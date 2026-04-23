A legtöbben elrontják a tarhonyát: ezen az egy lépésen múlik a siker

A tarhonya a magyar konyha hagyományos alapanyaga, amely nemcsak egytálételek részeként, hanem önálló köretként is megállja a helyét. Bár a mindennapi gyakorlatban gyakran háttérbe szorul a rizs, a burgonya vagy a modern alternatívák – például a bulgur és a kuszkusz – mellett, gasztronómiai jelentősége továbbra is számottevő.

A különböző tésztafélék karakterét nemcsak az alapanyagok, hanem azok formája és elkészítési módja is befolyásolja. Bár az összetevők sok esetben azonosak, az eltérő formák és technológiák más textúrát és ízérzetet eredményeznek. Nem véletlen, hogy bizonyos fogásokhoz hagyományosan meghatározott tésztatípusok társulnak. A tarhonya – apró szemcsés szerkezetének köszönhetően – sajátos állagot és ízvilágot kínál. Napjainkban gyakran inkább egytálételek, például a pásztortarhonya alkotóelemeként jelenik meg, ugyanakkor megfelelő elkészítéssel kiváló, pergős köret készíthető belőle.

A készítés meghatározó lépése

A főtt tarhonya ízének kialakításában döntő szerepet játszik a pirítás. A száraz tésztát kevés zsiradékon szükséges egyenletesen átpirítani addig, amíg a szemek aranybarna színt nem kapnak. Ez a művelet adja a tarhonya jellegzetes, enyhén diós aromáját, amely a kész étel minőségét alapvetően meghatározza.

A pirítást követően a tarhonyát kétszeres mennyiségű meleg folyadékkal kell felönteni, majd fedő alatt, mérsékelt hőfokon főzni. A főzési idő végén fontos a pihentetés: a tésztát a tűzről levéve, lefedve célszerű hagyni, hogy a maradék nedvességet felszívja. Ennek köszönhetően a tarhonya nem fő túl, állaga pergős marad.

Tarhonya elkészítése

Hozzávalók

2 csésze tarhonya

4 csésze meleg víz

2–3 tk só

egy kevés olaj vagy zsír

Elkészítés