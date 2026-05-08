Rövid a rebarbaraszezon, most érdemes lecsapni a tavasz egyik legizgalmasabb alapanyagára

A tavasz egyik legizgalmasabb szezonális alapanyaga kétségtelenül a rebarbara. A harsány rózsaszínes-pirosas szárak minden évben csak rövid időre jelennek meg a piacokon és a kertekben, ezért a rebarbaraszezon igazi ünnep azok számára, akik szeretik a friss, savanykás ízeket. Bár egyre népszerűbb Magyarországon is, még mindig sokan csak most fedezik fel, milyen sokoldalúan használható fel a konyhában ez a különleges növény.
A rebarbaraszezon általában áprilisban indul, májusban éri el a csúcspontját, és június végére fokozatosan lecseng. Sokan éppen ezért várják annyira minden évben: rövid ideig elérhető, így valódi szezonális különlegességnek számít. Aki szereti a szezonális zöldség alapanyagokat, annak a rebarbara igazi tavaszi kedvenc lehet.
Gyümölcsnek hisszük, pedig valójában zöldség
Bár a legtöbben gyümölcsként kezelik, a rebarbara valójában zöldség. A növényből kizárólag a húsos levélnyelet, vagyis a szárát fogyasztjuk, a levelei ugyanis magas oxálsavtartalmuk miatt nem ehetők. A „rebarbara levele mire jó” kérdés gyakran felmerül, de fontos tudni, hogy emberi fogyasztásra nem ajánlott. Kerti komposztba viszont kerülhet, illetve természetes növényvédő oldatok készítésére is használják egyes kertészek. A rebarbara különlegessége részben éppen abból fakad, hogy nehéz más alapanyaghoz hasonlítani. Egyszerre zöldség és desszertalapanyag, miközben az ízvilága teljesen egyedi.
Savanykás, friss íz, ami egyre többeket meghódít
A rebarbara íze az, ami igazán különlegessé teszi. Friss, intenzíven savanykás aromája egyszerre üdítő és karakteres, emiatt remekül működik édesebb alapanyagokkal kombinálva. Nem véletlen, hogy sokan az eper legjobb társának tartják: az édes eper és a fanyar rebarbara párosa klasszikus tavaszi kombináció. A rebarbara íze miatt azok is kedvelik, akik a túl édes desszerteket kevésbé szeretik. Az elmúlt években a modern gasztronómia is újra felfedezte magának. Egyre több cukrászda, bisztró és specialty kávézó kínál rebarbarás süteményeket, pitéket vagy italokat tavasszal. A szezonális alapanyagok népszerűsége szintén hozzájárult ahhoz, hogy a rebarbara újra reflektorfénybe került.
A rebarbara felhasználása meglepően sokoldalú
A rebarbara felhasználása sokkal változatosabb, mint azt elsőre gondolnánk. Leggyakrabban süteményekben, pitékben, morzsasütikben és lekvárokban találkozhatunk vele, de kompótnak, szörpnek vagy chutney-nak is kiváló. Az utóbbi években egyre több séf használja sós fogásokban is: remekül illik például kacsához, sertéshúshoz vagy karakteres sajtok mellé. A savanykás ízvilág miatt koktélok és limonádék alapanyagaként is egyre népszerűbb. Az egyik legegyszerűbb elkészítési mód, ha egy kevés cukorral és vaníliával összefőzzük, majd joghurt vagy fagylalt mellé kínáljuk. De készülhet belőle krémleves, házi szörp vagy akár rebarbarás epres crumble is. A modern gasztronómiában sokan azért kedvelik, mert egyszerre tud rusztikus és elegáns lenni.
Mikor jó a rebarbara és hogyan érdemes szedni?
