Most érdemes eltenni a cseresznyét: így készül a legfinomabb lekvár és befőtt

A cseresznye a nyár egyik legkedveltebb gyümölcse, amely frissen fogyasztva is kiváló, ugyanakkor befőtt és lekvár formájában hosszú hónapokra megőrizhető. A sikeres tartósítás alapja a megfelelő alapanyag kiválasztása, a gondos előkészítés és a bevált befőzési technikák alkalmazása. A cseresznye befőzése nem bonyolult folyamat, de néhány fontos szabály betartásával jelentősen javítható a végeredmény minősége és eltarthatósága.

Házi készítésű cseresznyelekvár friss gyümölcsből – a nyár ízei üvegbe zárva

Fotó: Rimma Bondarenko / Shutterstock

A megfelelő cseresznye kiválasztása és szedése

A befőzéshez érdemes teljesen érett, de még feszes húsú gyümölcsöt választani. A túlérett szemek könnyen széteshetnek a feldolgozás során, míg az éretlen cseresznye kevésbé aromás. A szüretet lehetőleg száraz időben ajánlott elvégezni, mert az eső áztatta gyümölcs gyorsabban romlik és kevésbé alkalmas tartósításra. A leszedett cseresznyét célszerű minél hamarabb feldolgozni. A hosszabb tárolás során a gyümölcs nedvességet veszít, állaga romolhat, és csökkenhet az ízintenzitása is. A szedéskor érdemes eltávolítani a sérült, repedt vagy beteg szemeket, mert ezek ronthatják a készítmények minőségét.

Tisztítás és magozás

A feldolgozás első lépése az alapos mosás. A cseresznyét több váltott vízben ajánlott átöblíteni, hogy a por, a szennyeződések és az esetleges rovarok eltávozzanak. Ezt követően a gyümölcsöt le kell csepegtetni. A magozás történhet kézi magozóval vagy speciális konyhai eszközökkel. Nagyobb mennyiség esetén a magozógép jelentős időmegtakarítást eredményezhet. A lekvár készítéséhez általában minden esetben szükséges a mag eltávolítása, míg befőtt esetén egyes háztartásokban a gyümölcsöt maggal együtt teszik el. A magozott cseresznye azonban kényelmesebben fogyasztható, ezért ez a megoldás ma már elterjedtebb.

Cseresznyebefőtt készítése

A befőtt készítéséhez a megtisztított cseresznyét sterilizált üvegekbe kell tölteni. Az üvegekbe kerülhet egész vagy magozott gyümölcs, attól függően, milyen felhasználásra szánják a készítményt. A cseresznyére általában cukorszirup kerül, amelyet vízből és cukorból készítenek. Az édesség mértéke ízlés szerint változtatható. Az üvegek lezárása után következik a hőkezelés. A dunsztolás vagy a vízfürdős tartósítás segít elpusztítani azokat a mikroorganizmusokat, amelyek a romlást okozhatják. A megfelelően lezárt és hőkezelt befőtt hűvös, sötét helyen akár egy évig is eltartható.