Mediterrán étrend: így étkeznek a hosszú élet titkát keresők

A mediterrán étrend világszerte az egyik legismertebb és legkedveltebb táplálkozási forma. Népszerűsége nem véletlen: egyszerre egészségtudatos, könnyen követhető és gasztronómiai szempontból is rendkívül élvezetes. A mediterrán táplálkozás alapjai elsősorban azokból az országokból származnak, amelyek a Földközi-tenger partján helyezkednek el, például Görögországból, Olaszországból vagy Spanyolországból.

Sült lazac filé a tetején citromszeletekkel és fűszerekkel, sült spárgával és vajszósszal - tökeletes fogás, ha mediterrán étrendet követsz

A mediterrán étrend jellemzői közé tartozik, hogy nagy hangsúlyt kapnak a természetes, friss alapanyagok. A napi étkezésekben rendszeresen megjelennek a szezonális zöldségek, a gyümölcsök, a hüvelyesek, a halak, az olívaolaj és a teljes kiőrlésű gabonák. A vörös húsok és a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása ezzel szemben jóval ritkább. A mediterrán diéta alapanyagai közül talán az extra szűz olívaolaj a legismertebb. Ezt gyakran használják főzéshez, salátákhoz vagy mártogatósokhoz is. Emellett fontos szerepet kapnak az olajos magvak, a paradicsom, a padlizsán, a cukkini, a citrusfélék és a tengeri halak. A mediterrán étrend egyik legnagyobb előnye, hogy kevés alapanyagból is gyorsan összeállítható.

Mit esznek a mediterrán étrend követői?

A mediterrán étrend heti menüje általában sokszínű és könnyen variálható. Gyakori fogások például:

görög saláta olívabogyóval és fetával

grillezett lazac citrommal és zöldfűszerekkel

teljes kiőrlésű tészta paradicsomos szósszal

hummusz friss zöldségekkel

olívaolajos bruschetta

zöldséges kuszkusz vagy bulgur

joghurt dióval és gyümölcsökkel

A mediterrán étrend egyik fontos sajátossága, hogy az ételek nem túl nehezek, mégis laktatóak. A hangsúly a minőségi alapanyagokon és a természetes ízeken van. A táplálkozási szakemberek szerint a mediterrán étrendhez számos pozitív hatást kapcsolnak. Gyakran említik, hogy segíthet a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében, támogathatja a kiegyensúlyozott testsúlyt, valamint hozzájárulhat a változatosabb és rostban gazdagabb étkezéshez. A halakban található omega–3 zsírsavak, az olívaolaj egyszeresen telítetlen zsírsavai és a sok zöldség antioxidáns-tartalma együttesen teszik különösen népszerűvé ezt az étrendet.