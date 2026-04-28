Tarol a magyar spárga: már itthon is egyre többen keresik

A spárga szezon évről évre egyre nagyobb figyelmet kap Magyarországon, ami nemcsak a termelők, hanem a fogyasztók szokásain is jól látszik. A korábban inkább exportorientált hazai ágazat mára jelentős belföldi kereslettel is számolhat: a magyar spárga egyre több konyhában jelenik meg, és egyre többen fedezik fel ezt az egészséges zöldséget a szezonális zöldségek között.

Frissen sült zöld spárga egyszerű fűszerezéssel – a spárga szezon egyik legnépszerűbb, gyorsan elkészíthető fogása

Fotó: 123RF

Egyre népszerűbb a magyar spárga

A magyar spárga hagyományosan keresett exportcikk volt, elsősorban Németországban és Ausztriában. Az utóbbi években azonban jelentősen nőtt a hazai fogyasztás is. A tudatos táplálkozás térnyerésével párhuzamosan az egészséges étrend iránt érdeklődők körében is egyre népszerűbb lett a spárga, amelyet sokan már nemcsak éttermekben, hanem otthon is rendszeresen elkészítenek. A zöld spárga elkészítése különösen egyszerű, így a modern, gyorsan elkészíthető fogásokat kedvelők körében is kedvelt alapanyaggá vált. Emellett a fehér spárga felhasználása is egyre szélesebb körben ismert, legyen szó levesekről, köretekről vagy akár salátákról.

Jelentős hazai termelés

Magyarországon évente több ezer tonna spárgát termesztenek, a termőterület nagysága pedig az utóbbi években stabilan növekszik. A spárga termesztés elsősorban az ország déli és délkeleti részein koncentrálódik, különösen Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében. Ezeken a területeken a talaj és az éghajlat is ideális a zöld spárga termesztése és a fehér spárga előállítása szempontjából. A hazai termék iránti kereslet növekedése a gazdálkodók számára is kedvező: egyre több termelő lát fantáziát ebben a speciális, ugyanakkor jövedelmező kultúrában.

Mikor van a spárga szezon?

A spárga szezon Magyarországon jellemzően április közepétől június végéig tart. Ez az időszak viszonylag rövid, ezért különösen fontos szerepe van a friss, szezonális zöldségek tudatos fogyasztásának. A szezon elején általában magasabb a spárga ára, jelenleg 3600-4000 forint körül kapható kilója, majd a kínálat bővülésével fokozatosan csökken. A frissen szedett magyar spárga íze és minősége azonban összehasonlíthatatlan az import termékekével, ezért érdemes ebben az időszakban minél gyakrabban az asztalra tenni.