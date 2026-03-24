Ősi szuperételek: mit tanulhatunk a római katonák konyhájából?

Azt gondolhatnánk, hogy a hosszú menetelések és hadjáratok során az erő és állóképesség megőrzéséhez koncentrált táplálékra, például nagy mennyiségű húsra volt szükség. Ez igaz ugyan, de mellette tápláló, vitamindús zöldségekre is szükség volt ahhoz, hogy energiájukat megőrizzék. A római katonák étrendjében a hüvelyesek, a káposztafélék, akár cékla és a zeller is szerepet játszottak, és a friss zöldségek mellett aromás fűszerek is segítették az emésztést és az egészséget.

A lencse a római katonák egyik alapélelmiszere volt: könnyen tárolható, tápláló és hosszan tartó energiát biztosított a hadjáratok során

Hüvelyesek – a táplálás alfája

A lencse például mindennapi táplálékuk volt. Miért? Mert fehérjében és rostban gazdagok, így hosszú menetelések során is elegendő energiát biztosítottak, valamint a jóllakottság érzését is fenntartották. A szárított hüvelyesek tárolása és szállítása egyszerű volt, így mindig elérhetőek voltak a táborokban és menetelés közben is.

Hagymafélék és káposztafélék – az immunrendszer kapuőrei

Fokhagymát és vöröshagymát is rendszeresen fogyasztottak. Nem csak aromáik miatt, azért is, mert a hagymaféléknek nagyon erős immunrendszer-erősítő hatással bírnak. A fertőzésekkel szembeni védelmet biztosították. A káposztafélék, mint a kelkáposzta vagy a fejes káposzta, C-vitaminban rendkívül gazdagok, így a skorbut kialakulását is sikerült elkerülni. Nyersen és főzve is fogyasztották, így támogatták az emésztést és a teljes szervezet egészségét.

Cékla és zeller – férfias erő és állóképesség

A cékla szintén jól szállítható zöldségféle volt, és ugyan azt hihetnénk, hogy a gumót ették kilószám a római katonák, nem így volt. Akkoriban inkább a föld feletti részre fókuszáltak, a leveleket ették salátába keverve. A leírások szerint akkoriban nem is volt ennyire édes és színes a cékla gumója, nem volt annyira csábító, mint manapság. A céklalevél azonban önmagában is szuperélelmiszer volt, hiszen vasban és folsavban gazdag alapanyag, szerepet játszott a megfelelő vérképzésben, és hosszú hadjáratok alatt is fenntartotta az állóképességet.

A zeller fogyasztásával viszont a vízháztartásukat és az emésztésüket tartották rendben. Levesekhez, főzelékekhez adva, vagy salátába keverve ez a két zöldség is része volt a római katonák hétköznapi étrendjének.