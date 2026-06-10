Bögrés cseresznyés kevert süti: a szezon egyik legjobb gyümölcsös desszertje

A cseresznyeszezon minden évben rövid, ezért érdemes kihasználni ezt az időszakot, és minél több formában élvezni a zamatos, lédús gyümölcsöt. Bár a friss cseresznye önmagában is remek csemege, süteményekben is kiválóan megállja a helyét. Ha gyors, egyszerű és szinte elronthatatlan édességet keresünk, akkor a bögrés cseresznyés kevert süti az egyik legjobb választás. Nem igényel különösebb cukrásztudást, mégis puha, gyümölcsös és látványos desszert kerülhet az asztalra.
Miért éppen a cseresznye?
A cseresznye sütés közben is megőrzi kellemes ízét, miközben levet ereszt, így szaftossá teszi a tésztát. A friss gyümölcs enyhén savanykás és édes aromája tökéletes egyensúlyt alkot a kevert tészta lágy, vajas ízével. A szezonális alapanyagok felhasználása ráadásul nemcsak gazdaságosabb, hanem ízletesebb eredményt is ad, hiszen ilyenkor a cseresznye a legzamatosabb. A sütemény elkészítése előtt a gyümölcsöt alaposan mossuk meg, majd távolítsuk el a szárát és a magját. A kimagozott cseresznyét érdemes papírtörlőn kissé lecsepegtetni, így nem áztatja el a tésztát. Ha a szemeket vékonyan lisztbe forgatjuk, még kisebb az esélye annak, hogy sütés közben az összes gyümölcs a tepsi aljára süllyedjen.
Mi is az a kevert tészta?
A kevert tészta az egyik legegyszerűbb süteményalap. Lényege, hogy a hozzávalókat egy tálban összekeverjük, majd a masszát formába vagy tepsibe öntjük, és megsütjük. Nem kell külön tésztát nyújtani, hajtogatni vagy hosszasan keleszteni, ezért ideális választás azoknak is, akik ritkán sütnek. A kevert sütemények nagy előnye a sokoldalúság. Szinte bármilyen szezonális gyümölccsel elkészíthetők, legyen szó meggyről, barackról, szilváról vagy éppen cseresznyéről. A tészta puha marad, a gyümölcs pedig kellemesen átjárja az édességet az ízével.
Hogyan működnek a bögrés sütik?
A bögrés receptek népszerűsége abban rejlik, hogy nincs szükség mérlegre. A hozzávalók mennyiségét egy adott méretű bögre segítségével mérjük ki. A lényeg, hogy ugyanazt a bögrét használjuk minden alapanyaghoz, így az arányok pontosak maradnak. Ez a módszer gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a sütést, különösen a hétköznapokon. A bögrés süteményeknél a hangsúly nem a grammra pontos mérésen, hanem az egyszerűségen és a jól működő arányokon van. Ennek köszönhetően akár kezdők is magabiztosan elkészíthetik őket.
Recept: Bögrés cseresznyés kevert süti
Hozzávalók
- 2 bögre liszt
- 1 bögre cukor
- 1 csomag sütőpor
- 1 csomag vaníliás cukor
- 3 db tojás
- 1 bögre natúr joghurt
- fél bögre étolaj
- 2 bögre kimagozott cseresznye
- 1 csipet só
- porcukor a tálaláshoz
Elkészítés
- A sütőt melegítsük elő 180 Celsius-fokra. Egy tálban keverjük össze a tojásokat a cukorral, a vaníliás cukorral, a joghurttal és az olajjal. Adjuk hozzá a lisztet, a sütőport és a sót, majd dolgozzuk simára a masszát.
- Egy sütőpapírral bélelt, közepes méretű tepsibe öntsük a tésztát, majd egyenletesen szórjuk rá a kimagozott cseresznyét. Süssük 35–40 percig, amíg a teteje aranybarna lesz, és a tűpróba során a tészta már nem ragad.
- Hagyjuk langyosra hűlni, majd porcukorral megszórva kínáljuk. A puha kevert tészta és a friss cseresznye találkozása igazi nyári klasszikussá teszi ezt az egyszerű, mégis ellenállhatatlan süteményt.