Ezek az italok segíthetnek túlélni a hőséget – nem csak a limonádé létezik

A nyári hőhullámok idején különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás. A szakemberek szerint ilyenkor nemcsak többet kell innunk, hanem érdemes odafigyelni arra is, hogy az elfogyasztott italok ne tartalmazzanak túl sok cukrot. Szerencsére számos egyszerű, otthon is elkészíthető frissítő létezik, amelyek természetes alapanyagokból készülnek, és jó alternatívát jelenthetnek a bolti üdítőkkel szemben.

A görögdinnyés limonádé a nyár egyik legfrissítőbb itala: a lédús gyümölcs, a citrom és a menta együtt nemcsak hűsít, hanem a folyadékpótlásban is segít a forró napokon/ Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Az egyszerű klasszikus: uborkás víz

Az uborka közel 95 százaléka víz, ezért nem véletlenül vált a nyári hidratálás egyik kedvenc alapanyagává. Az uborkás víz elkészítése alig néhány percet vesz igénybe, mégis sokkal izgalmasabbá teheti a sima csapvizet.

Hozzávalók

1 liter hideg víz

fél kígyóuborka vékonyra szeletelve

néhány mentalevél

jégkocka

Elkészítés

Az uborkaszeleteket és a mentaleveleket tegyük egy kancsóba, öntsük fel hideg vízzel, majd legalább egy órára helyezzük hűtőszekrénybe. Jéggel kínáljuk. Az eredmény egy könnyed, üdítő ital, amely a nagy melegben különösen jól esik.

Görögdinnyés limonádé: a nyár íze egy pohárban

Ha van gyümölcs, amely szinte egyet jelent a nyárral, az a görögdinnye. Magas víztartalma miatt tökéletes alapanyag frissítő italokhoz is.

Hozzávalók

500 g mag nélküli görögdinnye

2 citrom leve

5 dl hideg víz

1-2 evőkanál méz

jégkocka

Elkészítés

A görögdinnyét turmixoljuk simára, majd keverjük össze a citromlével és a vízzel. Ízesítsük mézzel, végül hűtsük be. Tálaláskor adjunk hozzá jégkockát. A dinnye természetes édessége miatt általában kevesebb cukorra van szükség, mint a hagyományos limonádé esetében.

Jeges matcha: a zöld tea modern változata

Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb italává vált a matcha, vagyis a porrá őrölt japán zöld tea. Nemcsak különleges íze miatt kedvelik sokan, hanem azért is, mert koffeintartalma miatt enyhén élénkítő hatású.

Hozzávalók

1 teáskanál matchapor

2 dl hideg víz

1 dl tej vagy növényi ital

jégkocka

Elkészítés

A matchaport kevés vízzel csomómentesre keverjük, majd hozzáadjuk a maradék folyadékot. Jéggel töltött pohárba öntjük, végül felöntjük tejjel vagy növényi itallal. A jeges matcha egyszerre hűsítő és frissítő, ezért sokan a jegeskávé alternatívájaként fogyasztják.

A nagy nyári kedvenc: jeges fekete tea

A házi jeges tea jóval kevesebb cukrot tartalmazhat, mint a bolti változatok, ráadásul ízlés szerint alakítható.