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cseresznye

Most érdemes eltenni a cseresznyét: így készül a legfinomabb lekvár és befőtt

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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A cseresznye rövid szezonja ideális alkalom arra, hogy a nyár egyik legkedveltebb gyümölcsét befőtt és lekvár formájában is eltegyük. A megfelelően előkészített és tartósított cseresznye hónapokon át megőrzi zamatát, így a téli időszakban is felidézheti a friss gyümölcs ízét.
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cseresznyecseresznyebefőttlekvárbefőzés

A cseresznye a nyár egyik legkedveltebb gyümölcse, amely frissen fogyasztva is kiváló, ugyanakkor befőtt és lekvár formájában hosszú hónapokra megőrizhető. A sikeres tartósítás alapja a megfelelő alapanyag kiválasztása, a gondos előkészítés és a bevált befőzési technikák alkalmazása. A cseresznye befőzése nem bonyolult folyamat, de néhány fontos szabály betartásával jelentősen javítható a végeredmény minősége és eltarthatósága.

Házi készítésű cseresznyelekvár friss gyümölcsből – a nyár ízei üvegbe zárva
Házi készítésű cseresznyelekvár friss gyümölcsből – a nyár ízei üvegbe zárva
Fotó: Rimma Bondarenko / Shutterstock

A megfelelő cseresznye kiválasztása és szedése

A befőzéshez érdemes teljesen érett, de még feszes húsú gyümölcsöt választani. A túlérett szemek könnyen széteshetnek a feldolgozás során, míg az éretlen cseresznye kevésbé aromás. A szüretet lehetőleg száraz időben ajánlott elvégezni, mert az eső áztatta gyümölcs gyorsabban romlik és kevésbé alkalmas tartósításra. A leszedett cseresznyét célszerű minél hamarabb feldolgozni. A hosszabb tárolás során a gyümölcs nedvességet veszít, állaga romolhat, és csökkenhet az ízintenzitása is. A szedéskor érdemes eltávolítani a sérült, repedt vagy beteg szemeket, mert ezek ronthatják a készítmények minőségét.

Tisztítás és magozás

A feldolgozás első lépése az alapos mosás. A cseresznyét több váltott vízben ajánlott átöblíteni, hogy a por, a szennyeződések és az esetleges rovarok eltávozzanak. Ezt követően a gyümölcsöt le kell csepegtetni. A magozás történhet kézi magozóval vagy speciális konyhai eszközökkel. Nagyobb mennyiség esetén a magozógép jelentős időmegtakarítást eredményezhet. A lekvár készítéséhez általában minden esetben szükséges a mag eltávolítása, míg befőtt esetén egyes háztartásokban a gyümölcsöt maggal együtt teszik el. A magozott cseresznye azonban kényelmesebben fogyasztható, ezért ez a megoldás ma már elterjedtebb.

Cseresznyebefőtt készítése

A befőtt készítéséhez a megtisztított cseresznyét sterilizált üvegekbe kell tölteni. Az üvegekbe kerülhet egész vagy magozott gyümölcs, attól függően, milyen felhasználásra szánják a készítményt. A cseresznyére általában cukorszirup kerül, amelyet vízből és cukorból készítenek. Az édesség mértéke ízlés szerint változtatható. Az üvegek lezárása után következik a hőkezelés. A dunsztolás vagy a vízfürdős tartósítás segít elpusztítani azokat a mikroorganizmusokat, amelyek a romlást okozhatják. A megfelelően lezárt és hőkezelt befőtt hűvös, sötét helyen akár egy évig is eltartható.

