Ki ne dobja! A cukkini héja ingyen tápanyag a kertnek

A nyári hónapokban sok háztartásban szinte naponta kerül az asztalra cukkini. A zsenge példányokat általában héjastul használjuk fel, a nagyobbra nőtt terméseket azonban gyakran meghámozzák főzés előtt. A héj ilyenkor többnyire a szemetesben végzi, pedig a kertben meglepően sokféleképpen hasznosítható. Több kertészeti és életmódportál is foglalkozott azzal, hogy a cukkini héja értékes ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek természetes módon támogathatják a növények fejlődését. A cukkinihéjban jelentős mennyiségben található kálium, kalcium, magnézium és kisebb mennyiségben kén is. Ezek az anyagok fontos szerepet játszanak a növények fejlődésében: a kálium hozzájárulhat a virágzás és a terméshozam javításához, a kalcium erősítheti a sejtfalakat, míg a magnézium nélkülözhetetlen a fotoszintézishez.

A cukkinihéj a kertben komposztként, tápoldatként vagy talajjavítóként is kiválóan használható

A komposzt egyik legjobb nyári alapanyaga

A cukkini héjának legegyszerűbb felhasználási módja a komposztálás. Mivel magas a víztartalma és viszonylag gyorsan lebomlik, kiválóan alkalmas arra, hogy felgyorsítsa a komposzt érési folyamatát. A zöldséghéjak a nitrogénben gazdag, úgynevezett „zöld” komposztanyagok közé tartoznak, ezért érdemes száraz falevéllel, szalmával vagy aprított ágakkal együtt rétegezni őket. A szakértők szerint a túl nagy darabokra hagyott héj lassabban bomlik, ezért praktikus kisebb részekre vágni, mielőtt a komposztra kerül. Így gyorsabban alakul át humusszá, amely később javíthatja a talaj szerkezetét és vízmegtartó képességét. A komposztált cukkinihéj különösen hasznos lehet veteményeskertekben, ahol a talaj gyorsan veszít tápanyagtartalmából az intenzív termesztés miatt.

Ültetéskor is érdemes felhasználni

Sokan nem tudják, hogy a cukkini héja közvetlenül a földbe is kerülhet. Több kertészeti cikk szerint palántázáskor vagy új növények ültetésekor érdemes kisebb mennyiséget az ültetőgödör aljára tenni. A módszer lényege, hogy a bomló növényi részek fokozatosan tápanyagot biztosítsanak a gyökérzóna számára. Fontos azonban, hogy a héj ne érintkezzen közvetlenül a gyökerekkel: mindig kerüljön rá egy vékony réteg föld, és csak ezután következzen a növény. Ez a megoldás különösen jól működhet nagy tápanyagigényű növényeknél, például paradicsomnál, paprikánál vagy uborkánál. A kiskertekben sokan alkalmaznak hasonló technikát más zöldséghulladékokkal is, hiszen így csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, miközben a talaj is gazdagodik szerves anyagokkal.