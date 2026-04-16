Meglepő, meddig áll el a főtt csirkehús: itt a válasz!

A csirkehúst sokan szeretik. Kiváló alapanyag levesekhez, ragukhoz, pörkölthöz, szeretjük sütve, rántva is. Magas fehérjetartalma miatt a diétázók étrendjébe is beilleszthető. Az elkészített csirkehús főtt és sült formában is több napig fogyasztható, de mégis meddig ehetjük meg biztonsággal?
Mennyi ideig áll el a főtt csirke?
Szakértők szerint, ha a csirkét megfelelően készítettük el, és hűtőszekrényben, megfelelő hőmérsékleten tároljuk, akkor általánosságban 3–4 napig fogyasztható. Jól hűtött hűtőben, akár egy hétig is eláll. Minél hidegebb a környezet, annál lassabban szaporodnak a romlást okozó mikroorganizmusok. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a hűtőszekrényünk megfelelően hűt, akkor célszerű a 3–4 napos szabályt követni.
A hőkezelés elpusztítja a legtöbb káros baktériumot, azonban nem szünteti meg az összes mikroorganizmust. A csirkehús könnyebben megromolhat, ha a főzés, sütés után sokáig szobahőmérsékleten hagytuk, és nem tettük időben hűtőbe. Figyeljünk arra is, hogy légmentesen zárható dobozba tegyük a húst, hogy ne száradjon ki. A romlott csirkehús felismerhető kellemetlen, savanyú szagáról, szürkés, fakó színértől.
A fagyasztás is megoldás
Ha úgy látjuk, hogy néhány napon belül nem tudjuk elfogyasztani a csirkehúst, nem használjuk fel a maradékot, akkor érdemes lefagyasztani. A szakácsok szerint a legjobb módszer a hús tárolására a vákumcsomagolás, mivel így légmentesen le lehet zárni a tasakot. Ha nincs megfelelő felszerelés ehhez a módszerhez, akkor a csirkehúst fagyasztózacskókban is elhelyezhetjük úgy, hogy kézzel, amennyire csak lehet kitoljuk belőle a levegőt. Mielőtt betesszük a mélyhűtőbe a húst, írjuk rá a csomagolásra, hogy melyik nap fagyasztottuk le, így biztosan nyomon követhető, hogy mennyi ideje van a hűtőben. Kiolvasztáskor pedig lehetőleg hűtőszekrényben engedjük fel a húst.
Csirkehús tárolása hűtőben
- A nyers csirkehúst 0–4 °C között kell tárolni.
- Mindig a hűtő alsó polcára kerüljön, hogy ne csöpögjön más élelmiszerre.
- Eredeti csomagolásban vagy jól záródó dobozban tartsuk.
- Felhasználás előtt ne mossuk meg (a baktériumok szétterjedhetnek).
- Nyers csirkehús legfeljebb 1–2 napig tárolható hűtőben.
- A már elkészített csirkehús 2–3 napig tartható el hűtve.
Csirkehús fagyasztása
- Fagyasztás előtt osszuk kisebb adagokra a húst.
- Használjunk légmentesen záródó zacskót vagy dobozt.
- A csomagolásból szorítsuk ki a lehető legtöbb levegőt.
- Jelöljük meg a fagyasztás dátumát.
- A csirkehúst -18 °C-on érdemes tárolni.
Meddig áll el a fagyasztott csirkehús?
- Egész csirke: akár 1 évig.
- Csirke darabok: 6–9 hónapig.
- Darálthús: 3–4 hónapig.
Kiolvasztás szabályai
- Mindig hűtőben olvasszuk ki, ne szobahőmérsékleten.
- Gyorsabb megoldásként hideg vízben is kiolvasztható (zárt csomagolásban).
- Mikróban csak akkor olvasszuk, ha azonnal fel is használjuk.
- A kiolvasztott csirkehúst ne fagyasszuk vissza.
Fontos higiéniai szabályok
- Nyers csirkehús érintése után mindig mossunk kezet.
- Használjunk külön vágódeszkát és eszközöket.
- Kerüljük a keresztfertőzést más élelmiszerekkel.
- Mindig alaposan süssük át (legalább 75 °C belső hőmérsékletig).
Ez a pár alapelv segít abban, hogy a csirkehús biztonságosan és minél tovább felhasználható maradjon.