Hozzávalók (4 db 720 ml-es üveghez)

  • 2 kg cseresznye
  • 1 liter víz
  • 30–40 dkg cukor
  • 1 teáskanál citromsav vagy fél citrom leve

Elkészítés

  1. A cseresznyét alaposan megmossuk, majd eltávolítjuk a szárát. A befőttet készíthetjük magozott vagy maggal együtt eltett gyümölcsből is. A megtisztított cseresznyét sterilizált üvegekbe töltjük.
  2. A szirup elkészítéséhez a vizet a cukorral együtt felforraljuk, majd hozzáadjuk a citromsavat vagy a citromlevet. A forró szirupot az üvegekbe töltött gyümölcsre öntjük úgy, hogy teljesen ellepje a cseresznyét.
  3. Az üvegeket szorosan lezárjuk, majd egy nagy lábasban, vízfürdőben 20–25 percig dunsztoljuk. A hőkezelést követően az üvegeket takarók közé helyezzük, és lassan kihűtjük.

Tipp: A cseresznyebefőtt szebb marad, ha csak hibátlan, kemény húsú cseresznye kerül az üvegekbe. A túl puha vagy repedt szemek könnyen széteshetnek a hőkezelés során.

A megfelelően tartósított cseresznyebefőtt egész évben felidézi a nyári gyümölcsszezon hangulatát
A megfelelően tartósított cseresznyebefőtt egész évben felidézi a nyári gyümölcsszezon hangulatát
Fotó: Andrew Angelov / Shutterstock

Cseresznyelekvár készítése

A lekvárhoz a magozott cseresznyét fel kell aprítani vagy összezúzni, majd cukor hozzáadásával főzni. A főzés során a gyümölcs levet ereszt, majd fokozatosan besűrűsödik. A kívánt állag eléréséhez egyes receptek pektin használatát javasolják, de a természetes sűrítés is elegendő lehet hosszabb főzési idő mellett. A kész lekvárt még forrón sterilizált üvegekbe kell tölteni, majd azonnal lezárni. A száraz dunszt alkalmazása tovább növelheti az eltarthatóságot. A megfelelő állag ellenőrzésére bevált módszer a tányérpróba: egy csepp lekvárt hideg tányérra cseppentve gyorsan megállapítható, hogy kellően besűrűsödött-e.

Hozzávalók (kb. 4–5 kisebb üveghez)

  • 2 kg magozott cseresznye
  • 50 dkg kristálycukor
  • 1 citrom leve
  • 1 csomag dzsemfix (elhagyható)

Elkészítés

  1. A cseresznyét alaposan megmossuk, majd eltávolítjuk a szárát és a magját. A gyümölcsöt egy nagy lábasba tesszük, majd hozzáadjuk a cukrot és a citromlevet.
  2. A keveréket közepes lángon felforraljuk. A főzés során a cseresznye levet ereszt, ezért időnként megkeverjük. Ha simább állagú lekvárt szeretnénk, a gyümölcs egy részét botmixerrel összetörjük.
  3. Amennyiben dzsemfixet is használunk, azt a csomagoláson szereplő útmutató szerint adjuk hozzá. A lekvárt addig főzzük, amíg el nem éri a kívánt sűrűséget. Ez általában 25–40 percet vesz igénybe.
  4. A forró lekvárt sterilizált üvegekbe töltjük, azonnal lezárjuk, majd néhány percre fejre állítjuk. Ezt követően száraz dunsztban hagyjuk teljesen kihűlni.

Hasznos tippek és praktikák

A befőzés során kiemelten fontos a tisztaság. Az üvegeket és a fedőket minden esetben alaposan fertőtleníteni kell, mert ez jelentősen csökkenti a romlás kockázatát. A cseresznye színének megőrzésében segíthet néhány csepp citromlé, amely a lekvár ízét is élénkebbé teszi. A befőtt készítésekor célszerű az üvegeket úgy megtölteni, hogy minél kevesebb levegő maradjon bennük. Lekvár esetében a habot főzés közben ajánlott eltávolítani, mert ezzel tisztább, esztétikusabb végeredmény érhető el. A gondosan elkészített cseresznyebefőtt és cseresznyelekvár nemcsak a nyár ízeit őrzi meg, hanem értékes alapanyaga lehet süteményeknek, desszerteknek és különféle gyümölcsös fogásoknak is.

 

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