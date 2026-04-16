Meglepő, meddig áll el a főtt csirkehús: itt a válasz!

A csirkehúst sokan szeretik. Kiváló alapanyag levesekhez, ragukhoz, pörkölthöz, szeretjük sütve, rántva is. Magas fehérjetartalma miatt a diétázók étrendjébe is beilleszthető. Az elkészített csirkehús főtt és sült formában is több napig fogyasztható, de mégis meddig ehetjük meg biztonsággal?

Mennyi ideig áll el a főtt csirke?

Szakértők szerint, ha a csirkét megfelelően készítettük el, és hűtőszekrényben, megfelelő hőmérsékleten tároljuk, akkor általánosságban 3–4 napig fogyasztható. Jól hűtött hűtőben, akár egy hétig is eláll. Minél hidegebb a környezet, annál lassabban szaporodnak a romlást okozó mikroorganizmusok. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a hűtőszekrényünk megfelelően hűt, akkor célszerű a 3–4 napos szabályt követni.

A hőkezelés elpusztítja a legtöbb káros baktériumot, azonban nem szünteti meg az összes mikroorganizmust. A csirkehús könnyebben megromolhat, ha a főzés, sütés után sokáig szobahőmérsékleten hagytuk, és nem tettük időben hűtőbe. Figyeljünk arra is, hogy légmentesen zárható dobozba tegyük a húst, hogy ne száradjon ki. A romlott csirkehús felismerhető kellemetlen, savanyú szagáról, szürkés, fakó színértől.

A fagyasztás is megoldás

Ha úgy látjuk, hogy néhány napon belül nem tudjuk elfogyasztani a csirkehúst, nem használjuk fel a maradékot, akkor érdemes lefagyasztani. A szakácsok szerint a legjobb módszer a hús tárolására a vákumcsomagolás, mivel így légmentesen le lehet zárni a tasakot. Ha nincs megfelelő felszerelés ehhez a módszerhez, akkor a csirkehúst fagyasztózacskókban is elhelyezhetjük úgy, hogy kézzel, amennyire csak lehet kitoljuk belőle a levegőt. Mielőtt betesszük a mélyhűtőbe a húst, írjuk rá a csomagolásra, hogy melyik nap fagyasztottuk le, így biztosan nyomon követhető, hogy mennyi ideje van a hűtőben. Kiolvasztáskor pedig lehetőleg hűtőszekrényben engedjük fel a húst.

Csirkehús tárolása hűtőben

A nyers csirkehúst 0–4 °C között kell tárolni.

Mindig a hűtő alsó polcára kerüljön, hogy ne csöpögjön más élelmiszerre.

Eredeti csomagolásban vagy jól záródó dobozban tartsuk.

Felhasználás előtt ne mossuk meg (a baktériumok szétterjedhetnek).

Nyers csirkehús legfeljebb 1–2 napig tárolható hűtőben.

A már elkészített csirkehús 2–3 napig tartható el hűtve.

Csirkehús fagyasztása

Fagyasztás előtt osszuk kisebb adagokra a húst.

Használjunk légmentesen záródó zacskót vagy dobozt.

A csomagolásból szorítsuk ki a lehető legtöbb levegőt.

Jelöljük meg a fagyasztás dátumát.

A csirkehúst -18 °C-on érdemes tárolni.

Meddig áll el a fagyasztott csirkehús?

Egész csirke: akár 1 évig.

Csirke darabok: 6–9 hónapig.

Darálthús: 3–4 hónapig.

Kiolvasztás szabályai

Mindig hűtőben olvasszuk ki, ne szobahőmérsékleten.

Gyorsabb megoldásként hideg vízben is kiolvasztható (zárt csomagolásban).

Mikróban csak akkor olvasszuk, ha azonnal fel is használjuk.

A kiolvasztott csirkehúst ne fagyasszuk vissza.

Fontos higiéniai szabályok

Nyers csirkehús érintése után mindig mossunk kezet.

Használjunk külön vágódeszkát és eszközöket.

Kerüljük a keresztfertőzést más élelmiszerekkel.

Mindig alaposan süssük át (legalább 75 °C belső hőmérsékletig).

Ez a pár alapelv segít abban, hogy a csirkehús biztonságosan és minél tovább felhasználható maradjon.