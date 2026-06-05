A nagymamák klasszikus levese lett a fogyókúrázók kedvence: mit tud valójában a csontlevesdiéta?

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelem övezi a csontlevest, amely nemcsak a hagyományos magyar konyha egyik alapétele, hanem számos fogyókúrás irányzatban is kiemelt szerepet kapott. A közösségi médiában és különböző életmódprogramokban gyakran emlegetik olyan italnak vagy ételnek, amely támogatja a fogyást, javítja az emésztést és hozzájárul az általános jólléthez. A szakértők szerint azonban érdemes különválasztani a csontleves egészségügyi előnyeit és a köré épített, sokszor szigorú diétás programot, melyet csontlevesdiétaként emlegetnek.
Miért különleges a csontleves?
A csontleves hosszú ideig, akár 12–24 órán át főzött alaplé, amelyet leggyakrabban marha-, sertés- vagy baromficsontokból készítenek. A lassú főzés során kollagén, zselatin, aminosavak és különféle ásványi anyagok oldódhatnak ki a csontokból és a kötőszövetekből. A csontleves egyik legfontosabb összetevője a kollagén, amely a szervezetben a bőr, az ízületek és a kötőszövetek egyik alapvető építőanyaga. A kollagén lebomlásából glicin és prolin nevű aminosavak keletkeznek, amelyek szerepet játszhatnak a szövetek regenerációjában. Bár a csontleves fogyasztása önmagában nem csodaszer, rendszeres étrendi beillesztése hozzájárulhat a megfelelő fehérjebevitelhez és a folyadékpótláshoz.
Mire épül a csontlevesdiéta?
A csontlevesdiéta nem pusztán a leves rendszeres fogyasztását jelenti. A legismertebb változatok általában háromhetes programot követnek, amelyben a csontleves mellett alacsony szénhidráttartalmú, paleo jellegű étrendet alkalmaznak. A program részeként gyakran szerepelnek olyan napok is, amikor a résztvevők szinte kizárólag csontlevest, vizet, teát vagy kávét fogyasztanak. A nem böjtös napokon elsősorban húsok, halak, tojás, zöldségek, olajos magvak és egészséges zsiradékok kerülnek az étrendbe, miközben a gabonafélék, a cukros élelmiszerek, az alkohol és a feldolgozott termékek háttérbe szorulnak.
Valóban segíthet a fogyásban?
A csontleves önmagában viszonylag alacsony kalóriatartalmú, ugyanakkor fehérjét is tartalmazhat, ami hozzájárulhat a teltségérzet kialakulásához. Emiatt egy bögre csontleves jó választás lehet két étkezés között, vagy könnyű vacsoraként. A csontlevesdiéta során tapasztalt testsúlycsökkenés ugyanakkor elsősorban annak köszönhető, hogy a résztvevők jelentősen csökkentik a napi kalóriabevitelt, valamint elhagyják a magas energiatartalmú, feldolgozott élelmiszereket. A kezdeti fogyás egy része ráadásul a szénhidrátbevitel csökkentése miatt bekövetkező vízvesztésből is származhat. A táplálkozástudomány jelenlegi állása szerint nincs olyan bizonyíték, amely alapján a csontleves önmagában gyorsítaná a zsírégetést vagy különleges fogyasztó hatással rendelkezne.
Nem mindenkinek ajánlott
A szigorú csontlevesdiéta várandósság, szoptatás, cukorbetegség, vesebetegség vagy egyes anyagcsere-problémák esetén kockázatot jelenthet. Intenzíven sportolók számára szintén problémát okozhat az alacsony szénhidrátbevitel, amely ronthatja a teljesítményt és lassíthatja a regenerációt. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a csontleves nátriumtartalma jelentősen eltérhet. A túlzott sóbevitel magas vérnyomás esetén különösen kedvezőtlen lehet, ezért a kész vagy félkész termékek vásárlásakor érdemes ellenőrizni a címkén szereplő adatokat.
Helye lehet a kiegyensúlyozott étrendben
A csontleves értékes része lehet a mindennapi táplálkozásnak, különösen a hidegebb hónapokban. Fogyasztható önálló fogásként, levesek alapjaként, rizottókhoz vagy különféle egytálételek elkészítéséhez is. A szakértők szerint ugyanakkor nem szükséges szigorú, többhetes diétát követni ahhoz, hogy valaki élvezhesse a csontleves előnyeit.
Amit érdemes tudni a csontlevesről
- Alacsony kalóriatartalmú, mégis laktató.
- Kollagént, zselatint és különféle aminosavakat tartalmaz.
- Segíthet a megfelelő folyadékbevitel fenntartásában.
- Jól beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe.
- A fogyás elsősorban a csökkentett kalóriabevitelnek köszönhető, nem a csontleves különleges hatásának.
- A magas sótartalmú változatokat érdemes mértékkel fogyasztani.
- Bizonyos egészségügyi állapotok esetén a diéta alkalmazása előtt ajánlott orvossal vagy dietetikussal konzultálni.