Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

virsli

Sokan rosszul készítik a virslit: ezen múlik, hogy szétreped-e

30 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan tapasztalják, hogy a virsli főzés közben megreped vagy szétesik, pedig a hiba nem az alapanyagban, hanem az elkészítési módszerben keresendő. Szakértői ajánlások szerint néhány egyszerű szabály betartásával könnyen elkerülhető a virsli repedése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
virsliroppanósfőzés

A virsli az egyik leggyakrabban fogyasztott gyorsétel a magyar háztartásokban, azonban elkészítése során sokan tapasztalják, hogy a termék a melegítés közben megreped, szétesik, rosszabb esetben pedig szét is nyílik. A jelenség hátterében elsősorban a helytelen hőkezelés áll, amely azonban néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhető.

A virsli melegítése során kerülni kell a forrásban lévő vizet, mert a túl magas hőmérséklet hatására könnyen megrepedhet a burkolata
Fotó: alfredhofer / Shutterstock

A virsli valójában nem nyers termék

Élelmiszeripari szempontból fontos tény, hogy a boltokban kapható virsli már hőkezelt, vagyis fogyasztásra kész állapotban kerül forgalomba. A gyártási folyamat során a húsipari termékeket főzik vagy gőzölik, így az otthoni elkészítés során nincs szükség klasszikus értelemben vett főzésre. A szakértők szerint a cél nem a további hőkezelés, hanem kizárólag a kíméletes átmelegítés. A túl magas hőmérséklet hatására a virsli burka – amely lehet természetes vagy műbél – megrepedhet, mivel a belső nyomás gyorsan megnő.

Mi okozza a repedést?

A repedés leggyakoribb okai:

  • forrásban lévő víz használata, amely túl intenzív hőhatást eredményez,
  • hirtelen hőmérséklet-változás (például hűtőből kivett virsli azonnali forró vízbe helyezése),
  • túl hosszú ideig tartó melegítés.

A burkolat ilyenkor nem tud alkalmazkodni a gyors térfogatváltozáshoz, ezért felreped.

A helyes elkészítési módszer

A szakmai ajánlások szerint a következő eljárás biztosítja a legjobb állagot és ízt:

  • A virslit hideg vagy langyos vízbe kell helyezni.
  • A vizet lassan kell felmelegíteni, kerülve a hirtelen hősokkot.
  • Amikor a víz eléri a gyöngyöző állapotot (kb. 70–80 °C), a hőfokot csökkenteni szükséges.
  • A virsliket 2–4 percig elegendő ebben a hőmérsékletben tartani.
  • A terméket nem szabad forralni, és a melegítés után azonnal tálalni kell.
  • Nagyobb mennyiség esetén a melegítési idő néhány perccel növelhető, azonban a túlkezelés minden esetben kerülendő.
A virsli már előfőzött termék, ezért elegendő kíméletesen átmelegíteni, így megőrzi állagát és nem reped szét
Fotó: Roman Bjuty / Shutterstock

Alternatív, kíméletes módszer

Egy másik széles körben alkalmazott technika szerint:

  • a vizet először fel kell forralni,
  • majd a tűzről levéve kell belehelyezni a virslit,
  • fedő alatt, 8–10 percig kell állni hagyni.

Ebben az esetben különösen fontos, hogy a virsli ne közvetlenül hűtőhideg állapotban kerüljön a forró vízbe, mert ez növeli a repedés kockázatát.

Érdemes figyelni a gyártói ajánlásokra

A különböző virslitípusok – például sertés-, baromfi- vagy prémium termékek – eltérő összetételűek lehetnek, ezért a csomagoláson feltüntetett elkészítési javaslatok követése ajánlott. Egyes gyártók kifejezetten megadják az ideális hőmérsékletet és időtartamot.

A virsli repedésének elkerülése nem igényel különösebb szakértelmet, ugyanakkor tudatos hőkezelést igen. A kulcs a lassú, kíméletes melegítés, a forralás kerülése, valamint a hirtelen hőmérséklet-változás elkerülése. A megfelelő módszerrel a virsli megőrzi jellegzetes, roppanós állagát és ízét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!