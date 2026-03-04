Elképesztő vegán csokikrém készülhet ebből a 3 zöldségből

Sokáig azt gondoltuk, hogy a csokikrém csak tejszínnel, vajjal és cukorral lehet igazán krémes és bűnösen élvezetes. Mára változott a helyzet, előtérbe került a növényi táplálkozás és újra és újra kiderül, semmi sem az, aminek látszik. A vegán konyha tele van meglepetésekkel. Bizonyos zöldségek ugyanis nemcsak egészségesek, hanem tökéletes alapot adnak egy selymes, gazdag vegán csokikrémhez is.

Gazdag, habos állagú vegán csokikrém étcsokoládé-forgáccsal megszórva – a háttérben az avokádó, a desszert krémes titka

Fotó: Erhan Inga / Shutterstock

A jó vegán csokikrém titka természetes krémességében rejlik. Éppen ezért kifejezetten olyan zöldségeket választottunk, amelyek állaguknál fogva pürésítve ellágyulnak. Mellette enyhén édeskés ízűek, és jól harmonizálnak a kakaóval vagy az étcsokoládéval. Ráadásul ezek az alapanyagok rostgazdagok, igazán laktatóak, miközben nem terhelik meg úgy az emésztőrendszert, mint hagyományos variációik.

Avokádó – a legismertebb vegán csokikrém-alap

Az avokádó az egyik legismertebb vegán csokikrém-alap. Semleges íze miatt tökéletesen felveszi a kakaó karcosabb karakterét, miközben extrán zsíros, szinte vajpuha állagot ad. Egy kevés növényi tejjel, kakaóporral és természetes édesítővel pillanatok alatt pompás desszertet varázsolhatunk belőle. Hűtsük le a tökéletesen selymes hatás érdekében.

Avokádós csokikrém

Hozzávalók (2–3 adag):

2 db érett avokádó

3 evőkanál cukrozatlan kakaópor

3–4 evőkanál juharszirup vagy méz (ízlés szerint)

3–4 evőkanál mandulaital (vagy más növényi ital)

1 teáskanál vaníliakivonat

1 csipet só

Elkészítés:

Az avokádót meghámozzuk, kimagozzuk, és a többi hozzávalóval együtt késes aprítóba tesszük. Krémesre turmixoljuk. Ha szükséges, kevés növényi itallal lazítjuk az állagát. Kóstolás után még édesíthetjük vagy kakaóval intenzívebbé tehetjük. Legalább 1 órára hűtőbe tesszük, hogy igazán selymes, mousse-szerű állagot kapjon. Friss bogyós gyümölccsel vagy pirított magvakkal tálalhatjuk.

Édesburgonya – adja magát, nem?

Az édesburgonya édességét tapasztaltuk már, sokan nem is szeretik köretként, mert húsféle mellé olykor túlságosan is édes lehet. Ízlések és pofonok, nem szeretheti mindenki köretként ezt a fantasztikus növényt. De pontosan ez az édesség kell a csokikrémhez. Az édesburgonya – akár sütjük, akár főzzük – fantasztikus alapanyaga a csokikrémnek. Krémes, telt állagot ad, és nem igényel pluszban jelentős édesítést. Kakaóval és egy csipet fahéjjal kifejezetten „desszertszerű” élményt kapunk, amit még a gyerekek is imádni fognak.