Hús, zöldség, tojás: mit mikor sózzunk? Sok múlik a sorrenden

A só az egyik legfontosabb alapanyag a konyhában, mégis gyakran rosszkor használjuk. Elsietjük, vagy utólag akarunk sózni, pedig nem mindegy, hogy a főzés elején, közben vagy a végén történik meg a sózás. Eláruljuk, mit mikor érdemes sózni, hogy az ízek a lehető legjobban érvényesüljenek egy-egy alapanyagnál és a kívánt textúrát érjük el.
Hús – előre vagy utólag?
A hús sózása örök vita a konyhában. A tapasztalat az, hogy attól függ, milyen technikával készítjük az adott húst.
- Sütésnél például - akár steak de sült csirkemell esetén is - sütés előtt 20–40 perccel érdemes megsózni a sütésre szánt darabot. A só több rétegben hat: először nedvességet von ki a húsból, majd vissza is juttatja azt a szövetek közé, így szaftosabb és ízesebb lesz az eredmény.
- Rántott húsnál vagy panírozás előtt viszont közvetlenül sütés előtt sózzunk csak, különben a hús túl sok levet enged ki magából.
- Főtt húsoknál, például levesben főtt marhánál a főzővizet sózzuk, magát a húst külön soha. Így egyenletesebb lesz az hús ízesítése.
Zöldségek – hogy ízesek, de roppanósak maradjanak
A zöldségeknél kifejezetten a cél határozza meg a sózás idejét. Vagyis az, hogy puha vagy ropogós eredményt szeretnénk e elérni.
- Ha pároljuk vagy pirítjuk őket, az elején sózva hamarabb engednek levet és gyorsabban puhulnak. Ez jó lehet például egy lecsónál vagy ragu alapnál.
- Ha viszont roppanós állagot szeretnénk – például grillezett cukkininél vagy serpenyős zöldségeknél –, inkább a pirítás végén sózzunk. Így nem engednek túl sok nedvességet magukból, és szebben is pirulnak.
- Főzelékeknél és krémleveseknél lehet enyhén sózni az elején, de a végén mindenképp kóstoljunk és állítsuk be a fogás sóját. A főzés során koncentrálódik az íz, a legvégén derül csak ki, mennyi sóra van igazán szükség.
Tojás – sózás nagy hatással
A tojásnál különösen számít az időzítés és a mód, ahogy készítjük, mert a tojásnál, - bármilyen furcsán is hangzik, hiszen egyszerű alapanyagról van szó- a sóval nagyon mellé lehet lőni.
- Tükörtojásnál sokan a serpenyőbe ütött tojás tetejét sózzák- megszórják sóval az egészet és kész. Pedig ennél gyengédebb sózást igényel ez a fogás. Az a jó, ha csak a fehérjét sózzuk finoman sütés közben, így nem pöttyösödik a sárgája.
- Rántottánál már a felveréskor is adhatunk hozzá egy csipet sót, de óvatosan, mert a só folyósabbá teheti az állagot. Ha nem elég, a végén finoman meghinthetjük még sóval.
- Főtt tojás esetén a főzővízbe már tehetünk sót – ez abban is segít, hogy repedéskor kevésbé folyjon ki a fehérje.
A legfontosabb szabály azonban az, hogy a sózás nem egy egyszeri mozdulat, hanem egy folyamat. Lehetőleg mindig több lépésben, kóstolgatáshoz hangolva sózzunk, mint egyszerre hintsünk az ételekre túl sokat.