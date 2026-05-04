Ezért reped meg a piskótatekercs – és így kerülhető el a hiba

A piskótatekercs a klasszikus házi sütemények egyik legismertebb darabja, amely egyszerű alapanyagokból készül, mégis odafigyelést igényel. Bár sokan tartanak az elkészítésétől, néhány alapvető szabály betartásával látványos és jól szeletelhető desszert kerülhet az asztalra. A leggyakoribb hibák – mint a repedező tészta vagy a kifolyó töltelék – többnyire megelőzhetők.

Lekvárral töltött, klasszikus piskótatekercs szeletelve – a könnyű, rugalmas tészta szépen tekerhető és jól tartja a formáját

A megfelelő piskótatészta alapjai

A piskótatekercs sikerének kulcsa a tészta állaga. A túl száraz piskóta könnyen törik, ezért különösen fontos a sütési idő pontos betartása. Általában 180 Celsius-fokon 10–12 perc elegendő, de a sütők teljesítménye eltérő lehet, így érdemes folyamatosan figyelni a tésztát. A tojás felverése szintén meghatározó. A megfelelően levegős massza biztosítja a könnyű, rugalmas szerkezetet. Ha a tojás nem kap elegendő levegőt, a piskóta tömör marad, míg a túlkevert massza szerkezete romolhat.

Nem mindegy az sem, milyen zsiradék kerül a tésztába. A vajjal készült piskóta hűlés után merevebbé válhat, ami megnehezíti a feltekerést. Ezzel szemben az olajjal készült változat rugalmasabb, így jobban tűri a formázást, ezért piskótatekercshez gyakran ez bizonyul ideális választásnak.

Miért reped meg a piskóta?

A repedés hátterében több tényező is állhat. A piskóta túlsütése az egyik leggyakoribb ok, ilyenkor a tészta kiszárad és elveszíti hajlékonyságát. Emellett a túl szoros feltekerés is problémát okozhat, mivel a tészta nem tud alkalmazkodni a formához. Gyakori hiba az is, ha a piskótát teljesen kihűlt állapotban próbálják feltekerni. Ilyenkor már kevésbé rugalmas, így könnyebben törik. A megfelelő technika alkalmazása jelentősen csökkenti a hibalehetőségeket.

Az előtekerés szerepe

A piskótatekercs készítésének egyik legfontosabb lépése az úgynevezett előtekerés. A frissen kisült, még meleg tésztát sütőpapírral vagy enyhén nedves konyharuhával együtt fel kell tekerni, majd ebben a formában hagyni kihűlni. Ez a módszer segít abban, hogy a tészta „megjegyezze” a formát, így a töltelék hozzáadása után könnyedén visszatekerhető lesz. Az előtekerés elhagyása jelentősen növeli a repedés esélyét.