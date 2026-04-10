Egy evőkanál ebből csodát tesz: így lesz ropogós a rántott hús

A rántott hús a magyar konyha egyik legnépszerűbb fogása. Persze, mi magyarok sok mindent képesek vagyunk bepanírozva, a hús mellett szívesen fogyasztunk rántott zöldségeket, rántott sajtot, de még rántott kovászos uborkát, sőt rántott tejbegrízt is.

A tökéletes panír titka

Elsőre nem tűnik bonyolultnak a rántott hús készítése, de mint minden főzési technikának ennek is meg van a buktatója. Nem elég a húst lisztbe, felvert tojásba, végül zsemlemorzsába panírozni és forró zsiradékban kisütni. Figyelni kell arra, hogy hús megfelelően átsüljön, ne maradjon nyers, de ne is száradjon ki, és az is fontos szempont, hogy a panír ne szívja meg magát olajjal, zsírral, hanem ropogós maradjon.

A rántott hús panírozása nem nagy feladat, de nem árt tudni néhány trükköt

A klasszikus panírozás – liszt, tojás és zsemlemorzsa – számos módon variálható. A lisztet és a tojást különféle fűszerekkel ízesíthetjük, a morzsa pedig akár panko, kalácsmorzsa vagy zabpehely is lehet. Az igazán ropogós a panírhoz azonban elég egy filléres alapanyag, ami nem más, mint a kukoricakeményítő. Ha panírozás előtt egy evőkanál étkezési keményítőt kever a liszthez, majd ebbe forgatja bele először a húst, máris sokkal ropogósabb végeredményt kap. Ezt követően jöhet a megszokott sorrend: tojás, majd zsemlemorzsa. Ez az apró trükk jelentősen javítja a bunda állagát.

A rántott hús az egyik legnépszerűbb vasárnapi ebéd

Tippek a tökéletes rántott húshoz

Ha igazán profi rántott húst akar készíteni, akkor a következő technikákra figyeljen.

A húst klopfolja vékonyra: A vékony szeletek egyenletesebben sülnek át, a panír pedig szebben válik el tőlük. Forró, bő olajban süsse: Legalább 170-180 fokos olajban érdemes sütni a húst, úgy, hogy mindenhol jól ellepje a húst. Finom szemű zsemlemorzsa: A finomabb zsemlemorzsa egyenletesebb, zártabb panírréteget képez.



