A nagymamák klasszikus levese lett a fogyókúrázók kedvence: mit tud valójában a csontlevesdiéta?

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelem övezi a csontlevest, amely nemcsak a hagyományos magyar konyha egyik alapétele, hanem számos fogyókúrás irányzatban is kiemelt szerepet kapott. A közösségi médiában és különböző életmódprogramokban gyakran emlegetik olyan italnak vagy ételnek, amely támogatja a fogyást, javítja az emésztést és hozzájárul az általános jólléthez. A szakértők szerint azonban érdemes különválasztani a csontleves egészségügyi előnyeit és a köré épített, sokszor szigorú diétás programot, melyet csontlevesdiétaként emlegetnek.

A csontlevesdiéta egyre népszerűbb a fogyókúrázók körében, de vajon tényleg segíti a fogyást?

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Miért különleges a csontleves?

A csontleves hosszú ideig, akár 12–24 órán át főzött alaplé, amelyet leggyakrabban marha-, sertés- vagy baromficsontokból készítenek. A lassú főzés során kollagén, zselatin, aminosavak és különféle ásványi anyagok oldódhatnak ki a csontokból és a kötőszövetekből. A csontleves egyik legfontosabb összetevője a kollagén, amely a szervezetben a bőr, az ízületek és a kötőszövetek egyik alapvető építőanyaga. A kollagén lebomlásából glicin és prolin nevű aminosavak keletkeznek, amelyek szerepet játszhatnak a szövetek regenerációjában. Bár a csontleves fogyasztása önmagában nem csodaszer, rendszeres étrendi beillesztése hozzájárulhat a megfelelő fehérjebevitelhez és a folyadékpótláshoz.

Mire épül a csontlevesdiéta?

A csontlevesdiéta nem pusztán a leves rendszeres fogyasztását jelenti. A legismertebb változatok általában háromhetes programot követnek, amelyben a csontleves mellett alacsony szénhidráttartalmú, paleo jellegű étrendet alkalmaznak. A program részeként gyakran szerepelnek olyan napok is, amikor a résztvevők szinte kizárólag csontlevest, vizet, teát vagy kávét fogyasztanak. A nem böjtös napokon elsősorban húsok, halak, tojás, zöldségek, olajos magvak és egészséges zsiradékok kerülnek az étrendbe, miközben a gabonafélék, a cukros élelmiszerek, az alkohol és a feldolgozott termékek háttérbe szorulnak.

Valóban segíthet a fogyásban?

A csontleves önmagában viszonylag alacsony kalóriatartalmú, ugyanakkor fehérjét is tartalmazhat, ami hozzájárulhat a teltségérzet kialakulásához. Emiatt egy bögre csontleves jó választás lehet két étkezés között, vagy könnyű vacsoraként. A csontlevesdiéta során tapasztalt testsúlycsökkenés ugyanakkor elsősorban annak köszönhető, hogy a résztvevők jelentősen csökkentik a napi kalóriabevitelt, valamint elhagyják a magas energiatartalmú, feldolgozott élelmiszereket. A kezdeti fogyás egy része ráadásul a szénhidrátbevitel csökkentése miatt bekövetkező vízvesztésből is származhat. A táplálkozástudomány jelenlegi állása szerint nincs olyan bizonyíték, amely alapján a csontleves önmagában gyorsítaná a zsírégetést vagy különleges fogyasztó hatással rendelkezne.