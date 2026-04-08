Egy titkos hozzávaló, amit eddig biztosan a lefolyóba öntött

A tészta a magyar konyhában is kedvelt alapanyag. Kiváló főételeket, rakott finomságokat lehet belőle készíteni, sőt desszertként is felhasználjuk, elég csak a vargabélesre gondolunk, és ne feledkezzünk el a levesbetétről sem, amikor a húsleves mellé cérnametéltet, vagy csigatésztát főzünk. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy a tészta főzővizét is fel lehet használni.

A tészta főzése során a víz keményítőben gazdaggá válik, amely természetes sűrítőanyagként funkcionál. Ez azt jelenti, hogy kiválóan alkalmas szószok krémesítésére, állaguk tökéletesítésére. Éppen ezért érdemes megőrizni, sőt akár le is fagyasztani, hogy később is kéznél legyen.

A főzővíz lefagyasztása

A tésztát készítse el a csomagoláson található utasítás szerint, és szűrje le. Ha az adott ételhez szükséges mennyiségű főzővizet már felhasználta, a maradékot ne öntse ki. Helyette öntse egy hőálló edénybe a főzővizet, majd hagyja szobahőmérsékletűre hűlni. Ezután adagolja jégkockatartóba, és helyezze a fagyasztóba. Miután megfagyott, a kockákat tegye át egy jól záródó zacskóba vagy dobozba, így hosszabb ideig megőrizheti frissességüket.

Mire használhatja a tészta főzővizét?

A felhasználás során fontos, hogy a fagyasztott főzővizet szobahőmérsékleten olvassza fel, így a benne lévő keményítő megőrzi sűrítő hatását. Az így kapott folyadék kiválóan alkalmas különféle szószok – például paradicsomos vagy tejszínes alapú mártások – gazdagítására. Segítségével elérheti a kívánt krémes állagot anélkül, hogy extra zsiradékot kellene hozzáadnia. Emellett a főzővíz remek alternatívája lehet az alaplének is. Használhatja levesekhez, ragukhoz, de akár kenyér- vagy pizzatészta készítésénél is, ahol a keményítő hozzájárulhat a tészta állagának javításához.

Sokan kiöntik a tészta főzővizét, pedig sok mindenre felhasználható

Nem csak a konyhában hasznos

A főzővíz a háztartás más területein is hasznára válhat. A zöldségek főzőleve például ásványi anyagokat tartalmaz, így kiváló tápoldat lehet a növények számára. A keményítőtartalom javíthatja a talaj szerkezetét is. Fontos azonban, hogy kizárólag sótlan vizet használjon locsolásra, mivel a só károsíthatja a növények gyökérzetét.

Ha tehát legközelebb tésztát főz, próbálja meg lefagyasztani és később felhasználni.