Sokan rosszul készítik a virslit: ezen múlik, hogy szétreped-e

A virsli az egyik leggyakrabban fogyasztott gyorsétel a magyar háztartásokban, azonban elkészítése során sokan tapasztalják, hogy a termék a melegítés közben megreped, szétesik, rosszabb esetben pedig szét is nyílik. A jelenség hátterében elsősorban a helytelen hőkezelés áll, amely azonban néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhető.

A virsli melegítése során kerülni kell a forrásban lévő vizet, mert a túl magas hőmérséklet hatására könnyen megrepedhet a burkolata

A virsli valójában nem nyers termék

Élelmiszeripari szempontból fontos tény, hogy a boltokban kapható virsli már hőkezelt, vagyis fogyasztásra kész állapotban kerül forgalomba. A gyártási folyamat során a húsipari termékeket főzik vagy gőzölik, így az otthoni elkészítés során nincs szükség klasszikus értelemben vett főzésre. A szakértők szerint a cél nem a további hőkezelés, hanem kizárólag a kíméletes átmelegítés. A túl magas hőmérséklet hatására a virsli burka – amely lehet természetes vagy műbél – megrepedhet, mivel a belső nyomás gyorsan megnő.

Mi okozza a repedést?

A repedés leggyakoribb okai:

forrásban lévő víz használata, amely túl intenzív hőhatást eredményez,

hirtelen hőmérséklet-változás (például hűtőből kivett virsli azonnali forró vízbe helyezése),

túl hosszú ideig tartó melegítés.

A burkolat ilyenkor nem tud alkalmazkodni a gyors térfogatváltozáshoz, ezért felreped.

A helyes elkészítési módszer

A szakmai ajánlások szerint a következő eljárás biztosítja a legjobb állagot és ízt:

A virslit hideg vagy langyos vízbe kell helyezni.

A vizet lassan kell felmelegíteni, kerülve a hirtelen hősokkot.

Amikor a víz eléri a gyöngyöző állapotot (kb. 70–80 °C), a hőfokot csökkenteni szükséges.

A virsliket 2–4 percig elegendő ebben a hőmérsékletben tartani.

A terméket nem szabad forralni, és a melegítés után azonnal tálalni kell.

Nagyobb mennyiség esetén a melegítési idő néhány perccel növelhető, azonban a túlkezelés minden esetben kerülendő.

A virsli már előfőzött termék, ezért elegendő kíméletesen átmelegíteni, így megőrzi állagát és nem reped szét

Alternatív, kíméletes módszer

Egy másik széles körben alkalmazott technika szerint:

a vizet először fel kell forralni,

majd a tűzről levéve kell belehelyezni a virslit,

fedő alatt, 8–10 percig kell állni hagyni.

Ebben az esetben különösen fontos, hogy a virsli ne közvetlenül hűtőhideg állapotban kerüljön a forró vízbe, mert ez növeli a repedés kockázatát.