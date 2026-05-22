Már nem a dubai csoki a menő: új gasztroőrület tarol

A dubai csoki és a matcha után új szín hódítja meg a közösségi oldalakat: a mélylila ube, vagyis a Fülöp-szigetekről származó lila jamgyökér. A TikTokon és az Instagramon egyre több videóban tűnnek fel a lilára színezett latték, fánkok, fagylaltok és sajttorták, a nemzetközi gasztronómiai sajtó pedig már most arról ír, hogy az ube lehet 2026 legnagyobb ételtrendje. A különleges növény első pillantásra leginkább egy élénklila édesburgonyára hasonlít, íze azonban egészen más. Az ubét sokan vaníliás-diós, enyhén karamellás aromájúnak írják le, ezért főként desszertekben és italokban használják. A Fülöp-szigeteken régóta népszerű alapanyag, a nyugati világ azonban csak az elmúlt években fedezte fel magának.

A dubai csoki után új gasztrotrend tarol: az ube, vagyis a lila jamgyökér

A TikTok új kedvence

A siker egyik legfontosabb oka természetesen a látvány. A közösségi médiában az élénk színek szinte garantálják a figyelmet, az ube pedig pontosan azt tudja, amit korábban a matcha zöldje vagy a dubai csoki pisztáciás belseje: azonnal felismerhető és fotogén. A szakértők szerint ráadásul a természetes lila árnyalat különösen vonzó a fiatal fogyasztók számára, akik egyszerre keresik az egészségesebbnek tűnő és különleges ételeket.

Az ubéból ma már szinte minden készül:

ube latte,

sajttorta, brownie

croissant,

fagylalt,

bubble tea,

palacsinta,

fánk,

mousse és tiramisu.

A trendet tovább erősíti, hogy az ube nemcsak látványos, hanem egészségesnek is számít. A lila színt adó antociánok antioxidáns hatású vegyületek, amelyek több kutatás szerint is kedvezően hathatnak a szervezetre.

Már Budapesten is megjelent

Bár Magyarországon még nem robbant be olyan erővel, mint Londonban vagy New Yorkban, Budapesten már most is találni olyan specialty kávézókat és ázsiai desszerthelyeket, ahol megjelentek a lila édességek. Egyre több cukrász figyeli a nemzetközi trendeket, így könnyen lehet, hogy hónapokon belül az ube a hazai brunchhelyek állandó szereplője lesz. A szakma szerint az is segítheti a terjedését, hogy az ube jól illik a jelenlegi desszertdivathoz: krémes, látványos és könnyen kombinálható kókuszos, vaníliás vagy pisztáciás ízekkel. Az interneten már most rengeteg recept terjed ube brownie-ra, ube tiramisura és lila jegeskávéra.