Sokan nem tudják: ekkora a különbség a földimogyoró és a pekándió között

Az olajos magvak régóta fontos szerepet töltenek be az egészségtudatos étrendben. A földimogyoró, a pekándió és más diófélék nemcsak ízletesek, hanem tápanyagokban is rendkívül gazdagok, és gazdag fehérjeforrások. Számos vitamint, ásványi anyagot, rostot és egészséges zsírsavat tartalmaznak, ezért rendszeres fogyasztásuk hozzájárulhat a szív- és érrendszer védelméhez, valamint az energiaszint fenntartásához.

Sokan azonban elsősorban fehérjetartalmuk miatt figyelnek fel ezekre az élelmiszerekre. A fehérje kulcsszerepet játszik az izmok felépítésében, a szövetek regenerációjában, és számos létfontosságú élettani folyamatban. Ha a földimogyorót és a pekándiót hasonlítjuk össze, hamar kiderül, hogy bár mindkettő értékes része lehet a kiegyensúlyozott étrendnek, fehérjetartalom szempontjából jelentős különbség van közöttük: ebben a tekintetben a földimogyoró egyértelműen előnyben van.

A földimogyoró kiemelkedő növényi fehérjeforrás

A földimogyoró az olajos magvak egyik leggazdagabb növényi fehérjeforrása. Egy körülbelül 28 grammos adag – nagyjából egy kisebb maréknyi – átlagosan 7,8 gramm fehérjét tartalmaz. Ez különösen figyelemre méltó, ha más ismert fehérjeforrásokkal vetjük össze: egy nagy tojás például körülbelül 7,5 gramm fehérjét biztosít. Vagyis egy marék földimogyoró fehérjetartalma szinte megegyezik egy tojáséval.

Ez a tulajdonság különösen értékessé teszi a földimogyorót azok számára, akik növényi alapú étrendet követnek, vagy csökkenteni szeretnék az állati eredetű fehérjék fogyasztását. A sportolók és az aktív életmódot folytatók számára is praktikus választás lehet, hiszen könnyen hordozható, gyors energiapótlást biztosít, és egyben támogatja az izmok regenerációját is.

Érdekesség, hogy a földimogyoró botanikai értelemben nem is tartozik a diófélék közé: valójában hüvelyes növény, rokonságban áll például a babbal és a lencsével. Tápanyagprofilja azonban sok tekintetben hasonlít a diófélékéhez, hiszen jelentős mennyiségű telítetlen zsírsavat, antioxidánst és rostot tartalmaz. Ugyanakkor energiadús élelmiszer, ezért fogyasztásakor a mértékletesség továbbra is fontos.