéj, a szegfűszeg fertőtleníti is azt.

3. Smoothie-ba és turmixba is mehet

A kissé fonnyadt alma csak látványra furcsa – de egy turmixban egyáltalán nem probléma a ráncosság. Banánnal, fahéjjal, joghurttal vagy növényi tejjel turmixoljuk össze, észre sem vesszük majd

4. Keksz és alma- a gyerekkor édes párosítása

Ki ne emlékezne a darált kekszes almára? Nem csak picik élvezhetik ezt a csemegét, hanem a nagyok, sőt a felnőttek is. Pucoljuk meg, majd reszeljük le a ráncos almákat, keverjük össze kis darált keksszel, esetleg mézzel, fahéjjal és már ehetjük is gyerekkorunk álom desszertjét.