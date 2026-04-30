Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Vaj helyett ezzel készül az igazán omlós almás pite tésztája

49 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az almás pite klasszikus házi sütemény, amelynek sikerét nagyban meghatározza a tészta állaga. A megfelelő zsiradék kiválasztásával jelentősen javítható az eredmény: a hagyományos megoldás szerint vaj helyett zsírral készítve az almás pite tésztája omlósabb és ízletesebb lesz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
almás pitealmazsír

Az almás pite az egyik legkedveltebb házi sütemény, amelyben a szaftos, enyhén édes töltelék két réteg omlós tészta között kap helyet. A recept számos változatban ismert, és nemzetenként is eltérő lehet az elkészítési mód: míg Magyarországon jellemzően négyszögletes formában, krémesebb töltelékkel készül, addig az Egyesült Államokban inkább kerek pitét sütnek, darabosabb almás belsővel. A klasszikus változat egyik legfontosabb eleme a megfelelő állagú tészta, amelynek titka elsősorban a felhasznált zsiradékban rejlik.

Hagyományos almás pite szeletek, réteges, omlós tésztával és krémes állagú almás töltelékkel
Fotó: Mindmegette

A zsiradék szerepe a tésztában

Az omlós tészták alapja a megfelelő zsiradék. A vaj és a margarin mellett hagyományosan zsírt is alkalmaznak, amely nemcsak az állagot befolyásolja, hanem az ízt is jelentősen gazdagítja. A margarin kevésbé karakteres ízt ad, míg a vaj aromásabb eredményt biztosít, különösen magasabb zsírtartalmú változat esetén. A hagyományos receptek azonban gyakran zsírt használnak, amely intenzívebb ízvilágot eredményez. Leggyakrabban sertészsír kerül a tésztába, de a minőség itt is meghatározó: a megfelelően előállított zsír ízben és állagban is kedvezőbb. Emellett a kacsa- vagy libazsír is szóba jöhet, amelyek szintén gazdagabb aromát kölcsönöznek a süteménynek. A vaj egyszerűen kiváltható zsírral, így a tészta omlósabbá és ízletesebbé válik.

Milyen alma kerüljön a pitébe?

Az almás pite töltelékének minőségét nagymértékben meghatározza a felhasznált almafajta. Egyes típusok sütés közben teljesen szétfőnek, míg mások túl szárazak maradhatnak. A jonatán alma gyakran bevált választás, de érdemes több fajtát kombinálni. Az édesebb és savanykásabb almák keverése kiegyensúlyozottabb ízt ad, miközben a különböző állagú darabok változatosabbá teszik a tölteléket. A könnyebben puhuló fajták krémességet biztosítanak, míg a keményebb darabok megőrzik szerkezetüket. A megfelelő alapanyagok és arányok alkalmazásával az almás pite egyszerűen elkészíthető, mégis kiemelkedően ízletes desszert marad.

Porcukorral meghintett, kockára vágott almás pite, omlós tésztával és szaftos töltelékkel
Fotó: Mindmegette.hu

Hagyományos almás pite

Hozzávalók (tepsihez):

A tésztához:

  • 40 dkg finomliszt
  • 20 dkg zsír (vagy vaj)
  • 10 dkg porcukor
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 1 csipet só
  • 1 db tojás
  • 1 db tojássárgája
  • 1 teáskanál sütőpor
  • 2–3 evőkanál tejföl

A töltelékhez:

  • 1,2–1,5 kg alma
  • 10–15 dkg cukor (ízlés szerint)
  • 1 teáskanál őrölt fahéj
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 1–2 evőkanál citromlé
  • 2–3 evőkanál zsemlemorzsa

A tetejére:

  • 1 db tojás a kenéshez
  • porcukor a szóráshoz

Elkészítés:

  1. A lisztet egy tálba szitáljuk, majd hozzáadjuk a sütőport, a sót és a porcukrot. Elmorzsoljuk benne a zsírt, ezt követően belekeverjük a tojást, a tojássárgáját és a vaníliás cukrot. Annyi tejfölt adunk hozzá, hogy könnyen gyúrható tésztát kapjunk. A tésztát két részre osztjuk, majd hűtőben pihentetjük körülbelül 30 percig.
  2. Közben az almát meghámozzuk, lereszeljük, majd enyhén kinyomkodjuk. Összekeverjük a cukorral, a fahéjjal, a vaníliás cukorral és a citromlével.
  3. A pihentetett tészta egyik felét lisztezett felületen kinyújtjuk, és egy kivajazott vagy sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük. Meghintjük zsemlemorzsával, majd egyenletesen eloszlatjuk rajta az almás tölteléket. A tészta másik felét is kinyújtjuk, és befedjük vele a tölteléket. A tetejét villával megszurkáljuk, majd felvert tojással megkenjük.
  4. 180 °C-ra előmelegített sütőben 35–40 perc alatt aranybarnára sütjük. A kihűlt pitét porcukorral megszórva, kockákra vágva tálaljuk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!