Ezen múlik, hogy igazán roppanós lesz-e a kovászos uborka

Kevés olyan klasszikus nyári savanyúság létezik, amely annyira összeforrt volna a magyar konyhával, mint a kovászos uborka. A napsütésben érlelődő, fokhagymás-kapros finomság nemcsak a rántott hús és a pörkölt mellé tökéletes, hanem önmagában is igazi hűsítő csemege. Bár sokan rutinból készítik, a tökéletes kovászos uborka valójában néhány apró részleten múlik.
Az alapanyag a siker kulcsa
A jó kovászos uborka friss, kemény húsú, apróbb méretű uborkával kezdődik. A fonnyadt vagy sérült zöldségből szinte biztosan puha, élvezhetetlen végeredmény születik. Érdemes egyforma méretű uborkákat választani, mert így egyszerre érnek majd be. A hagyományos recepthez szükség van még kaporra, fokhagymára, sóra, vízre és kenyérre. A kenyér szerepe sokakat meglephet: nem az ízesítés miatt kerül az üveg tetejére, hanem azért, mert segíti az erjedési folyamatot. Egyesek burgonyával vagy akár kenyér nélkül is készítik, de a klasszikus ízt a kenyér adja meg igazán.
Mitől lesz igazán ropogós?
A kovászos uborka egyik legfontosabb ismérve a roppanós állag. Ennek érdekében az uborkákat alapos mosás után hosszában vagy keresztben érdemes bevágni. Ez segíti, hogy a sós-fűszeres lé egyenletesen átjárja a zöldséget. A megfelelő sóarány szintén döntő. Általában literenként 2 evőkanál só számít ideálisnak. Ha kevés a só, az uborka megpuhulhat és könnyebben megromlik, túl sok só esetén viszont élvezhetetlenül sós lesz. Sokan elkövetik azt a hibát is, hogy jódozott sót használnak. A jód gátolhatja az erjedést, ezért a hagyományos, adalékmentes só a legjobb választás.
A kovászolás leggyakoribb hibái
A túl magas hőmérséklet az egyik legnagyobb ellenség. Bár a kovászos uborka szereti a meleget, a tűző nap könnyen túlerjesztheti, amitől az uborka megpuhulhat. Az ideális hőmérséklet 20–25 fok között van. A tisztaság szintén kulcskérdés. A nem megfelelően elmosott befőttesüveg vagy az uborkán maradó szennyeződés könnyen tönkreteheti az egész adagot. Érdemes arra is figyelni, hogy az uborkák teljesen a lé alatt maradjanak. Gyakori hiba a túl hosszú érlelés is. A kovászos uborka általában 3–4 nap alatt készül el, de meleg időben akár hamarabb is. A legjobb módszer a rendszeres kóstolás.
Klasszikus kovászos uborka recept
Hozzávalók:
- 2 kg kovászolni való uborka
- 1 csokor kapor
- 4–5 gerezd fokhagyma
- 2 liter víz
- 4 evőkanál só
- 2 szelet kenyér
Elkészítés:
- Az uborkákat alaposan meg kell mosni, majd a végeiket levágni és keresztben bevágni. A vizet a sóval együtt érdemes felforralni, majd langyosra hűteni.
- Egy nagy befőttesüveg aljára kerül a kapor fele és néhány gerezd fokhagyma. Erre szorosan be kell pakolni az uborkákat, majd a tetejére jöhet a maradék kapor és a kenyér.
- Az egészet fel kell önteni a sós vízzel úgy, hogy teljesen ellepje az uborkákat. Az üveget lazán lefedve meleg, világos helyre kell tenni 3–4 napra.
- Amikor az uborka kellemesen savanykás és roppanós, a kenyeret el kell távolítani, az uborkát pedig hűtőben tárolni. A jól elkészített kovászos uborka néhány nap alatt a nyári asztal egyik legnépszerűbb fogásává válik.