Ezek az italok segíthetnek túlélni a hőséget – nem csak a limonádé létezik

A nyári hőhullámok idején különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás. A szakemberek szerint ilyenkor nemcsak többet kell innunk, hanem érdemes odafigyelni arra is, hogy az elfogyasztott italok ne tartalmazzanak túl sok cukrot. Szerencsére számos egyszerű, otthon is elkészíthető frissítő létezik, amelyek természetes alapanyagokból készülnek, és jó alternatívát jelenthetnek a bolti üdítőkkel szemben.
Az egyszerű klasszikus: uborkás víz
Az uborka közel 95 százaléka víz, ezért nem véletlenül vált a nyári hidratálás egyik kedvenc alapanyagává. Az uborkás víz elkészítése alig néhány percet vesz igénybe, mégis sokkal izgalmasabbá teheti a sima csapvizet.
Hozzávalók
- 1 liter hideg víz
- fél kígyóuborka vékonyra szeletelve
- néhány mentalevél
- jégkocka
Elkészítés
- Az uborkaszeleteket és a mentaleveleket tegyük egy kancsóba, öntsük fel hideg vízzel, majd legalább egy órára helyezzük hűtőszekrénybe. Jéggel kínáljuk.
- Az eredmény egy könnyed, üdítő ital, amely a nagy melegben különösen jól esik.
Görögdinnyés limonádé: a nyár íze egy pohárban
Ha van gyümölcs, amely szinte egyet jelent a nyárral, az a görögdinnye. Magas víztartalma miatt tökéletes alapanyag frissítő italokhoz is.
Hozzávalók
- 500 g mag nélküli görögdinnye
- 2 citrom leve
- 5 dl hideg víz
- 1-2 evőkanál méz
- jégkocka
Elkészítés
- A görögdinnyét turmixoljuk simára, majd keverjük össze a citromlével és a vízzel. Ízesítsük mézzel, végül hűtsük be. Tálaláskor adjunk hozzá jégkockát.
- A dinnye természetes édessége miatt általában kevesebb cukorra van szükség, mint a hagyományos limonádé esetében.
Jeges matcha: a zöld tea modern változata
Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb italává vált a matcha, vagyis a porrá őrölt japán zöld tea. Nemcsak különleges íze miatt kedvelik sokan, hanem azért is, mert koffeintartalma miatt enyhén élénkítő hatású.
Hozzávalók
- 1 teáskanál matchapor
- 2 dl hideg víz
- 1 dl tej vagy növényi ital
- jégkocka
Elkészítés
- A matchaport kevés vízzel csomómentesre keverjük, majd hozzáadjuk a maradék folyadékot. Jéggel töltött pohárba öntjük, végül felöntjük tejjel vagy növényi itallal.
- A jeges matcha egyszerre hűsítő és frissítő, ezért sokan a jegeskávé alternatívájaként fogyasztják.
A nagy nyári kedvenc: jeges fekete tea
A házi jeges tea jóval kevesebb cukrot tartalmazhat, mint a bolti változatok, ráadásul ízlés szerint alakítható.
Hozzávalók
- 2 filter fekete tea
- 5 dl víz
- fél citrom
- néhány mentalevél
- jégkocka
Elkészítés
- A teát forrázzuk le, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Adjuk hozzá a citromot és a mentát, végül jéggel tálaljuk.
- A citrom enyhe savassága és a tea karakteres aromája tökéletes párost alkot a nyári melegben.
Hideg maté: Dél-Amerika válasza a kánikulára
A yerba maté Európában még mindig kevésbé ismert, Dél-Amerikában azonban mindennapos italnak számít. A hideg változatot, az úgynevezett tererét különösen a forró nyári napokon fogyasztják.
Hozzávalók
- 2 evőkanál yerba maté
- 5 dl víz
- fél citrom leve
- jégkocka
Elkészítés
- Készítsünk erősebb matéteát, majd hagyjuk lehűlni. Keverjük össze citromlével, töltsük jéggel teli pohárba, és jól behűtve kínáljuk.
- A maté természetes koffeintartalma miatt sokan frissítőbbnek érzik, mint a hagyományos üdítőitalokat.
Citromos gyömbérital, ha valami igazán frissítőre vágyunk
A gyömbér enyhén csípős aromája és a citrom savassága kiválóan kiegészítik egymást. Ez az ital különösen jól esik egy hosszú, forró nap után.
Hozzávalók
- 3 cm friss gyömbér
- 1 liter víz
- 2 citrom leve
- 1 evőkanál méz
- jégkocka
Elkészítés
- A gyömbért szeleteljük fel, majd forraljuk a vízben 10 percig. Hagyjuk kihűlni, szűrjük le, és adjuk hozzá a citromlevet, valamint a mézet. Jéggel kínáljuk.
- A végeredmény egyszerre üdítő, aromás és kellemesen frissítő.
Nem csak az számít, mit iszunk, hanem az is, mennyit
A nagy nyári melegben szervezetünk a megszokottnál több folyadékot veszít, ezért különösen fontos a rendszeres ivás. Az uborkás víz, a görögdinnyés limonádé, a jeges teák vagy éppen a citromos gyömbérital nem csupán finom alternatívái lehetnek a cukros üdítőknek, hanem segíthetnek abban is, hogy könnyebben viseljük a hőség legnehezebb napjait.