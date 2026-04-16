Meglepő, meddig áll el a főtt csirkehús: itt a válasz!

Tegnap, 12:21
Olvasási idő: 7 perc
A csirkehús az egyik legkedveltebb alapanyag. Sokoldalúan és gyorsan készíthetünk belőle remek fogásokat ebédre, vacsorára. Ha marad belőle, akkor könnyedén felhasználható salátákhoz, szendvicsekhez. De amint a hűtőszekrénybe kerül, adódik a kérdés: vajon meddig fogyasztható biztonságosan a főtt csirkehús?
A csirkehúst sokan szeretik. Kiváló alapanyag levesekhez, ragukhoz, pörkölthöz, szeretjük sütve, rántva is. Magas fehérjetartalma miatt a diétázók étrendjébe is beilleszthető. Az elkészített csirkehús főtt és sült formában is több napig fogyasztható, de mégis meddig ehetjük meg biztonsággal?

A főtt csirkehús kiváló alapanyaga salátáknak /Fotó: Shutterstock

Mennyi ideig áll el a főtt csirke?

Szakértők szerint, ha a csirkét megfelelően készítettük el, és hűtőszekrényben, megfelelő hőmérsékleten tároljuk, akkor általánosságban 3–4 napig fogyasztható. Jól hűtött hűtőben, akár egy hétig is eláll. Minél hidegebb a környezet, annál lassabban szaporodnak a romlást okozó mikroorganizmusok. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a hűtőszekrényünk megfelelően hűt, akkor célszerű a 3–4 napos szabályt követni.

A hőkezelés elpusztítja a legtöbb káros baktériumot, azonban nem szünteti meg az összes mikroorganizmust. A csirkehús könnyebben megromolhat, ha a főzés, sütés után sokáig szobahőmérsékleten hagytuk, és nem tettük időben hűtőbe. Figyeljünk arra is, hogy légmentesen zárható dobozba tegyük a húst, hogy ne száradjon ki. A romlott csirkehús felismerhető kellemetlen, savanyú szagáról, szürkés, fakó színértől.

A fagyasztás is megoldás

Ha úgy látjuk, hogy néhány napon belül nem tudjuk elfogyasztani a csirkehúst, nem használjuk fel a maradékot, akkor érdemes lefagyasztani. A szakácsok szerint a legjobb módszer a hús tárolására a vákumcsomagolás, mivel így légmentesen le lehet zárni a tasakot. Ha nincs megfelelő felszerelés ehhez a módszerhez, akkor a csirkehúst fagyasztózacskókban is elhelyezhetjük úgy, hogy kézzel, amennyire csak lehet kitoljuk belőle a levegőt. Mielőtt betesszük a mélyhűtőbe a húst, írjuk rá a csomagolásra, hogy melyik nap fagyasztottuk le, így biztosan nyomon követhető, hogy mennyi ideje van a hűtőben. Kiolvasztáskor pedig lehetőleg hűtőszekrényben engedjük fel a húst. 

A csirkehús lefagyasztható, ha nem fogy el az étel/ Fotó: Shutterstock

Csirkehús tárolása hűtőben

  • A nyers csirkehúst 0–4 °C között kell tárolni.
  • Mindig a hűtő alsó polcára kerüljön, hogy ne csöpögjön más élelmiszerre.
  • Eredeti csomagolásban vagy jól záródó dobozban tartsuk.
  • Felhasználás előtt ne mossuk meg (a baktériumok szétterjedhetnek).
  • Nyers csirkehús legfeljebb 1–2 napig tárolható hűtőben.
  • A már elkészített csirkehús 2–3 napig tartható el hűtve.

Csirkehús fagyasztása

  • Fagyasztás előtt osszuk kisebb adagokra a húst.
  • Használjunk légmentesen záródó zacskót vagy dobozt.
  • A csomagolásból szorítsuk ki a lehető legtöbb levegőt.
  • Jelöljük meg a fagyasztás dátumát.
  • A csirkehúst -18 °C-on érdemes tárolni.

Meddig áll el a fagyasztott csirkehús?

  • Egész csirke: akár 1 évig.
  • Csirke darabok: 6–9 hónapig.
  • Darálthús: 3–4 hónapig.

Kiolvasztás szabályai

  • Mindig hűtőben olvasszuk ki, ne szobahőmérsékleten.
  • Gyorsabb megoldásként hideg vízben is kiolvasztható (zárt csomagolásban).
  • Mikróban csak akkor olvasszuk, ha azonnal fel is használjuk.
  • A kiolvasztott csirkehúst ne fagyasszuk vissza.

Fontos higiéniai szabályok

  • Nyers csirkehús érintése után mindig mossunk kezet.
  • Használjunk külön vágódeszkát és eszközöket.
  • Kerüljük a keresztfertőzést más élelmiszerekkel.
  • Mindig alaposan süssük át (legalább 75 °C belső hőmérsékletig).

Ez a pár alapelv segít abban, hogy a csirkehús biztonságosan és minél tovább felhasználható maradjon.

 

