Meglepő trükk: így növelhető jelentősen a gomba D-vitamin-tartalma

A gomba megítélése megosztó: egyesek kedvelik jellegzetes íze miatt, mások kevésbé rajonganak érte. Táplálkozási szempontból azonban kiemelt jelentőségű alapanyagról van szó, amely megfelelő előkészítéssel különösen értékes D-vitamin-forrássá válhat.

A barna csiperke gomba napfény hatására jelentősen több D-vitamint képes előállítani

Miért fontos a D-vitamin?

A D-vitamin alapvető szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésében, hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez, valamint a szervezet általános jó állapotához. A szervezet természetes módon képes előállítani ezt a vitamint napfény hatására, azonban a kevesebb napsütéssel járó időszakokban – különösen ősszel és télen – sokaknál alakulhat ki hiány. Ilyenkor felértékelődik a táplálkozás szerepe a megfelelő bevitel biztosításában.

A gomba különleges tulajdonsága

A gombák egyik sajátossága, hogy ergoszterolt tartalmaznak, amely UV-sugárzás hatására D2-vitaminná alakul. Ez a folyamat hasonló ahhoz, ahogyan az emberi bőr is D-vitamint termel napfény hatására. Szakértők és kutatások szerint ennek köszönhetően a friss gombák D-vitamin-tartalma jelentősen növelhető egy egyszerű módszerrel. Megfigyelések alapján a gombák D-vitamin-szintje akár a többszörösére emelkedhet, ha felhasználás előtt közvetlen napfény éri őket. Míg alapállapotban egy adag gomba általában csupán 1–2 mikrogramm D-vitamint tartalmaz, napoztatás után ez az érték akár 20–40 mikrogrammra is nőhet.

Hogyan növelhető a D-vitamin-tartalom?

A módszer rendkívül egyszerű, és nem igényel speciális eszközöket. A megtisztított gombát érdemes egy tálcán vagy tányéron elhelyezni úgy, hogy a kalapok felfelé, a nap irányába nézzenek. Ezt követően elegendő 15–30 percre közvetlen napfényre tenni. A rövidebb idő is hatékony lehet, azonban a félórás időtartam még kedvezőbb eredményt hozhat. A napoztatás után a gomba a megszokott módon elkészíthető: pirítva, sütve, levesekhez vagy más ételekhez adva egyaránt felhasználható.

A friss gombák előkészítése előtt érdemes rövid időre napfényre helyezni őket a D-vitamin-tartalom növelése érdekében

Értékes tápanyagforrás

A gomba nemcsak D-vitamin-tartalma miatt figyelemre méltó. Gazdag antioxidánsokban, rostokban és különféle ásványi anyagokban, így rendszeres fogyasztása hozzájárulhat az egészséges étrend kialakításához. A napfénynek kitett gombák különösen előnyösek lehetnek azok számára, akik növényi alapú étrendet követnek, és nehezebben jutnak hozzá megfelelő mennyiségű D-vitaminhoz. A természetes módszer egyszerűsége és hatékonysága miatt a gombák ilyen módon történő előkészítése praktikus kiegészítése lehet a tudatos táplálkozásnak.