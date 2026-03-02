Hús, zöldség, tojás: mit mikor sózzunk? Sok múlik a sorrenden

A só az egyik legfontosabb alapanyag a konyhában, mégis gyakran rosszkor használjuk. Elsietjük, vagy utólag akarunk sózni, pedig nem mindegy, hogy a főzés elején, közben vagy a végén történik meg a sózás. Eláruljuk, mit mikor érdemes sózni, hogy az ízek a lehető legjobban érvényesüljenek egy-egy alapanyagnál és a kívánt textúrát érjük el.

Nem mindegy, mikor történik a sózás! A steak sütése előtt 20–40 perccel hozzáadott só segít, hogy a hús szaftosabb és ízesebb legyen

Fotó: Ralfa Padantya / Shutterstock

Hús – előre vagy utólag?

A hús sózása örök vita a konyhában. A tapasztalat az, hogy attól függ, milyen technikával készítjük az adott húst.

Sütésnél például - akár steak de sült csirkemell esetén is - sütés előtt 20–40 perccel érdemes megsózni a sütésre szánt darabot. A só több rétegben hat: először nedvességet von ki a húsból, majd vissza is juttatja azt a szövetek közé, így szaftosabb és ízesebb lesz az eredmény.

Rántott húsnál vagy panírozás előtt viszont közvetlenül sütés előtt sózzunk csak, különben a hús túl sok levet enged ki magából.

Főtt húsoknál, például levesben főtt marhánál a főzővizet sózzuk, magát a húst külön soha. Így egyenletesebb lesz az hús ízesítése.

Zöldségek – hogy ízesek, de roppanósak maradjanak

A zöldségeknél kifejezetten a cél határozza meg a sózás idejét. Vagyis az, hogy puha vagy ropogós eredményt szeretnénk e elérni.

Ha pároljuk vagy pirítjuk őket, az elején sózva hamarabb engednek levet és gyorsabban puhulnak. Ez jó lehet például egy lecsónál vagy ragu alapnál.

Ha viszont roppanós állagot szeretnénk – például grillezett cukkininél vagy serpenyős zöldségeknél –, inkább a pirítás végén sózzunk. Így nem engednek túl sok nedvességet magukból, és szebben is pirulnak.

Főzelékeknél és krémleveseknél lehet enyhén sózni az elején, de a végén mindenképp kóstoljunk és állítsuk be a fogás sóját. A főzés során koncentrálódik az íz, a legvégén derül csak ki, mennyi sóra van igazán szükség.

A zöldségek sózásának időzítése határozza meg, hogy puha, szaftos vagy éppen roppanós lesz a végeredmény

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Tojás – sózás nagy hatással

A tojásnál különösen számít az időzítés és a mód, ahogy készítjük, mert a tojásnál, - bármilyen furcsán is hangzik, hiszen egyszerű alapanyagról van szó- a sóval nagyon mellé lehet lőni.

Tükörtojásnál sokan a serpenyőbe ütött tojás tetejét sózzák- megszórják sóval az egészet és kész. Pedig ennél gyengédebb sózást igényel ez a fogás. Az a jó, ha csak a fehérjét sózzuk finoman sütés közben, így nem pöttyösödik a sárgája.

Rántottánál már a felveréskor is adhatunk hozzá egy csipet sót, de óvatosan, mert a só folyósabbá teheti az állagot. Ha nem elég, a végén finoman meghinthetjük még sóval.

Főtt tojás esetén a főzővízbe már tehetünk sót – ez abban is segít, hogy repedéskor kevésbé folyjon ki a fehérje.

A legfontosabb szabály azonban az, hogy a sózás nem egy egyszeri mozdulat, hanem egy folyamat. Lehetőleg mindig több lépésben, kóstolgatáshoz hangolva sózzunk, mint egyszerre hintsünk az ételekre túl sokat.