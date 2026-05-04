Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
piskótatekercs

Ezért reped meg a piskótatekercs – és így kerülhető el a hiba

48 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A házi sütemények között kevés olyan klasszikus akad, amely ennyire egyszerűnek tűnik, mégis gyakran okoz fejtörést. A piskótatekercs elkészítése során néhány alapvető hibát elkerülve azonban könnyedén tökéletes végeredmény érhető el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
piskótatekercssüteménypiskótadesszert

A piskótatekercs a klasszikus házi sütemények egyik legismertebb darabja, amely egyszerű alapanyagokból készül, mégis odafigyelést igényel. Bár sokan tartanak az elkészítésétől, néhány alapvető szabály betartásával látványos és jól szeletelhető desszert kerülhet az asztalra. A leggyakoribb hibák – mint a repedező tészta vagy a kifolyó töltelék – többnyire megelőzhetők.

Lekvárral töltött, klasszikus piskótatekercs szeletelve – a könnyű, rugalmas tészta szépen tekerhető és jól tartja a formáját
Lekvárral töltött, klasszikus piskótatekercs szeletelve – a könnyű, rugalmas tészta szépen tekerhető és jól tartja a formáját
Fotó:  123RF 

A megfelelő piskótatészta alapjai

A piskótatekercs sikerének kulcsa a tészta állaga. A túl száraz piskóta könnyen törik, ezért különösen fontos a sütési idő pontos betartása. Általában 180 Celsius-fokon 10–12 perc elegendő, de a sütők teljesítménye eltérő lehet, így érdemes folyamatosan figyelni a tésztát. A tojás felverése szintén meghatározó. A megfelelően levegős massza biztosítja a könnyű, rugalmas szerkezetet. Ha a tojás nem kap elegendő levegőt, a piskóta tömör marad, míg a túlkevert massza szerkezete romolhat.

Nem mindegy az sem, milyen zsiradék kerül a tésztába. A vajjal készült piskóta hűlés után merevebbé válhat, ami megnehezíti a feltekerést. Ezzel szemben az olajjal készült változat rugalmasabb, így jobban tűri a formázást, ezért piskótatekercshez gyakran ez bizonyul ideális választásnak.

Miért reped meg a piskóta?

A repedés hátterében több tényező is állhat. A piskóta túlsütése az egyik leggyakoribb ok, ilyenkor a tészta kiszárad és elveszíti hajlékonyságát. Emellett a túl szoros feltekerés is problémát okozhat, mivel a tészta nem tud alkalmazkodni a formához. Gyakori hiba az is, ha a piskótát teljesen kihűlt állapotban próbálják feltekerni. Ilyenkor már kevésbé rugalmas, így könnyebben törik. A megfelelő technika alkalmazása jelentősen csökkenti a hibalehetőségeket.

Az előtekerés szerepe

A piskótatekercs készítésének egyik legfontosabb lépése az úgynevezett előtekerés. A frissen kisült, még meleg tésztát sütőpapírral vagy enyhén nedves konyharuhával együtt fel kell tekerni, majd ebben a formában hagyni kihűlni. Ez a módszer segít abban, hogy a tészta „megjegyezze” a formát, így a töltelék hozzáadása után könnyedén visszatekerhető lesz. Az előtekerés elhagyása jelentősen növeli a repedés esélyét.

A töltelék kiválasztása és felvitele

A piskótatekercs tölteléke ízlés szerint variálható: a klasszikus lekváros változat mellett népszerűek a tejszínes, csokoládés vagy gyümölcsös krémek is. A legfontosabb szempont azonban nem a típus, hanem a mennyiség. A túl vastagon felvitt töltelék könnyen kifolyhat, és a tekercs szerkezete is instabillá válhat. Érdemes inkább vékony, egyenletes rétegben eloszlatni a krémet, így a sütemény formája és állaga is megőrizhető.

Mit tegyünk, ha mégis megreped a piskótatekercs?

Előfordulhat, hogy minden odafigyelés ellenére a piskóta megreped. Ilyen esetben sem szükséges kidobni a süteményt. Egy vékony külső krémréteg vagy porcukorszórás esztétikusan elfedheti a hibákat. Alternatív megoldásként a piskótatekercs feldarabolható, és pohárdesszertként is tálalható, krémmel és gyümölcsökkel rétegezve. Így a végeredmény továbbra is látványos és ízletes marad.

Tejszínes-epres töltelékkel készült piskótatekercs porcukorral megszórva – látványos és frissítő desszert bármilyen alkalomra
Tejszínes-epres töltelékkel készült piskótatekercs porcukorral megszórva – látványos és frissítő desszert bármilyen alkalomra
Fotó:  123RF 

Baracklekváros piskótatekercs

Hozzávalók:

  • 5 db tojás
  • 10 dkg kristálycukor
  • 10 dkg finomliszt
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 1 csipet só
  • 1 teáskanál sütőpor (elhagyható)
  • 2 evőkanál étolaj
  • kb. 20 dkg sárgabaracklekvár
  • porcukor a szóráshoz

Elkészítés:

  1. A tojásokat válassza szét, majd a fehérjéket egy csipet sóval verje kemény habbá.
  2. A sárgáját keverje habosra a cukorral és a vaníliás cukorral, majd adja hozzá az olajat.
  3. Óvatosan forgassa hozzá a felvert tojáshabot, majd több részletben szitálja bele a lisztet (és a sütőport, ha használ).
  4. Egy sütőpapírral bélelt tepsiben egyenletesen simítsa el a masszát, majd 180 Celsius-fokra előmelegített sütőben 10–12 perc alatt süsse készre.
  5. A kész piskótát még melegen borítsa ki egy enyhén nedves konyharuhára, és a papírral együtt tekerje fel, majd hagyja kihűlni.
  6. A kihűlt tésztát tekerje ki, kenje meg egyenletesen baracklekvárral, majd tekerje vissza.
  7. Tálalás előtt szórja meg porcukorral, és szeletelve kínálja.

Összegzés

A piskótatekercs elkészítése nem bonyolult, de néhány kulcslépés betartása elengedhetetlen. Az olajos piskótatészta használata, a pontos sütési idő, valamint az előtekerés technikája mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sütemény ne repedjen meg, és könnyen formázható legyen. A gondosan elkészített piskótatekercs nemcsak hétköznapi desszertként, hanem ünnepi alkalmakon is megállja a helyét, hiszen egyszerre mutatós és sokféleképpen variálható édesség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!