Már biztos: pusztító természeti jelenség fog lecsapni a népszerű üdülőhelyre

Már nem a dubai csoki a menő: új gasztroőrület tarol

A TikTok legújabb gasztroőrülete már nemcsak Amerikában és Ázsiában hódít, hanem Budapesten is megjelentek az első látványos, lila desszertek és italok. A dubai csoki és a matcha után ugyanis új szín uralja a közösségi médiát: a mélylila ube, vagyis a Fülöp-szigetekről származó jamgyökér.
A dubai csoki és a matcha után új szín hódítja meg a közösségi oldalakat: a mélylila ube, vagyis a Fülöp-szigetekről származó lila jamgyökér. A TikTokon és az Instagramon egyre több videóban tűnnek fel a lilára színezett latték, fánkok, fagylaltok és sajttorták, a nemzetközi gasztronómiai sajtó pedig már most arról ír, hogy az ube lehet 2026 legnagyobb ételtrendje. A különleges növény első pillantásra leginkább egy élénklila édesburgonyára hasonlít, íze azonban egészen más. Az ubét sokan vaníliás-diós, enyhén karamellás aromájúnak írják le, ezért főként desszertekben és italokban használják. A Fülöp-szigeteken régóta népszerű alapanyag, a nyugati világ azonban csak az elmúlt években fedezte fel magának.

A dubai csoki után új gasztrotrend tarol: az ube, vagyis a lila jamgyökér
Fotó: Sploon / Shutterstock

A TikTok új kedvence

A siker egyik legfontosabb oka természetesen a látvány. A közösségi médiában az élénk színek szinte garantálják a figyelmet, az ube pedig pontosan azt tudja, amit korábban a matcha zöldje vagy a dubai csoki pisztáciás belseje: azonnal felismerhető és fotogén. A szakértők szerint ráadásul a természetes lila árnyalat különösen vonzó a fiatal fogyasztók számára, akik egyszerre keresik az egészségesebbnek tűnő és különleges ételeket.

Az ubéból ma már szinte minden készül:

  • ube latte,
  • sajttorta, brownie
  • croissant,
  • fagylalt,
  • bubble tea,
  • palacsinta,
  • fánk,
  • mousse és tiramisu.

A trendet tovább erősíti, hogy az ube nemcsak látványos, hanem egészségesnek is számít. A lila színt adó antociánok antioxidáns hatású vegyületek, amelyek több kutatás szerint is kedvezően hathatnak a szervezetre.

Már Budapesten is megjelent

Bár Magyarországon még nem robbant be olyan erővel, mint Londonban vagy New Yorkban, Budapesten már most is találni olyan specialty kávézókat és ázsiai desszerthelyeket, ahol megjelentek a lila édességek. Egyre több cukrász figyeli a nemzetközi trendeket, így könnyen lehet, hogy hónapokon belül az ube a hazai brunchhelyek állandó szereplője lesz. A szakma szerint az is segítheti a terjedését, hogy az ube jól illik a jelenlegi desszertdivathoz: krémes, látványos és könnyen kombinálható kókuszos, vaníliás vagy pisztáciás ízekkel. Az interneten már most rengeteg recept terjed ube brownie-ra, ube tiramisura és lila jegeskávéra.

Gyönyörű lila desszertek: brownie-k, sajttorták, latték készülnek most a lila jamgyökérből
Fotó: Klemenceau / Shutterstock

Nem minden lila desszert valódi ube

A trend ugyanakkor vitákat is elindított. Több szakmai fórumon és Reddit-beszélgetésben is arra panaszkodnak a felhasználók, hogy sok helyen egyszerű lila édesburgonyát vagy mesterséges aromát árulnak ube néven. Többen hangsúlyozzák, hogy az eredeti fülöp-szigeteki ube íze jóval összetettebb és krémesebb. A következő hónapokban valószínűleg eldől, hogy az ube valóban tartós gasztrotrenddé válik-e, vagy ugyanúgy eltűnik majd, mint sok korábbi internetes őrület. Egy azonban biztos: 2026-ban minden a lila színről szól.

 

