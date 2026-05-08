Rövid a rebarbaraszezon, most érdemes lecsapni a tavasz egyik legizgalmasabb alapanyagára

A tavasz egyik legizgalmasabb szezonális alapanyaga kétségtelenül a rebarbara. A harsány rózsaszínes-pirosas szárak minden évben csak rövid időre jelennek meg a piacokon és a kertekben, ezért a rebarbaraszezon igazi ünnep azok számára, akik szeretik a friss, savanykás ízeket. Bár egyre népszerűbb Magyarországon is, még mindig sokan csak most fedezik fel, milyen sokoldalúan használható fel a konyhában ez a különleges növény.

A rebarbaraszezon tavasszal kezdődik, a zsenge szárak ilyenkor a legízletesebbek

A rebarbaraszezon általában áprilisban indul, májusban éri el a csúcspontját, és június végére fokozatosan lecseng. Sokan éppen ezért várják annyira minden évben: rövid ideig elérhető, így valódi szezonális különlegességnek számít. Aki szereti a szezonális zöldség alapanyagokat, annak a rebarbara igazi tavaszi kedvenc lehet.

Gyümölcsnek hisszük, pedig valójában zöldség

Bár a legtöbben gyümölcsként kezelik, a rebarbara valójában zöldség. A növényből kizárólag a húsos levélnyelet, vagyis a szárát fogyasztjuk, a levelei ugyanis magas oxálsavtartalmuk miatt nem ehetők. A „rebarbara levele mire jó” kérdés gyakran felmerül, de fontos tudni, hogy emberi fogyasztásra nem ajánlott. Kerti komposztba viszont kerülhet, illetve természetes növényvédő oldatok készítésére is használják egyes kertészek. A rebarbara különlegessége részben éppen abból fakad, hogy nehéz más alapanyaghoz hasonlítani. Egyszerre zöldség és desszertalapanyag, miközben az ízvilága teljesen egyedi.

Savanykás, friss íz, ami egyre többeket meghódít

A rebarbara íze az, ami igazán különlegessé teszi. Friss, intenzíven savanykás aromája egyszerre üdítő és karakteres, emiatt remekül működik édesebb alapanyagokkal kombinálva. Nem véletlen, hogy sokan az eper legjobb társának tartják: az édes eper és a fanyar rebarbara párosa klasszikus tavaszi kombináció. A rebarbara íze miatt azok is kedvelik, akik a túl édes desszerteket kevésbé szeretik. Az elmúlt években a modern gasztronómia is újra felfedezte magának. Egyre több cukrászda, bisztró és specialty kávézó kínál rebarbarás süteményeket, pitéket vagy italokat tavasszal. A szezonális alapanyagok népszerűsége szintén hozzájárult ahhoz, hogy a rebarbara újra reflektorfénybe került.