Sokan bedobják a szelektívbe – pedig hatalmas hibát követnek el vele!

A környezettudatos életmód ma már sokak számára természetes. Egyre többen figyelnek arra, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, és igyekeznek minél több csomagolást újrahasznosítani. Ez alapvetően nagyon jó irány. Van azonban egy kevésbé ismert probléma: nem minden csomagolás alkalmas az újrahasznosításra, még akkor sem, ha első pillantásra annak tűnik. Különösen igaz ez az ételrendelésből származó dobozokra. A különböző műanyag, papír vagy komposztálható csomagolások sokszor olyan anyagkombinációból készülnek, amelyeket a hagyományos szelektív rendszerek nem tudnak megfelelően feldolgozni. Ha pedig ilyen hulladék kerül a szelektív gyűjtőbe, az szennyezheti az egész újrahasznosítási folyamatot, és akár egy teljes hulladékszállítmány a lerakóban végezheti.
A meleg idő közeledtével ez különösen aktuális kérdés. Tavasszal és nyáron többen rendelnek ételt, piknikeznek vagy elviteles csomagolásban vásárolnak fogásokat. Éppen ezért érdemes tudni, mely csomagolásokat nem ajánlott a szelektív hulladékgyűjtőbe dobni.
Polisztirol vagy hungarocell dobozok
Az egyik legismertebb elviteles ételdoboz a hungarocellből készült csomagolás. Ezeket gyakran használják levesekhez, meleg ételekhez vagy street food fogásokhoz. A polisztirol – közismertebb nevén hungarocell – technikailag újrahasznosítható anyag. A gyakorlatban azonban a legtöbb hulladékfeldolgozó rendszer nem képes hatékonyan kezelni. Ennek oka az anyag rendkívül alacsony sűrűsége: nagyon könnyű, ezért nehezen feldolgozható a gépek számára. A feldolgozása ráadásul költséges, ezért sok hulladékkezelő egyszerűen nem fogadja el. Emiatt a hungarocell csomagolások gyakran a lerakókban végzik. Környezeti szempontból ez azért is problémás, mert a lebomló darabkák a természetbe kerülve az állatvilágra is veszélyt jelenthetnek.
Műanyag bevonatú papírdobozok
Sokan gondolják, hogy a papírból készült ételes dobozok automatikusan újrahasznosíthatók. A valóság azonban ennél bonyolultabb.
A kínai ételes dobozokhoz vagy salátás tálakhoz hasonló csomagolások belsejében gyakran vízálló műanyag bevonat található. Ez a réteg megakadályozza, hogy az étel átáztassa a papírt, viszont éppen ez teszi nehézzé az újrahasznosítást.
A papír és a műanyag kombinációját a legtöbb újrahasznosító rendszer nem tudja megfelelően szétválasztani. Ha ehhez még ételmaradék is társul – például olaj vagy szósz –, az tovább rontja az esélyeket. Ilyenkor a doboz gyakran nemcsak saját maga válik feldolgozhatatlanná, hanem más papírhulladékot is beszennyezhet.
Fekete műanyag ételes dobozok
A fekete műanyag dobozok – amelyekben gyakran sushi, tészta vagy készételek érkeznek – sokak számára tipikus szelektív hulladéknak tűnnek. Valójában azonban problémásak lehetnek az újrahasznosítás során Ezek az edények gyakran újrahasznosított elektronikai műanyagokból készülnek. Egyes kutatások szerint az ilyen anyagok égésgátló vegyületeket tartalmazhatnak, amelyek nem kívánt módon kerülhetnek vissza az újrahasznosított termékekbe. Ráadásul a fekete műanyagokat sok optikai hulladékválogató rendszer nem tudja megfelelően felismerni, ezért a feldolgozás során gyakran kimaradnak az újrahasznosítási folyamatból.
Kis szószos és öntetes műanyag edények
Az apró szószos poharak vagy szirupos műanyag tégelyek gyakori kísérői az ételrendelésnek. Bár logikusnak tűnhet ezeket a szelektív hulladékba dobni, a méretük miatt a legtöbb feldolgozóüzem nem tud mit kezdeni velük. Az újrahasznosító berendezésekben ezek a nagyon kis tárgyak egyszerűen átesnek a gépek résein, és nem kerülnek be a feldolgozási folyamatba. A helyzet hasonló az egyszer használatos szószcsomagokkal is. Ezek általában több rétegű műanyagból készülnek, amelyet a jelenlegi technológiák nehezen kezelnek. Éppen ezért sok szakértő azt javasolja, hogy ha lehet, rendeléskor kérjük ezek elhagyását, és inkább otthoni szószokat használjunk.
Komposztálható műanyag dobozok
A komposztálható vagy biológiailag lebomló műanyag csomagolások elsőre környezetbarát megoldásnak tűnnek. Valójában azonban nem a szelektív hulladékgyűjtőbe valók. Ezeket az anyagokat kifejezetten arra tervezték, hogy komposztáló környezetben bomoljanak le. Ha a hagyományos műanyagok közé kerülnek az újrahasznosítás során, az zavarhatja a feldolgozást, és az egész műanyag hulladékáramot szennyezheti. Ezért ha ilyen csomagolással találkozunk, érdemes ellenőrizni a címkét: sok esetben komposztálásra vagy speciális gyűjtésre ajánlják.
Könnyű műanyag salátás dobozok
A fedeles, átlátszó salátás dobozok – az úgynevezett „clamshell” csomagolások – gyakran PET műanyagból készülnek. Ez az anyag egyébként újrahasznosítható lenne, mégis gondot okozhat. Az egyik probléma az alacsony súlyuk. Ezek a dobozok könnyen lapossá válnak a feldolgozás során, és összekeveredhetnek papírhulladékkal vagy más anyagokkal. Emellett sok esetben címkék, ragasztók vagy más műanyagrétegek is találhatók rajtuk, amelyek tovább bonyolítják az újrahasznosítást.
Mit tehetünk a gyakorlatban a csomagolással?
A legfontosabb lépés az, hogy tudatosan kezeljük az elviteles csomagolásokat. Ha lehetőség van rá, érdemes:
- kevesebb egyszer használatos csomagolást kérni, saját dobozt használni elvitelhez
- vagy olyan vendéglátóhelyet választani, amely környezetbarát csomagolást alkalmaz.
Az is fontos, hogy csak tiszta csomagolás kerüljön a szelektív hulladékba. A zsíros, szószos dobozok sokszor már nem alkalmasak újrahasznosításra. A szelektív hulladékgyűjtés fontos része a fenntartható életmódnak, de a túlzott lelkesedés néha épp az ellenkező hatást válthatja ki. Ha nem megfelelő anyagok kerülnek a szelektív gyűjtőbe, az akár az egész újrahasznosítási folyamatot is megzavarhatja. Éppen ezért érdemes tisztában lenni azzal, hogy bizonyos ételes csomagolások – például hungarocell dobozok, műanyag bevonatú papírtálak vagy apró szószos edények – nem a szelektív hulladékgyűjtőbe valók. Egy kis tudatossággal azonban sokat tehetünk azért, hogy a hulladékkezelés valóban hatékony és környezetbarát legyen.