Már nem a dubai csoki a menő: új gasztroőrület tarol

A dubai csoki és a matcha után új szín hódítja meg a közösségi oldalakat: a mélylila ube, vagyis a Fülöp-szigetekről származó lila jamgyökér. A TikTokon és az Instagramon egyre több videóban tűnnek fel a lilára színezett latték, fánkok, fagylaltok és sajttorták, a nemzetközi gasztronómiai sajtó pedig már most arról ír, hogy az ube lehet 2026 legnagyobb ételtrendje. A különleges növény első pillantásra leginkább egy élénklila édesburgonyára hasonlít, íze azonban egészen más. Az ubét sokan vaníliás-diós, enyhén karamellás aromájúnak írják le, ezért főként desszertekben és italokban használják. A Fülöp-szigeteken régóta népszerű alapanyag, a nyugati világ azonban csak az elmúlt években fedezte fel magának.
A TikTok új kedvence
A siker egyik legfontosabb oka természetesen a látvány. A közösségi médiában az élénk színek szinte garantálják a figyelmet, az ube pedig pontosan azt tudja, amit korábban a matcha zöldje vagy a dubai csoki pisztáciás belseje: azonnal felismerhető és fotogén. A szakértők szerint ráadásul a természetes lila árnyalat különösen vonzó a fiatal fogyasztók számára, akik egyszerre keresik az egészségesebbnek tűnő és különleges ételeket.
Az ubéból ma már szinte minden készül:
- ube latte,
- sajttorta, brownie
- croissant,
- fagylalt,
- bubble tea,
- palacsinta,
- fánk,
- mousse és tiramisu.
A trendet tovább erősíti, hogy az ube nemcsak látványos, hanem egészségesnek is számít. A lila színt adó antociánok antioxidáns hatású vegyületek, amelyek több kutatás szerint is kedvezően hathatnak a szervezetre.
Már Budapesten is megjelent
Bár Magyarországon még nem robbant be olyan erővel, mint Londonban vagy New Yorkban, Budapesten már most is találni olyan specialty kávézókat és ázsiai desszerthelyeket, ahol megjelentek a lila édességek. Egyre több cukrász figyeli a nemzetközi trendeket, így könnyen lehet, hogy hónapokon belül az ube a hazai brunchhelyek állandó szereplője lesz. A szakma szerint az is segítheti a terjedését, hogy az ube jól illik a jelenlegi desszertdivathoz: krémes, látványos és könnyen kombinálható kókuszos, vaníliás vagy pisztáciás ízekkel. Az interneten már most rengeteg recept terjed ube brownie-ra, ube tiramisura és lila jegeskávéra.
Nem minden lila desszert valódi ube
A trend ugyanakkor vitákat is elindított. Több szakmai fórumon és Reddit-beszélgetésben is arra panaszkodnak a felhasználók, hogy sok helyen egyszerű lila édesburgonyát vagy mesterséges aromát árulnak ube néven. Többen hangsúlyozzák, hogy az eredeti fülöp-szigeteki ube íze jóval összetettebb és krémesebb. A következő hónapokban valószínűleg eldől, hogy az ube valóban tartós gasztrotrenddé válik-e, vagy ugyanúgy eltűnik majd, mint sok korábbi internetes őrület. Egy azonban biztos: 2026-ban minden a lila színről szól.