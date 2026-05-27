kovászos uborka

Ezen múlik, hogy igazán roppanós lesz-e a kovászos uborka

37 perce
Olvasási idő: 7 perc
Ropogós, enyhén savanykás és ellenállhatatlanul nyári. A kovászos uborka generációk óta a magyar konyha egyik legkedveltebb savanyúsága. Bár elsőre egyszerűnek tűnik az elkészítése, néhány apró hiba könnyen tönkreteheti a végeredményt. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, hogy tökéletes legyen.
Kevés olyan klasszikus nyári savanyúság létezik, amely annyira összeforrt volna a magyar konyhával, mint a kovászos uborka. A napsütésben érlelődő, fokhagymás-kapros finomság nemcsak a rántott hús és a pörkölt mellé tökéletes, hanem önmagában is igazi hűsítő csemege. Bár sokan rutinból készítik, a tökéletes kovászos uborka valójában néhány apró részleten múlik.

A kovászos uborka néhány nap alatt elkészül a nyári melegben, de a roppanós állaghoz fontos a megfelelő sóarány és a friss alapanyag
Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Az alapanyag a siker kulcsa

A jó kovászos uborka friss, kemény húsú, apróbb méretű uborkával kezdődik. A fonnyadt vagy sérült zöldségből szinte biztosan puha, élvezhetetlen végeredmény születik. Érdemes egyforma méretű uborkákat választani, mert így egyszerre érnek majd be. A hagyományos recepthez szükség van még kaporra, fokhagymára, sóra, vízre és kenyérre. A kenyér szerepe sokakat meglephet: nem az ízesítés miatt kerül az üveg tetejére, hanem azért, mert segíti az erjedési folyamatot. Egyesek burgonyával vagy akár kenyér nélkül is készítik, de a klasszikus ízt a kenyér adja meg igazán.

Mitől lesz igazán ropogós?

A kovászos uborka egyik legfontosabb ismérve a roppanós állag. Ennek érdekében az uborkákat alapos mosás után hosszában vagy keresztben érdemes bevágni. Ez segíti, hogy a sós-fűszeres lé egyenletesen átjárja a zöldséget. A megfelelő sóarány szintén döntő. Általában literenként 2 evőkanál só számít ideálisnak. Ha kevés a só, az uborka megpuhulhat és könnyebben megromlik, túl sok só esetén viszont élvezhetetlenül sós lesz. Sokan elkövetik azt a hibát is, hogy jódozott sót használnak. A jód gátolhatja az erjedést, ezért a hagyományos, adalékmentes só a legjobb választás.

A kovászolás leggyakoribb hibái

A túl magas hőmérséklet az egyik legnagyobb ellenség. Bár a kovászos uborka szereti a meleget, a tűző nap könnyen túlerjesztheti, amitől az uborka megpuhulhat. Az ideális hőmérséklet 20–25 fok között van. A tisztaság szintén kulcskérdés. A nem megfelelően elmosott befőttesüveg vagy az uborkán maradó szennyeződés könnyen tönkreteheti az egész adagot. Érdemes arra is figyelni, hogy az uborkák teljesen a lé alatt maradjanak. Gyakori hiba a túl hosszú érlelés is. A kovászos uborka általában 3–4 nap alatt készül el, de meleg időben akár hamarabb is. A legjobb módszer a rendszeres kóstolás.

A klasszikus kovászos uborka kaporral, fokhagymával és kenyérrel készül, majd napos helyen érik tökéletesre
Fotó: fatamorgana-999 / Shutterstock

Klasszikus kovászos uborka recept

Hozzávalók:

  • 2 kg kovászolni való uborka
  • 1 csokor kapor
  • 4–5 gerezd fokhagyma
  • 2 liter víz
  • 4 evőkanál só
  • 2 szelet kenyér

Elkészítés:

  1. Az uborkákat alaposan meg kell mosni, majd a végeiket levágni és keresztben bevágni. A vizet a sóval együtt érdemes felforralni, majd langyosra hűteni.
  2. Egy nagy befőttesüveg aljára kerül a kapor fele és néhány gerezd fokhagyma. Erre szorosan be kell pakolni az uborkákat, majd a tetejére jöhet a maradék kapor és a kenyér.
  3. Az egészet fel kell önteni a sós vízzel úgy, hogy teljesen ellepje az uborkákat. Az üveget lazán lefedve meleg, világos helyre kell tenni 3–4 napra.
  4. Amikor az uborka kellemesen savanykás és roppanós, a kenyeret el kell távolítani, az uborkát pedig hűtőben tárolni. A jól elkészített kovászos uborka néhány nap alatt a nyári asztal egyik legnépszerűbb fogásává válik.

 

