Így készül a tökéletes keménytojás víz nélkül: air fryerben is működik a módszer

Az air fryer, vagyis a forró levegős sütő az utóbbi évek egyik legnépszerűbb konyhai eszközévé vált. Nem véletlenül: segítségével gyorsan és viszonylag energiatakarékosan készíthetők el különféle ételek, a klasszikus rántott húsoktól kezdve a ropogós csirkeszárnyakon át egészen az édes és sós péksüteményekig. Kevesen tudják azonban, hogy még a keménytojás is elkészíthető benne – méghozzá víz nélkül.

Fotó: yw lee / Shutterstock

Az air fryer térhódítása olyan mértékű, hogy mára külön szakácskönyvek is megjelentek, amelyek kizárólag az ebben az eszközben készíthető fogásokat gyűjtik össze. A készülék egyik legnagyobb előnye, hogy jelentősen lerövidíti a konyhában töltött időt, miközben az elkészült ételek állaga és íze is meggyőző. A sült burgonya például minimális zsiradékkal is kívül ropogós, belül puha lesz, ráadásul az olajszaggal sem kell számolni. Sokan az air fryert nemcsak húsételekhez használják, hanem kisebb adag sütemények, sőt akár komplett egytálételek elkészítésére is. Készülhet benne például lasagne vagy brassói aprópecsenye is. A lehetőségek sora azonban itt még nem ér véget: a tojás elkészítése is egyszerűbbé válhat vele.

Keménytojás air fryerben – egyszerűbb, mint gondolnánk

A főtt tojás elkészítéséhez nincs szükség másra, mint néhány nyers tojásra és az air fryerre. A tojásokat egyszerűen a készülék kosarába kell helyezni, majd 130 Celsius-fokra állítva, körülbelül 15 perc alatt tökéletes keménytojás készíthető. A módszer előnye, hogy nincs szükség vízre, így a főzés még kényelmesebb és tisztább folyamat. Bár a hagyományos főzés során visszamaradó tojásfőző víz hasznos lehet például növények öntözésére – mivel a héjból kioldódó ásványi anyagok táplálják a talajt –, az air fryer használatával a vízfelhasználás teljesen elhagyható.

Tökéletes állagú főtt tojás: kívül feszes fehérje, belül krémes, aranysárga sárgája

Fotó: aomas / Shutterstock

Sokoldalúan felhasználható alapanyag

A keménytojás az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában. Nemcsak önmagában, reggelire vagy vacsorára népszerű, hanem számos klasszikus fogás elengedhetetlen része is. Nélkülözhetetlen például a rakott krumpliból, de gyakran kerül különféle majonézes salátákba, szendvicskrémekbe, sőt akár tojáspörkölt is készülhet belőle.