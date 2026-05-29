Nem a húson múlik! Igazából ez az alapanyag a jó babgulyás titka

A legtöbb szó a jó babgulyás kapcsán rendszerint a húsról, a füstölt csülökről vagy a bográcsozás technikájáról esik, pedig az étel lelke valójában maga a bab. Hiába a gazdag alaplé és a gondosan pirított pörköltalap, ha a bab szétfő, kemény marad vagy lisztes állagú lesz, az egész fogás veszít az élvezeti értékéből. A tökéletes babgulyás egyik legfontosabb titka tehát nem a fűszerpaprikában vagy a hús minőségében rejlik, hanem abban, hogyan bánunk a babbal.

Nem mindegy, milyen bab kerül a fazékba

A babgulyáshoz sokan automatikusan tarkababot választanak, pedig több fajta is jól működhet. A nagyobb szemű babok krémesebb belsőt adnak, míg az apróbb szemek jobban tartják formájukat hosszú főzés során is. A frissesség legalább olyan fontos, mint a fajta: a túl régi, kiszáradt bab nehezebben puhul meg, és még órák múltán is kellemetlenül kemény maradhat. A szakácsok ezért gyakran azt tanácsolják, hogy érdemes figyelni a bab származására. Egy piacon vagy kisebb termelőtől vásárolt, frissebb szárazbab sokszor látványosan jobb eredményt ad, mint a hosszú ideje polcon álló áru.

Az áztatás nem puszta hagyomány

A bab előáztatását sokan időigényes, elhagyható lépésnek tartják, pedig fontos szerepe van. Az áztatás nemcsak a főzési időt rövidíti le, hanem segíti az egyenletes puhulást is. A víz fokozatosan hidratálja a szemeket, így kisebb eséllyel fordul elő, hogy a bab külseje szétfő, miközben a belseje még kemény marad. Az ideális áztatási idő általában 8–12 óra. A vizet sokan lecserélik főzés előtt, részben az emészthetőség javítása miatt. Bár léteznek gyorsáztatási módszerek is, az igazán egyenletes állagot továbbra is a lassú, éjszakai áztatás adja.

A sózás körül még mindig sok a tévhit

A legismertebb konyhai szabályok egyike szerint a babot nem szabad a főzés elején sózni, mert kemény marad. A modern konyhatechnológiai tapasztalatok azonban ennél árnyaltabb képet mutatnak. Mérsékelt sózás mellett a bab nem feltétlenül puhul lassabban, sőt sok esetben egyenletesebb állagot kap. Ami valóban problémát okozhat, az a savas közeg túl korai használata. A paradicsom, az ecet vagy más savas összetevők lassíthatják a puhulást, ezért ezeket inkább a főzés későbbi szakaszában érdemes hozzáadni.