Elképesztő vegán csokikrém készülhet ebből a 3 zöldségből

Sokáig azt gondoltuk, hogy a csokikrém csak tejszínnel, vajjal és cukorral lehet igazán krémes és bűnösen élvezetes. Mára változott a helyzet, előtérbe került a növényi táplálkozás és újra és újra kiderül, semmi sem az, aminek látszik. A vegán konyha tele van meglepetésekkel. Bizonyos zöldségek ugyanis nemcsak egészségesek, hanem tökéletes alapot adnak egy selymes, gazdag vegán csokikrémhez is.
A jó vegán csokikrém titka természetes krémességében rejlik. Éppen ezért kifejezetten olyan zöldségeket választottunk, amelyek állaguknál fogva pürésítve ellágyulnak. Mellette enyhén édeskés ízűek, és jól harmonizálnak a kakaóval vagy az étcsokoládéval. Ráadásul ezek az alapanyagok rostgazdagok, igazán laktatóak, miközben nem terhelik meg úgy az emésztőrendszert, mint hagyományos variációik.
Avokádó – a legismertebb vegán csokikrém-alap
Az avokádó az egyik legismertebb vegán csokikrém-alap. Semleges íze miatt tökéletesen felveszi a kakaó karcosabb karakterét, miközben extrán zsíros, szinte vajpuha állagot ad. Egy kevés növényi tejjel, kakaóporral és természetes édesítővel pillanatok alatt pompás desszertet varázsolhatunk belőle. Hűtsük le a tökéletesen selymes hatás érdekében.
Avokádós csokikrém
Hozzávalók (2–3 adag):
- 2 db érett avokádó
- 3 evőkanál cukrozatlan kakaópor
- 3–4 evőkanál juharszirup vagy méz (ízlés szerint)
- 3–4 evőkanál mandulaital (vagy más növényi ital)
- 1 teáskanál vaníliakivonat
- 1 csipet só
Elkészítés:
- Az avokádót meghámozzuk, kimagozzuk, és a többi hozzávalóval együtt késes aprítóba tesszük. Krémesre turmixoljuk. Ha szükséges, kevés növényi itallal lazítjuk az állagát. Kóstolás után még édesíthetjük vagy kakaóval intenzívebbé tehetjük.
- Legalább 1 órára hűtőbe tesszük, hogy igazán selymes, mousse-szerű állagot kapjon. Friss bogyós gyümölccsel vagy pirított magvakkal tálalhatjuk.
Édesburgonya – adja magát, nem?
Az édesburgonya édességét tapasztaltuk már, sokan nem is szeretik köretként, mert húsféle mellé olykor túlságosan is édes lehet. Ízlések és pofonok, nem szeretheti mindenki köretként ezt a fantasztikus növényt. De pontosan ez az édesség kell a csokikrémhez. Az édesburgonya – akár sütjük, akár főzzük – fantasztikus alapanyaga a csokikrémnek. Krémes, telt állagot ad, és nem igényel pluszban jelentős édesítést. Kakaóval és egy csipet fahéjjal kifejezetten „desszertszerű” élményt kapunk, amit még a gyerekek is imádni fognak.
Édesburgonyás csokikrém
Hozzávalók (3–4 adag):
- 30 dkg sült vagy főtt édesburgonya (megtisztítva mérve)
- 2–3 evőkanál cukrozatlan kakaópor
- 2–3 evőkanál juharszirup vagy datolyapaszta
- 2–3 evőkanál kókuszital
- ½ teáskanál őrölt fahéj
- 1 csipet só
Elkészítés:
- Az édesburgonyát puhára sütjük (200 °C-on kb. 35–40 perc) vagy főzzük, majd hagyjuk kihűlni. A belsejét kikaparjuk, és a többi hozzávalóval együtt krémesre turmixoljuk.
- Ha túl sűrű lenne, egy kevés kókuszitallal lazítjuk. A fahéj különösen jól kiemeli az édesburgonya természetes édességét. Hűtve még teltebb, desszertszerűbb élményt ad.
Cékla – a „ki gondolta volna” csokialap
A cékla színe és enyhén földes édessége remekül passzol a kakaóhoz. Megfelelően fűszerezve senki nem mondja meg, mi a titkos hozzávaló. A végeredmény sötét, gazdag és meglepően csokis lesz. Extra előnye, hogy antioxidánsokban gazdag. Fűszerezzük bátran, a fahéj, a kardamom, a csillagánizs is jól passzol hozzá, ne féljünk kísérletezni. Már csak azért se, mert ha egy kicsit is átsejlik a cékla földes ízvilága a kakaón, nem lesz tökéletes az eredmény.
Céklás csokikrém
Hozzávalók (3 adag):
- 25 dkg sült vagy főtt cékla
- 3 evőkanál cukrozatlan kakaópor
- 3 evőkanál juharszirup vagy méz
- 2–3 evőkanál kókusztej vagy mandulatej
- 1 csipet fahéj
- 1 csipet őrölt kardamom (elhagyható)
- 1 csipet só
Elkészítés:
- A céklát puhára sütjük vagy főzzük, majd teljesen kihűtjük. Feldaraboljuk, és a többi hozzávalóval együtt simára turmixoljuk. Fontos, hogy a krém teljesen homogén legyen, különben a cékla földesebb jegyei átsejlenek.
- Fűszerezzük bátran, de arányosan. Hűtve sötét, gazdag, meglepően csokoládés desszertet kapunk, amelynél senki nem találja ki elsőre a titkos alapanyagot.