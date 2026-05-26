Ettől az alapanyagtól lesz igazán puha és szaftos a kuglóf: a profi pékek is erre esküsznek

A kuglóf generációk óta az egyik legnépszerűbb házi sütemény, amelyet sokan a hétvégi családi reggelik, ünnepek vagy délutáni kávézások elengedhetetlen részeként tartanak számon. Mégis sokan tapasztalják, hogy a házilag készített kuglóf gyakran túl száraz, tömör vagy nehéz állagú lesz. A tökéletesen puha, könnyű és szaftos tészta titka azonban nem feltétlenül a bonyolult technikákban rejlik, hanem egy egyszerű, szinte minden hűtőben megtalálható alapanyagban. Ez az összetevő nem más, mint a tejföl.

A tejfölös kuglóf titka a puha, szaftos tészta – friss gyümölcsökkel tálalva még ellenállhatatlanabb

Fotó: New Africa / Shutterstock

Miért tesz csodát a tejföl a süteményekben?

A tejföl nemcsak gazdagabb ízt ad a tésztának, hanem az állagát is jelentősen javítja. Savasságának köszönhetően segít lebontani a lisztben található glutén szerkezetét, így a sütemény puhább és lazább lesz. Ez különösen fontos a kuglóf esetében, ahol az egyik legnagyobb kihívás a könnyed, levegős textúra elérése. Ha a recept szódabikarbónát is tartalmaz, a tejföl savas közege reakcióba lép vele, ami elősegíti a tészta emelkedését. Ennek eredményeként a kuglóf magasabb, lazább és könnyebb szerkezetű lesz. A tapasztalt pékek és háziasszonyok éppen ezért gyakran használnak teljes zsírtartalmú tejfölt a különféle kevert és kelt süteményekhez. A magasabb zsírtartalom nemcsak nedvességet biztosít, hanem selymesebb, gazdagabb ízt is ad a desszertnek.

Nem mindegy, milyen tejföl kerül a tésztába

Sütéshez érdemes a klasszikus, teljes zsírtartalmú tejfölt választani. A sovány változatok kevesebb zsiradékot tartalmaznak, emiatt a sütemény könnyebben kiszáradhat, az állaga pedig tömörebb lehet. Ha éppen nincs otthon tejföl, a sűrű natúr joghurt is jó alternatíva lehet, bár kissé eltérő textúrát eredményezhet. A görög joghurt különösen jól működik a kevert süteményekben, mivel hasonlóan krémes állagot biztosít.

Más hozzávalók is segíthetnek a puha állag elérésében

A tejföl mellett több olyan alapanyag is létezik, amely tovább fokozhatja a kuglóf szaftosságát és puhaságát. A vaj gazdagabb aromát és kellemesen omlós szerkezetet ad a tésztának. A krémsajt szintén jó választás lehet, hiszen krémesebb textúrát biztosít, miközben enyhén savanykás ízével harmonikusan egészíti ki az édességet. Egyre többen használnak majonézt is süteményekhez. Bár elsőre szokatlannak tűnhet, a tojásból és olajból álló alapanyag segít egyenletesen eloszlatni a zsiradékot a tésztában, így a végeredmény meglepően puha és szaftos lesz.