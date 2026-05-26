Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kuglóf

Ettől az alapanyagtól lesz igazán puha és szaftos a kuglóf: a profi pékek is erre esküsznek

20 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A profi pékek és a rutinos háziasszonyok régóta ismerik ezt a trükköt. A tökéletes kuglóf titka ugyanis nem a bonyolult technikákban rejlik, hanem egy egyszerű hozzávalóban, amelytől a tészta puhább, szaftosabb és levegősebb lesz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kuglóftejfölpék

A kuglóf generációk óta az egyik legnépszerűbb házi sütemény, amelyet sokan a hétvégi családi reggelik, ünnepek vagy délutáni kávézások elengedhetetlen részeként tartanak számon. Mégis sokan tapasztalják, hogy a házilag készített kuglóf gyakran túl száraz, tömör vagy nehéz állagú lesz. A tökéletesen puha, könnyű és szaftos tészta titka azonban nem feltétlenül a bonyolult technikákban rejlik, hanem egy egyszerű, szinte minden hűtőben megtalálható alapanyagban. Ez az összetevő nem más, mint a tejföl.

A tejfölös kuglóf titka a puha, szaftos tészta – friss gyümölcsökkel tálalva még ellenállhatatlanabb
A tejfölös kuglóf titka a puha, szaftos tészta – friss gyümölcsökkel tálalva még ellenállhatatlanabb
Fotó: New Africa / Shutterstock

Miért tesz csodát a tejföl a süteményekben?

A tejföl nemcsak gazdagabb ízt ad a tésztának, hanem az állagát is jelentősen javítja. Savasságának köszönhetően segít lebontani a lisztben található glutén szerkezetét, így a sütemény puhább és lazább lesz. Ez különösen fontos a kuglóf esetében, ahol az egyik legnagyobb kihívás a könnyed, levegős textúra elérése. Ha a recept szódabikarbónát is tartalmaz, a tejföl savas közege reakcióba lép vele, ami elősegíti a tészta emelkedését. Ennek eredményeként a kuglóf magasabb, lazább és könnyebb szerkezetű lesz. A tapasztalt pékek és háziasszonyok éppen ezért gyakran használnak teljes zsírtartalmú tejfölt a különféle kevert és kelt süteményekhez. A magasabb zsírtartalom nemcsak nedvességet biztosít, hanem selymesebb, gazdagabb ízt is ad a desszertnek.

Nem mindegy, milyen tejföl kerül a tésztába

Sütéshez érdemes a klasszikus, teljes zsírtartalmú tejfölt választani. A sovány változatok kevesebb zsiradékot tartalmaznak, emiatt a sütemény könnyebben kiszáradhat, az állaga pedig tömörebb lehet. Ha éppen nincs otthon tejföl, a sűrű natúr joghurt is jó alternatíva lehet, bár kissé eltérő textúrát eredményezhet. A görög joghurt különösen jól működik a kevert süteményekben, mivel hasonlóan krémes állagot biztosít.

Más hozzávalók is segíthetnek a puha állag elérésében

A tejföl mellett több olyan alapanyag is létezik, amely tovább fokozhatja a kuglóf szaftosságát és puhaságát. A vaj gazdagabb aromát és kellemesen omlós szerkezetet ad a tésztának. A krémsajt szintén jó választás lehet, hiszen krémesebb textúrát biztosít, miközben enyhén savanykás ízével harmonikusan egészíti ki az édességet. Egyre többen használnak majonézt is süteményekhez. Bár elsőre szokatlannak tűnhet, a tojásból és olajból álló alapanyag segít egyenletesen eloszlatni a zsiradékot a tésztában, így a végeredmény meglepően puha és szaftos lesz.

A klasszikus kuglóf légies állagát a megfelelő alapanyagok és a jól elkészített tészta garantálja
A klasszikus kuglóf légies állagát a megfelelő alapanyagok és a jól elkészített tészta garantálja
Fotó: Elena Veselova / Shutterstock

Élesztős vagy kevert tésztás kuglóf?

A klasszikus kuglóf hagyományosan élesztős tésztából készül, hasonlóan a kalácshoz. Ez a változat hosszabb előkészítést és kelesztést igényel, cserébe rendkívül könnyű, levegős állagot ad. A tejföl és a vaj ebben a verzióban különösen jól érvényesül, mivel még selymesebbé teszi a tésztát. A kevert tésztás kuglóf ezzel szemben gyorsabb és egyszerűbb megoldás. A hozzávalókat elegendő összekeverni, majd a masszát sütőformába önteni. Csokoládéval, dióval, kakaóval vagy mazsolával is könnyen variálható. Bár a szerkezete általában tömörebb, a tejföl itt is sokat javít a végeredmény puhaságán. A választás elsősorban attól függ, mennyi idő áll rendelkezésre, illetve milyen állagú süteményt szeretnénk készíteni.

Ezekre a hibákra érdemes figyelni sütés közben

A kuglóf készítésénél néhány apró részlet is sokat számít. A túlkevert tészta könnyen rugalmas és nehéz lehet, ezért a hozzávalókat csak addig érdemes keverni, amíg egyneművé válnak. A szobahőmérsékletű alapanyagok szintén fontosak. A vaj, a tojás és a tejföl így könnyebben elkeveredik, ami egyenletesebb tésztát eredményez. A sütési hőmérsékletre is figyelni kell: a túl forró sütőben a kuglóf külseje gyorsan kiszáradhat, miközben a közepe nyers marad. A kész süteményt pedig nem ajánlott teljesen kihűlésig a formában hagyni, mert könnyebben beleragadhat.

Tejfölös kuglóf alaprecept

Hozzávalók:

  • 50 dkg finomliszt
  • 25 dkg cukor
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 3 db tojás
  • 10 dkg olvasztott vaj
  • 2 dl tej
  • 2 dl tejföl
  • 2,5 dkg friss élesztő
  • 1 csipet só
  • 10 dkg mazsola vagy csokoládédarab (elhagyható)
  • reszelt citromhéj ízlés szerint

Elkészítés:

  1. A langyos tejben kevés cukorral futtassuk fel az élesztőt. Közben keverjük össze a lisztet, a cukrot, a vaníliás cukrot és a sót, majd adjuk hozzá a tojásokat, az olvasztott vajat, a tejfölt és a felfuttatott élesztőt.
  2. Dolgozzuk ki alaposan a tésztát, majd keverjük bele a mazsolát vagy a csokoládédarabokat. Letakarva, meleg helyen kelesszük körülbelül 45-60 percig.
  3. A kuglófformát vajazzuk ki és lisztezzük meg, majd töltsük bele a megkelt tésztát. Újabb 20 perc pihentetés után 170 fokra előmelegített sütőben süssük 35-45 percig, tűpróbáig.
  4. A kész kuglófot hagyjuk néhány percig hűlni, majd óvatosan borítsuk ki a formából, és porcukorral megszórva tálaljuk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!