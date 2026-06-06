Most érdemes eltenni a cseresznyét: így készül a legfinomabb lekvár és befőtt

A cseresznye a nyár egyik legkedveltebb gyümölcse, amely frissen fogyasztva is kiváló, ugyanakkor befőtt és lekvár formájában hosszú hónapokra megőrizhető. A sikeres tartósítás alapja a megfelelő alapanyag kiválasztása, a gondos előkészítés és a bevált befőzési technikák alkalmazása. A cseresznye befőzése nem bonyolult folyamat, de néhány fontos szabály betartásával jelentősen javítható a végeredmény minősége és eltarthatósága.
A megfelelő cseresznye kiválasztása és szedése
A befőzéshez érdemes teljesen érett, de még feszes húsú gyümölcsöt választani. A túlérett szemek könnyen széteshetnek a feldolgozás során, míg az éretlen cseresznye kevésbé aromás. A szüretet lehetőleg száraz időben ajánlott elvégezni, mert az eső áztatta gyümölcs gyorsabban romlik és kevésbé alkalmas tartósításra. A leszedett cseresznyét célszerű minél hamarabb feldolgozni. A hosszabb tárolás során a gyümölcs nedvességet veszít, állaga romolhat, és csökkenhet az ízintenzitása is. A szedéskor érdemes eltávolítani a sérült, repedt vagy beteg szemeket, mert ezek ronthatják a készítmények minőségét.
Tisztítás és magozás
A feldolgozás első lépése az alapos mosás. A cseresznyét több váltott vízben ajánlott átöblíteni, hogy a por, a szennyeződések és az esetleges rovarok eltávozzanak. Ezt követően a gyümölcsöt le kell csepegtetni. A magozás történhet kézi magozóval vagy speciális konyhai eszközökkel. Nagyobb mennyiség esetén a magozógép jelentős időmegtakarítást eredményezhet. A lekvár készítéséhez általában minden esetben szükséges a mag eltávolítása, míg befőtt esetén egyes háztartásokban a gyümölcsöt maggal együtt teszik el. A magozott cseresznye azonban kényelmesebben fogyasztható, ezért ez a megoldás ma már elterjedtebb.
Cseresznyebefőtt készítése
A befőtt készítéséhez a megtisztított cseresznyét sterilizált üvegekbe kell tölteni. Az üvegekbe kerülhet egész vagy magozott gyümölcs, attól függően, milyen felhasználásra szánják a készítményt. A cseresznyére általában cukorszirup kerül, amelyet vízből és cukorból készítenek. Az édesség mértéke ízlés szerint változtatható. Az üvegek lezárása után következik a hőkezelés. A dunsztolás vagy a vízfürdős tartósítás segít elpusztítani azokat a mikroorganizmusokat, amelyek a romlást okozhatják. A megfelelően lezárt és hőkezelt befőtt hűvös, sötét helyen akár egy évig is eltartható.
Hozzávalók (4 db 720 ml-es üveghez)
- 2 kg cseresznye
- 1 liter víz
- 30–40 dkg cukor
- 1 teáskanál citromsav vagy fél citrom leve
Elkészítés
- A cseresznyét alaposan megmossuk, majd eltávolítjuk a szárát. A befőttet készíthetjük magozott vagy maggal együtt eltett gyümölcsből is. A megtisztított cseresznyét sterilizált üvegekbe töltjük.
- A szirup elkészítéséhez a vizet a cukorral együtt felforraljuk, majd hozzáadjuk a citromsavat vagy a citromlevet. A forró szirupot az üvegekbe töltött gyümölcsre öntjük úgy, hogy teljesen ellepje a cseresznyét.
- Az üvegeket szorosan lezárjuk, majd egy nagy lábasban, vízfürdőben 20–25 percig dunsztoljuk. A hőkezelést követően az üvegeket takarók közé helyezzük, és lassan kihűtjük.
Tipp: A cseresznyebefőtt szebb marad, ha csak hibátlan, kemény húsú cseresznye kerül az üvegekbe. A túl puha vagy repedt szemek könnyen széteshetnek a hőkezelés során.
Cseresznyelekvár készítése
A lekvárhoz a magozott cseresznyét fel kell aprítani vagy összezúzni, majd cukor hozzáadásával főzni. A főzés során a gyümölcs levet ereszt, majd fokozatosan besűrűsödik. A kívánt állag eléréséhez egyes receptek pektin használatát javasolják, de a természetes sűrítés is elegendő lehet hosszabb főzési idő mellett. A kész lekvárt még forrón sterilizált üvegekbe kell tölteni, majd azonnal lezárni. A száraz dunszt alkalmazása tovább növelheti az eltarthatóságot. A megfelelő állag ellenőrzésére bevált módszer a tányérpróba: egy csepp lekvárt hideg tányérra cseppentve gyorsan megállapítható, hogy kellően besűrűsödött-e.
Hozzávalók (kb. 4–5 kisebb üveghez)
- 2 kg magozott cseresznye
- 50 dkg kristálycukor
- 1 citrom leve
- 1 csomag dzsemfix (elhagyható)
Elkészítés
- A cseresznyét alaposan megmossuk, majd eltávolítjuk a szárát és a magját. A gyümölcsöt egy nagy lábasba tesszük, majd hozzáadjuk a cukrot és a citromlevet.
- A keveréket közepes lángon felforraljuk. A főzés során a cseresznye levet ereszt, ezért időnként megkeverjük. Ha simább állagú lekvárt szeretnénk, a gyümölcs egy részét botmixerrel összetörjük.
- Amennyiben dzsemfixet is használunk, azt a csomagoláson szereplő útmutató szerint adjuk hozzá. A lekvárt addig főzzük, amíg el nem éri a kívánt sűrűséget. Ez általában 25–40 percet vesz igénybe.
- A forró lekvárt sterilizált üvegekbe töltjük, azonnal lezárjuk, majd néhány percre fejre állítjuk. Ezt követően száraz dunsztban hagyjuk teljesen kihűlni.
Hasznos tippek és praktikák
A befőzés során kiemelten fontos a tisztaság. Az üvegeket és a fedőket minden esetben alaposan fertőtleníteni kell, mert ez jelentősen csökkenti a romlás kockázatát. A cseresznye színének megőrzésében segíthet néhány csepp citromlé, amely a lekvár ízét is élénkebbé teszi. A befőtt készítésekor célszerű az üvegeket úgy megtölteni, hogy minél kevesebb levegő maradjon bennük. Lekvár esetében a habot főzés közben ajánlott eltávolítani, mert ezzel tisztább, esztétikusabb végeredmény érhető el. A gondosan elkészített cseresznyebefőtt és cseresznyelekvár nemcsak a nyár ízeit őrzi meg, hanem értékes alapanyaga lehet süteményeknek, desszerteknek és különféle gyümölcsös fogásoknak is.