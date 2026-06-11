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Ezek az italok segíthetnek túlélni a hőséget – nem csak a limonádé létezik

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Amikor tombol a kánikula, a legtöbben automatikusan a limonádéhoz nyúlnak. Bár a citromos frissítő valóban klasszikus nyári ital, korántsem ez az egyetlen lehetőség, ha szeretnénk lehűteni magunkat. Az uborkás víztől a görögdinnyés limonádén át a jeges teákig számos olyan házi ital létezik, amely nemcsak hidratál, hanem a legforróbb napokon is kellemesen felfrissít.
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itallimonádématcha

A nyári hőhullámok idején különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás. A szakemberek szerint ilyenkor nemcsak többet kell innunk, hanem érdemes odafigyelni arra is, hogy az elfogyasztott italok ne tartalmazzanak túl sok cukrot. Szerencsére számos egyszerű, otthon is elkészíthető frissítő létezik, amelyek természetes alapanyagokból készülnek, és jó alternatívát jelenthetnek a bolti üdítőkkel szemben.

A görögdinnyés limonádé a nyár egyik legfrissítőbb itala: a lédús gyümölcs, a citrom és a menta együtt nemcsak hűsít, hanem a folyadékpótlásban is segít a forró napokon
A görögdinnyés limonádé a nyár egyik legfrissítőbb itala: a lédús gyümölcs, a citrom és a menta együtt nemcsak hűsít, hanem a folyadékpótlásban is segít a forró napokon/ Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Az egyszerű klasszikus: uborkás víz

Az uborka közel 95 százaléka víz, ezért nem véletlenül vált a nyári hidratálás egyik kedvenc alapanyagává. Az uborkás víz elkészítése alig néhány percet vesz igénybe, mégis sokkal izgalmasabbá teheti a sima csapvizet.

Hozzávalók

  • 1 liter hideg víz
  • fél kígyóuborka vékonyra szeletelve
  • néhány mentalevél
  • jégkocka

Elkészítés

  1. Az uborkaszeleteket és a mentaleveleket tegyük egy kancsóba, öntsük fel hideg vízzel, majd legalább egy órára helyezzük hűtőszekrénybe. Jéggel kínáljuk.
  2. Az eredmény egy könnyed, üdítő ital, amely a nagy melegben különösen jól esik.

Görögdinnyés limonádé: a nyár íze egy pohárban

Ha van gyümölcs, amely szinte egyet jelent a nyárral, az a görögdinnye. Magas víztartalma miatt tökéletes alapanyag frissítő italokhoz is.

Hozzávalók

  • 500 g mag nélküli görögdinnye
  • 2 citrom leve
  • 5 dl hideg víz
  • 1-2 evőkanál méz
  • jégkocka

Elkészítés

  1. A görögdinnyét turmixoljuk simára, majd keverjük össze a citromlével és a vízzel. Ízesítsük mézzel, végül hűtsük be. Tálaláskor adjunk hozzá jégkockát.
  2. A dinnye természetes édessége miatt általában kevesebb cukorra van szükség, mint a hagyományos limonádé esetében.

Jeges matcha: a zöld tea modern változata

Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb italává vált a matcha, vagyis a porrá őrölt japán zöld tea. Nemcsak különleges íze miatt kedvelik sokan, hanem azért is, mert koffeintartalma miatt enyhén élénkítő hatású.

Hozzávalók

  • 1 teáskanál matchapor
  • 2 dl hideg víz
  • 1 dl tej vagy növényi ital
  • jégkocka

Elkészítés

  1. A matchaport kevés vízzel csomómentesre keverjük, majd hozzáadjuk a maradék folyadékot. Jéggel töltött pohárba öntjük, végül felöntjük tejjel vagy növényi itallal.
  2. A jeges matcha egyszerre hűsítő és frissítő, ezért sokan a jegeskávé alternatívájaként fogyasztják.

A nagy nyári kedvenc: jeges fekete tea

A házi jeges tea jóval kevesebb cukrot tartalmazhat, mint a bolti változatok, ráadásul ízlés szerint alakítható.

Hozzávalók

  • 2 filter fekete tea
  • 5 dl víz
  • fél citrom
  • néhány mentalevél
  • jégkocka

Elkészítés

  1. A teát forrázzuk le, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Adjuk hozzá a citromot és a mentát, végül jéggel tálaljuk.
  2. A citrom enyhe savassága és a tea karakteres aromája tökéletes párost alkot a nyári melegben.
A fekete tea koffeintartalma alacsonyabb a kávénál, de a hatása sokszor egyenletesebb, jéggel fogyasztva szuper nyári frissítő
A fekete tea koffeintartalma alacsonyabb a kávénál, de a hatása sokszor egyenletesebb, jéggel fogyasztva szuper nyári frissítő/ Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Hideg maté: Dél-Amerika válasza a kánikulára

A yerba maté Európában még mindig kevésbé ismert, Dél-Amerikában azonban mindennapos italnak számít. A hideg változatot, az úgynevezett tererét különösen a forró nyári napokon fogyasztják.

Hozzávalók

  • 2 evőkanál yerba maté
  • 5 dl víz
  • fél citrom leve
  • jégkocka

Elkészítés

  1. Készítsünk erősebb matéteát, majd hagyjuk lehűlni. Keverjük össze citromlével, töltsük jéggel teli pohárba, és jól behűtve kínáljuk.
  2. A maté természetes koffeintartalma miatt sokan frissítőbbnek érzik, mint a hagyományos üdítőitalokat.

Citromos gyömbérital, ha valami igazán frissítőre vágyunk

A gyömbér enyhén csípős aromája és a citrom savassága kiválóan kiegészítik egymást. Ez az ital különösen jól esik egy hosszú, forró nap után.

Hozzávalók

  • 3 cm friss gyömbér
  • 1 liter víz
  • 2 citrom leve
  • 1 evőkanál méz
  • jégkocka

Elkészítés

  1. A gyömbért szeleteljük fel, majd forraljuk a vízben 10 percig. Hagyjuk kihűlni, szűrjük le, és adjuk hozzá a citromlevet, valamint a mézet. Jéggel kínáljuk.
  2. A végeredmény egyszerre üdítő, aromás és kellemesen frissítő.

Nem csak az számít, mit iszunk, hanem az is, mennyit

A nagy nyári melegben szervezetünk a megszokottnál több folyadékot veszít, ezért különösen fontos a rendszeres ivás. Az uborkás víz, a görögdinnyés limonádé, a jeges teák vagy éppen a citromos gyömbérital nem csupán finom alternatívái lehetnek a cukros üdítőknek, hanem segíthetnek abban is, hogy könnyebben viseljük a hőség legnehezebb napjait.

 

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