Sokan keresik a választ arra is, hogy mikor jó a rebarbara, illetve, hogy a rebarbara mikor szedhető. A fiatal, zsenge szárak a legfinomabbak, ezek tavasszal jelennek meg. A rebarbara szedése során fontos, hogy ne vágjuk, hanem inkább enyhén csavarva húzzuk ki a szárakat a tőből. A túl idős, vastag szárak rostosabbak lehetnek, nyár végére pedig a növény íze is veszít frissességéből. A szakértők szerint június vége után már nem érdemes nagy mennyiségben szedni, mert a növény szerkezete és íze is megváltozhat. Éppen ezért a rebarbaraszezon viszonylag rövid, ami még különlegesebbé teszi ezt az alapanyagot.
A rebarbara jótékony hatása sem elhanyagolható
A rebarbara hatása miatt is sokan kedvelik. Rostban gazdag, kalóriatartalma alacsony, emellett C-vitamint, K-vitamint és antioxidánsokat is tartalmaz. A rebarbara jótékony hatása elsősorban az emésztés támogatásában és a frissítő, könnyed étrend részeként érvényesülhet. Savanykás íze miatt ráadásul sokkal kevesebb cukorral is izgalmas desszertek készíthetők belőle, mint más gyümölcsökből. Persze fontos a mértékletesség: a levelek magas oxálsavtartalma miatt nem fogyaszthatók, ezért mindig csak a szárakat használjuk fel.
A rebarbara fagyasztása is jó megoldás lehet
Akik nagyobb mennyiséghez jutnak, gyakran lefagyasztják. A feldarabolt szárakat érdemes először tálcán előfagyasztani, majd zacskóban tárolni. Így akár hónapokkal később is felhasználható süteményekhez vagy szószokhoz. A fagyasztott rebarbara jól megőrzi jellegzetes ízét, ezért sokan egész évre eltesznek belőle néhány adagot. Ez különösen praktikus, hiszen a rebarbaraszezon gyorsan véget ér, és a friss szárak csak rövid ideig érhetők el.
Most érdemes kihasználni a rebarbaraszezont
A rebarbara ma már nem csupán egy régi, vidéki alapanyag, hanem a modern konyha egyik kedvence is lett. Frissessége, különleges savai és látványos színe miatt a tavaszi gasztronómia egyik sztárja. Mivel azonban a rebarbaraszezon rövid, érdemes most kihasználni az időszakot, és minél több formában kipróbálni ezt az izgalmas szezonális zöldséget.
Krémes rebarbarás pite
Hozzávalók (24 cm-es piteformához)
A tésztához:
- 25 dkg liszt
- 12 dkg hideg vaj
- 5 dkg porcukor
- 1 db tojássárgája
- 2-3 evőkanál hideg víz
- 1 csipet só
A krémhez:
- 25 dkg mascarpone
- 15 dkg görög joghurt vagy tejföl
- 5 dkg cukor
- 1 db tojás
- 1 teáskanál vaníliakivonat
A tetejére:
- 5-6 szál rebarbara
- 4 evőkanál barna cukor
- 1 kevés narancshéj
- 1 evőkanál méz
Elkészítés
- A lisztet elmorzsoljuk a hideg vajjal, majd hozzáadjuk a porcukrot, a sót és a tojássárgáját. Annyi hideg vizet adunk hozzá, hogy összeálljon a tészta. Fóliába csomagolva 30 percre hűtőbe tesszük.
- Közben elkészítjük a krémet: a mascarponét összekeverjük a joghurttal, a cukorral, a tojással és a vaníliával.
- A rebarbarát megmossuk, a vastagabb szálakat hosszában félbevágjuk, majd akkora darabokra vágjuk, hogy szépen illeszkedjenek a pite tetejére.
- A tésztát kinyújtjuk, piteformába tesszük, villával megszurkáljuk, majd 180 fokon 10 percig elősütjük.
- Ezután ráöntjük a krémet, a tetejét kirakjuk a rebarbaradarabokkal, megszórjuk barna cukorral és kevés narancshéjjal.
- Újabb 30-35 percig sütjük, amíg a krém megszilárdul és a rebarbara enyhén karamellizálódik. Tálalás előtt kevés mézzel meglocsoljuk.
Tipp
A rebarbara savanykás ízét remekül ellensúlyozza az eper is, így néhány szem friss eperrel még látványosabbá és gyümölcsösebbé tehető a pite.