Sokan bedobják a szelektívbe – pedig hatalmas hibát követnek el vele!

A környezettudatos életmód ma már sokak számára természetes. Egyre többen figyelnek arra, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, és igyekeznek minél több csomagolást újrahasznosítani. Ez alapvetően nagyon jó irány. Van azonban egy kevésbé ismert probléma: nem minden csomagolás alkalmas az újrahasznosításra, még akkor sem, ha első pillantásra annak tűnik. Különösen igaz ez az ételrendelésből származó dobozokra. A különböző műanyag, papír vagy komposztálható csomagolások sokszor olyan anyagkombinációból készülnek, amelyeket a hagyományos szelektív rendszerek nem tudnak megfelelően feldolgozni. Ha pedig ilyen hulladék kerül a szelektív gyűjtőbe, az szennyezheti az egész újrahasznosítási folyamatot, és akár egy teljes hulladékszállítmány a lerakóban végezheti.

Nézzük meg a csomagolást, nem minden ételes doboz újrahasznosítható – a hungarocell csomagolások gyakran a lerakóban végzik

Fotó: Gecko Studio / Shutterstock

A meleg idő közeledtével ez különösen aktuális kérdés. Tavasszal és nyáron többen rendelnek ételt, piknikeznek vagy elviteles csomagolásban vásárolnak fogásokat. Éppen ezért érdemes tudni, mely csomagolásokat nem ajánlott a szelektív hulladékgyűjtőbe dobni.

Polisztirol vagy hungarocell dobozok

Az egyik legismertebb elviteles ételdoboz a hungarocellből készült csomagolás. Ezeket gyakran használják levesekhez, meleg ételekhez vagy street food fogásokhoz. A polisztirol – közismertebb nevén hungarocell – technikailag újrahasznosítható anyag. A gyakorlatban azonban a legtöbb hulladékfeldolgozó rendszer nem képes hatékonyan kezelni. Ennek oka az anyag rendkívül alacsony sűrűsége: nagyon könnyű, ezért nehezen feldolgozható a gépek számára. A feldolgozása ráadásul költséges, ezért sok hulladékkezelő egyszerűen nem fogadja el. Emiatt a hungarocell csomagolások gyakran a lerakókban végzik. Környezeti szempontból ez azért is problémás, mert a lebomló darabkák a természetbe kerülve az állatvilágra is veszélyt jelenthetnek.

Műanyag bevonatú papírdobozok

Sokan gondolják, hogy a papírból készült ételes dobozok automatikusan újrahasznosíthatók. A valóság azonban ennél bonyolultabb.

A kínai ételes dobozokhoz vagy salátás tálakhoz hasonló csomagolások belsejében gyakran vízálló műanyag bevonat található. Ez a réteg megakadályozza, hogy az étel átáztassa a papírt, viszont éppen ez teszi nehézzé az újrahasznosítást.