Sokan rosszul tisztítják a spárgát: így marad zsenge és ízletes

A spárga évszázadok óta kedvelt alapanyag Európa konyháiban, Magyarországon pedig elsősorban tavasszal kerül a piacokra és az üzletek polcaira. Rövid szezonja miatt különösen keresett zöldségnek számít, amely nemcsak különleges ízével, hanem kedvező élettani hatásaival is kiemelkedik. Két legismertebb változata a zöld és a fehér spárga. A zöld spárga a napfény hatására klorofillt termel, ezért intenzívebb színű és karakteresebb ízű. A fehér spárgát földdel takarva termesztik, így lágyabb, enyhébb aromájú marad. A lila spárga ritkábban fordul elő, íze enyhén édeskés.
Így kell megfelelően tisztítani
A spárga előkészítése kulcsfontosságú, mert az alsó, fás részek kellemetlenül rostosak lehetnek. A zöld spárgát általában elegendő az alsó harmadán meghámozni vagy csak a vastagabb száraknál tisztítani. A fehér spárga esetében azonban a teljes szár meghámozása ajánlott, közvetlenül a fej alatt kezdve. A spárga alsó végét célszerű letörni vagy levágni. A szár természetes módon ott törik el, ahol a rostos rész véget ér. Az előkészített zöldséget érdemes minél hamarabb felhasználni, mert gyorsan veszít nedvességtartalmából és frissességéből. A spárga főzési ideje rövid: a zöld változat általában 5–8 perc alatt elkészül, míg a fehér spárga valamivel hosszabb hőkezelést igényel. A túlfőzés kerülendő, mert a zöldség könnyen elveszítheti kellemes állagát.
Kedvező hatások a szervezetre
A spárga alacsony kalóriatartalmú, ugyanakkor jelentős mennyiségben tartalmaz vitaminokat és ásványi anyagokat. Kiemelkedő folsav-, K-vitamin- és rostforrás, emellett C-vitamin és antioxidánsok is találhatók benne. Magas víztartalma és rostösszetétele támogathatja az emésztést, miközben hozzájárulhat a megfelelő folyadékháztartás fenntartásához. A benne található antioxidáns vegyületek segíthetnek a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében. A spárga természetes vízhajtó hatásáról is ismert, amelyet elsősorban aszparagin nevű aminosavának tulajdonítanak. Emiatt sokan könnyű, kímélő tavaszi ételként tekintenek rá. Fogyasztása kiegyensúlyozott étrend részeként különösen előnyös lehet.
A spárga sokoldalúan felhasználható a konyhában
A spárga rendkívül változatosan elkészíthető. Gyakran kerül krémlevesekbe, salátákba vagy tésztaételek mellé, de grillezve és sütőben sütve is népszerű. A zöld spárga jól illik halakhoz, csirkéhez és tojásos fogásokhoz, míg a fehér spárgát gyakran hollandi mártással vagy sonkával tálalják. A modern konyhában egyre gyakoribb, hogy csak rövid ideig hőkezelik, így megőrzi roppanós állagát és frissebb ízét. A spárga egyszerű fűszerezéssel is jól működik: olívaolajjal, citrommal, fokhagymával vagy parmezánnal kifejezetten harmonikus párost alkot. A rövid szezon miatt érdemes kihasználni a tavaszi hónapokat, amikor a legfrissebb hazai spárga elérhető.