Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
mediterrán étrend

Mediterrán étrend: így étkeznek a hosszú élet titkát keresők

11 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olívaolajban gazdag fogások, a friss zöldségek, a halak és a teljes kiőrlésű gabonák együttese nemcsak ízletes, hanem kiegyensúlyozott és változatos étrendet is kínál. A mediterrán étrend nem csupán egy divatos táplálkozási irányzat, hanem egy olyan életmód, amelyet generációk óta követnek a Földközi-tenger térségében élők.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mediterrán étrendolívaolajhosszú élet

A mediterrán étrend világszerte az egyik legismertebb és legkedveltebb táplálkozási forma. Népszerűsége nem véletlen: egyszerre egészségtudatos, könnyen követhető és gasztronómiai szempontból is rendkívül élvezetes. A mediterrán táplálkozás alapjai elsősorban azokból az országokból származnak, amelyek a Földközi-tenger partján helyezkednek el, például Görögországból, Olaszországból vagy Spanyolországból.

Sült lazac filé a tetején citromszeletekkel és fűszerekkel, sült spárgával és vajszósszal - tökeletes fogás, ha mediterrán étrendet követsz
Sült lazac filé a tetején citromszeletekkel és fűszerekkel, sült spárgával és vajszósszal - tökeletes fogás, ha mediterrán étrendet követsz
Fotó: Demon_shutter / Shutterstock

A mediterrán étrend jellemzői közé tartozik, hogy nagy hangsúlyt kapnak a természetes, friss alapanyagok. A napi étkezésekben rendszeresen megjelennek a szezonális zöldségek, a gyümölcsök, a hüvelyesek, a halak, az olívaolaj és a teljes kiőrlésű gabonák. A vörös húsok és a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása ezzel szemben jóval ritkább. A mediterrán diéta alapanyagai közül talán az extra szűz olívaolaj a legismertebb. Ezt gyakran használják főzéshez, salátákhoz vagy mártogatósokhoz is. Emellett fontos szerepet kapnak az olajos magvak, a paradicsom, a padlizsán, a cukkini, a citrusfélék és a tengeri halak. A mediterrán étrend egyik legnagyobb előnye, hogy kevés alapanyagból is gyorsan összeállítható.

Mit esznek a mediterrán étrend követői?

A mediterrán étrend heti menüje általában sokszínű és könnyen variálható. Gyakori fogások például:

  • görög saláta olívabogyóval és fetával
  • grillezett lazac citrommal és zöldfűszerekkel
  • teljes kiőrlésű tészta paradicsomos szósszal
  • hummusz friss zöldségekkel
  • olívaolajos bruschetta
  • zöldséges kuszkusz vagy bulgur
  • joghurt dióval és gyümölcsökkel

A mediterrán étrend egyik fontos sajátossága, hogy az ételek nem túl nehezek, mégis laktatóak. A hangsúly a minőségi alapanyagokon és a természetes ízeken van. A táplálkozási szakemberek szerint a mediterrán étrendhez számos pozitív hatást kapcsolnak. Gyakran említik, hogy segíthet a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében, támogathatja a kiegyensúlyozott testsúlyt, valamint hozzájárulhat a változatosabb és rostban gazdagabb étkezéshez. A halakban található omega–3 zsírsavak, az olívaolaj egyszeresen telítetlen zsírsavai és a sok zöldség antioxidáns-tartalma együttesen teszik különösen népszerűvé ezt az étrendet.

A paradicsomos-padlizsános tészta friss bazsalikommal szintén népszerű fogás a mediterrán étrendben
A paradicsomos-padlizsános tészta friss bazsalikommal szintén népszerű fogás a mediterrán étrendben
Fotó: Lecker Studio / Shutterstock

Egyszerű mediterrán tippek a hétköznapokra

A mediterrán táplálkozás nem feltétlenül jelent bonyolult recepteket vagy drága hozzávalókat. Már néhány kisebb változtatással is könnyebben beépíthető a mindennapokba. Érdemes például vaj helyett olívaolajat használni, heti több alkalommal halat fogyasztani, és a köreteket friss salátákkal vagy grillezett zöldségekkel helyettesíteni. Jó választás lehet a teljes kiőrlésű kenyér, a barna rizs vagy a bulgur is.

Reggelire egy görög joghurt mézzel és dióval mediterrán hangulatot teremthet, ebédre pedig egy könnyű paradicsomos tészta vagy csicseriborsó-saláta is megfelelő lehet. Vacsorára sokan választanak grillezett zöldségeket hallal vagy feta sajttal.

A mediterrán étrend egyik legnagyobb előnye éppen az, hogy nem tiltásokra épül. Inkább arra ösztönöz, hogy minél több friss, természetes és szezonális alapanyag kerüljön a tányérra. Ez pedig nemcsak egészségesebb, hanem ízletesebb és változatosabb étkezéseket is jelenthet a mindennapokban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!