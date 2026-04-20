Ha tejföl helyett ezt teszi a pogácsába, igazán puha és omlós lesz

Sokan keresik a tökéletes pogácsa titkát, amely nemcsak frissen finom, hanem másnap is megőrzi puhaságát. Létezik egy kevésbé ismert megoldás, amely jelentősen javíthat a végeredményen: érdemes a megszokott tejfölt egy hagyományos alapanyagra cserélni. Ez az alapanyag nem más, mint az aludttej, amely régen a mindennapi konyha természetes része volt, ma azonban ritkábban kerül elő – pedig kiválóan használható sütéshez is.

Omlós, levegős állagú pogácsa, amely aludttejjel készítve még másnap is megőrzi puhaságát

Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Mi az az aludttej?

Az aludttej természetes módon keletkezik: a tejet szobahőmérsékleten hagyva a benne lévő tejsavbaktériumok hatására megalvad. Az így kapott tejtermék enyhén savanykás ízű és sűrűbb, zselés állagú. Korábban gyakran használták különféle ételekhez, például lepényekhez vagy a hagyományos rongyos lapótyához, amelyet édes és sós változatban is fogyasztottak.

Miért érdemes a pogácsa tésztájába tenni?

Az aludttej több szempontból is kedvezőbb lehet a tejfölnél:

Omlósabb tészta: a tejsav gyengíti a gluténszerkezetet, így a pogácsa puhább, lazább állagú lesz.

a tejsav gyengíti a gluténszerkezetet, így a pogácsa puhább, lazább állagú lesz. Tovább friss marad: magasabb nedvességtartalma miatt a tészta kevésbé szárad ki sütés közben és után.

magasabb nedvességtartalma miatt a tészta kevésbé szárad ki sütés közben és után. Kellemes íz: enyhén savanykás aromája jól kiegészíti a pogácsa gazdagabb összetevőit.

enyhén savanykás aromája jól kiegészíti a pogácsa gazdagabb összetevőit. Könnyebb emészthetőség: az erjedés során csökken a laktóztartalom, ezért sokak számára kíméletesebb.

Így használható

A tejföl aludttejjel egyszerűen kiváltható, akár azonos mennyiségben is. A tészta állaga továbbra is jól kezelhető marad, így a formázás során sem okoz nehézséget. Amennyiben nem áll rendelkezésre aludttej, hasonló hatás érhető el azzal is, ha a tejhez vagy a tejfölhöz néhány csepp citromlevet vagy ecetet adnak.

Aranybarnára sült, kívül ropogós, belül puha pogácsák – az aludttej segít, hogy napokig frissek maradjanak

Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Apró változtatás, látványos eredmény

Bár csupán egyetlen összetevő cseréjéről van szó, az aludttej használata érezhető különbséget hozhat. A pogácsa nemcsak ízletesebb lesz, hanem hosszabb ideig megőrzi puhaságát is – éppen úgy, ahogyan a régi, bevált házi receptekben.