Ehető a megbarnult avokádó? Mutatjuk, mire figyeljen

Az avokádó egyre népszerűbb élelmiszer itthon is, szívesen fogyasztjuk salátába, készítünk belőle mártogatóst, vagy pirítósra kenjük. A félbevágott avokádó azonban könnyen megbarnul. Ilyenkor adódik a kérdés, hogy ezt megehetjük-e?

Mitől barnul meg az avokádó?

A színváltozás hátterében egy természetes kémiai folyamat, az úgynevezett oxidáció áll. Amikor az avokádó húsa a levegővel érintkezik, egy enzim reakcióba lép az oxigénnel, és barna pigment – az úgynevezett melanin – képződik. Ez ugyanaz a jelenség, mint amikor egy felvágott alma vagy banán elszíneződik.

Nem biztos, hogy romlott a megbarnult avokádó

Ehető a barna avokádó?

Ha az avokádó felülete egyenletesen világosbarna, nincs kellemetlen szaga, és az állaga krémes maradt, akkor nagy valószínűséggel csak oxidáció történt, és nyugodtan elfogyasztható. Ilyenkor legfeljebb az íze változik kissé: enyhén kesernyésebb lehet. Ez a barnulás nem jár jelentős tápanyagveszteséggel. Az avokádó továbbra is gazdag marad egészséges zsírokban, rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban, még akkor is, ha a színe már nem élénk zöld.

Más a helyzet, ha az avokádó belseje sötétbarna vagy fekete foltokkal tarkított, nyálkás állagú, esetleg savanykás, kellemetlen szagot áraszt. Ezek már a romlás egyértelmű jelei, és ilyen esetben a gyümölcsöt nem ajánlott elfogyasztani. A penész jelenléte szintén kizáró ok.

Tippek barnulás ellen

Ha szeretné elkerülni a barnulást, néhány egyszerű trükk segíthet. Az egyik legismertebb módszer, ha citrom- vagy limelevet csepegtet az avokádóra: a savas közeg lassítja az oxidációt. Emellett érdemes légmentesen záródó edényben, hűtőben tárolni, hogy minél kevesebb levegő érje.

Az avokádó nagyon egészséges és sokoldalúan felhasználható

Összegzés

A megbarnult avokádót tehát nem kell azonnal a kukába dobnia. A látvány ugyan kevésbé étvágygerjesztő, de ha a gyümölcs friss illatú és megfelelő állagú, bátran felhasználhatja – akár krémekhez, smoothie-khoz vagy guacamoléhoz.

Forrás