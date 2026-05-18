Sokan rosszul tisztítják a spárgát: így marad zsenge és ízletes

A spárga évszázadok óta kedvelt alapanyag Európa konyháiban, Magyarországon pedig elsősorban tavasszal kerül a piacokra és az üzletek polcaira. Rövid szezonja miatt különösen keresett zöldségnek számít, amely nemcsak különleges ízével, hanem kedvező élettani hatásaival is kiemelkedik. Két legismertebb változata a zöld és a fehér spárga. A zöld spárga a napfény hatására klorofillt termel, ezért intenzívebb színű és karakteresebb ízű. A fehér spárgát földdel takarva termesztik, így lágyabb, enyhébb aromájú marad. A lila spárga ritkábban fordul elő, íze enyhén édeskés.

A spárga alsó, fás részeit érdemes eltávolítani, hogy zsengébb és ízletesebb maradjon az elkészült étel

Fotó: RESTOCK images / Shutterstock

Így kell megfelelően tisztítani

A spárga előkészítése kulcsfontosságú, mert az alsó, fás részek kellemetlenül rostosak lehetnek. A zöld spárgát általában elegendő az alsó harmadán meghámozni vagy csak a vastagabb száraknál tisztítani. A fehér spárga esetében azonban a teljes szár meghámozása ajánlott, közvetlenül a fej alatt kezdve. A spárga alsó végét célszerű letörni vagy levágni. A szár természetes módon ott törik el, ahol a rostos rész véget ér. Az előkészített zöldséget érdemes minél hamarabb felhasználni, mert gyorsan veszít nedvességtartalmából és frissességéből. A spárga főzési ideje rövid: a zöld változat általában 5–8 perc alatt elkészül, míg a fehér spárga valamivel hosszabb hőkezelést igényel. A túlfőzés kerülendő, mert a zöldség könnyen elveszítheti kellemes állagát.

Kedvező hatások a szervezetre

A spárga alacsony kalóriatartalmú, ugyanakkor jelentős mennyiségben tartalmaz vitaminokat és ásványi anyagokat. Kiemelkedő folsav-, K-vitamin- és rostforrás, emellett C-vitamin és antioxidánsok is találhatók benne. Magas víztartalma és rostösszetétele támogathatja az emésztést, miközben hozzájárulhat a megfelelő folyadékháztartás fenntartásához. A benne található antioxidáns vegyületek segíthetnek a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében. A spárga természetes vízhajtó hatásáról is ismert, amelyet elsősorban aszparagin nevű aminosavának tulajdonítanak. Emiatt sokan könnyű, kímélő tavaszi ételként tekintenek rá. Fogyasztása kiegyensúlyozott étrend részeként különösen előnyös lehet.