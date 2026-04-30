Vaj helyett ezzel készül az igazán omlós almás pite tésztája

Az almás pite az egyik legkedveltebb házi sütemény, amelyben a szaftos, enyhén édes töltelék két réteg omlós tészta között kap helyet. A recept számos változatban ismert, és nemzetenként is eltérő lehet az elkészítési mód: míg Magyarországon jellemzően négyszögletes formában, krémesebb töltelékkel készül, addig az Egyesült Államokban inkább kerek pitét sütnek, darabosabb almás belsővel. A klasszikus változat egyik legfontosabb eleme a megfelelő állagú tészta, amelynek titka elsősorban a felhasznált zsiradékban rejlik.

Hagyományos almás pite szeletek, réteges, omlós tésztával és krémes állagú almás töltelékkel

Fotó: Mindmegette

A zsiradék szerepe a tésztában

Az omlós tészták alapja a megfelelő zsiradék. A vaj és a margarin mellett hagyományosan zsírt is alkalmaznak, amely nemcsak az állagot befolyásolja, hanem az ízt is jelentősen gazdagítja. A margarin kevésbé karakteres ízt ad, míg a vaj aromásabb eredményt biztosít, különösen magasabb zsírtartalmú változat esetén. A hagyományos receptek azonban gyakran zsírt használnak, amely intenzívebb ízvilágot eredményez. Leggyakrabban sertészsír kerül a tésztába, de a minőség itt is meghatározó: a megfelelően előállított zsír ízben és állagban is kedvezőbb. Emellett a kacsa- vagy libazsír is szóba jöhet, amelyek szintén gazdagabb aromát kölcsönöznek a süteménynek. A vaj egyszerűen kiváltható zsírral, így a tészta omlósabbá és ízletesebbé válik.

Milyen alma kerüljön a pitébe?

Az almás pite töltelékének minőségét nagymértékben meghatározza a felhasznált almafajta. Egyes típusok sütés közben teljesen szétfőnek, míg mások túl szárazak maradhatnak. A jonatán alma gyakran bevált választás, de érdemes több fajtát kombinálni. Az édesebb és savanykásabb almák keverése kiegyensúlyozottabb ízt ad, miközben a különböző állagú darabok változatosabbá teszik a tölteléket. A könnyebben puhuló fajták krémességet biztosítanak, míg a keményebb darabok megőrzik szerkezetüket. A megfelelő alapanyagok és arányok alkalmazásával az almás pite egyszerűen elkészíthető, mégis kiemelkedően ízletes desszert marad.

Porcukorral meghintett, kockára vágott almás pite, omlós tésztával és szaftos töltelékkel

Fotó: Mindmegette.hu

Hagyományos almás pite

Hozzávalók (tepsihez):

A tésztához:

40 dkg finomliszt

20 dkg zsír (vagy vaj)

10 dkg porcukor

1 csomag vaníliás cukor

1 csipet só

1 db tojás

1 db tojássárgája

1 teáskanál sütőpor

2–3 evőkanál tejföl

A töltelékhez:

1,2–1,5 kg alma

10–15 dkg cukor (ízlés szerint)

1 teáskanál őrölt fahéj

1 csomag vaníliás cukor

1–2 evőkanál citromlé

2–3 evőkanál zsemlemorzsa

A tetejére:

1 db tojás a kenéshez

porcukor a szóráshoz

Elkészítés: