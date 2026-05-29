Nem a húson múlik! Igazából ez az alapanyag a jó babgulyás titka

A legtöbb szó a jó babgulyás kapcsán rendszerint a húsról, a füstölt csülökről vagy a bográcsozás technikájáról esik, pedig az étel lelke valójában maga a bab. Hiába a gazdag alaplé és a gondosan pirított pörköltalap, ha a bab szétfő, kemény marad vagy lisztes állagú lesz, az egész fogás veszít az élvezeti értékéből. A tökéletes babgulyás egyik legfontosabb titka tehát nem a fűszerpaprikában vagy a hús minőségében rejlik, hanem abban, hogyan bánunk a babbal.
Nem mindegy, milyen bab kerül a fazékba
A babgulyáshoz sokan automatikusan tarkababot választanak, pedig több fajta is jól működhet. A nagyobb szemű babok krémesebb belsőt adnak, míg az apróbb szemek jobban tartják formájukat hosszú főzés során is. A frissesség legalább olyan fontos, mint a fajta: a túl régi, kiszáradt bab nehezebben puhul meg, és még órák múltán is kellemetlenül kemény maradhat. A szakácsok ezért gyakran azt tanácsolják, hogy érdemes figyelni a bab származására. Egy piacon vagy kisebb termelőtől vásárolt, frissebb szárazbab sokszor látványosan jobb eredményt ad, mint a hosszú ideje polcon álló áru.
Az áztatás nem puszta hagyomány
A bab előáztatását sokan időigényes, elhagyható lépésnek tartják, pedig fontos szerepe van. Az áztatás nemcsak a főzési időt rövidíti le, hanem segíti az egyenletes puhulást is. A víz fokozatosan hidratálja a szemeket, így kisebb eséllyel fordul elő, hogy a bab külseje szétfő, miközben a belseje még kemény marad. Az ideális áztatási idő általában 8–12 óra. A vizet sokan lecserélik főzés előtt, részben az emészthetőség javítása miatt. Bár léteznek gyorsáztatási módszerek is, az igazán egyenletes állagot továbbra is a lassú, éjszakai áztatás adja.
A sózás körül még mindig sok a tévhit
A legismertebb konyhai szabályok egyike szerint a babot nem szabad a főzés elején sózni, mert kemény marad. A modern konyhatechnológiai tapasztalatok azonban ennél árnyaltabb képet mutatnak. Mérsékelt sózás mellett a bab nem feltétlenül puhul lassabban, sőt sok esetben egyenletesebb állagot kap. Ami valóban problémát okozhat, az a savas közeg túl korai használata. A paradicsom, az ecet vagy más savas összetevők lassíthatják a puhulást, ezért ezeket inkább a főzés későbbi szakaszában érdemes hozzáadni.
A jó babgulyás nem siet
A tökéletes babgulyás egyik legfontosabb alapelve a türelem. A túl erős forralás könnyen szétrepeszti a bab szemét, amitől a leves zavarosabbá és nehezebbé válhat. A lassú, gyöngyöző főzés viszont lehetővé teszi, hogy a bab fokozatosan puhuljon meg, miközben átveszi a füstölt húsok, a hagyma és a paprika ízét. Sokan éppen ezért tartják a bográcsos változatot különlegesnek: a nyílt lángon készülő étel lassabban, egyenletesebben sűrűsödik, miközben a folyamatos párolgás koncentráltabb ízeket eredményez. A jó babgulyás tehát nem csupán tartalmas leves, hanem apró technikai döntések sorozata. És bár a hús, a paprika vagy a csipetke is fontos része az élménynek, az étel sikerét végső soron mégis az dönti el, milyen bab került a fazékba — és mennyi figyelmet kapott főzés közben.
Klasszikus babgulyás recept
Hozzávalók (6 főre)
- 40 dkg száraz tarkabab
- 60 dkg marhalábszár vagy sertéslapocka
- 1 kisebb füstölt csülök vagy 20 dkg füstölt oldalas
- 2 közepes vöröshagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 2 evőkanál sertészsír vagy olaj
- 1 evőkanál őrölt fűszerpaprika
- 2 sárgarépa
- 1 fehérrépa
- 3 közepes burgonya
- 1 paradicsom
- 1 zöldpaprika
- 1 teáskanál kömény
- 2 babérlevél
- só, frissen őrölt bors ízlés szerint
- 2–2,5 liter víz
A csipetkéhez
- 1 tojás
- 8 dkg liszt
- csipet só
Elkészítés
- A babot előző este bő vízbe áztatjuk. Másnap leszűrjük.
- A húst felkockázzuk, a füstölt húst szükség esetén külön előfőzzük. A vöröshagymát finomra vágjuk, majd a zsíron üvegesre pároljuk. Lehúzzuk a tűzről, hozzáadjuk a fűszerpaprikát, majd rögtön beleforgatjuk a felkockázott húst. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a köményt és a zúzott fokhagymát.
- Néhány perc pirítás után beletesszük a felaprított paradicsomot és paprikát, majd felöntjük kevés vízzel, és pörköltalapot készítünk. Amikor a hús félig megpuhult, hozzáadjuk a beáztatott babot és a füstölt húst.
- Felöntjük a maradék vízzel, beletesszük a babérlevelet, majd lassú tűzön főzzük. Körülbelül egy óra után hozzáadjuk a karikára vágott répákat és a felkockázott burgonyát.
- Közben elkészítjük a csipetkét: a tojást a liszttel és a sóval kemény tésztává gyúrjuk, majd apró darabokat csipkedünk belőle.
- Amikor a bab és a hús is majdnem teljesen puha, a levesbe szórjuk a csipetkét, és további 5–8 percig főzzük.
- Tálalás előtt érdemes néhány percet pihentetni, mert ettől az ízek még jobban összeérnek. Friss kenyérrel és erős paprikával az igazi.