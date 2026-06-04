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Kék Zóna

Kiderült, mi kerül nap mint nap a világ legtovább élő embereinek tányérjára

1 órája
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A világ néhány pontján feltűnően sokan érik meg a 100 éves kort. A kutatók szerint ebben nemcsak a genetika, hanem az életmód és az étrend is fontos szerepet játszik. A kék zónák lakóinak táplálkozását vizsgálva egyértelműen kirajzolódik, hogy a zöldségek, a hüvelyesek és a szezonális alapanyagok kiemelt helyet kapnak az étkezéseikben.
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Kék Zónazöldséghosszú élet

A hosszú és egészséges élet titka régóta foglalkoztatja a kutatókat. Különös figyelem irányul az úgynevezett kék zónákra, vagyis azokra a térségekre, ahol kiemelkedően magas a százéves kort megélők aránya. A szakemberek szerint az ott élők életmódja, valamint táplálkozási szokásai egyaránt hozzájárulhatnak a kedvező egészségi állapothoz és a hosszabb élettartamhoz. A vizsgálatok alapján az étrend egyik legfontosabb eleme a nagy mennyiségű zöldség és hüvelyes rendszeres fogyasztása.

A mediterrán konyha egyik jellegzetes fogása a Kék zónákban: a tengeri herkentyűkkel és zöldségekkel, spenótta gazdagított tészta a mértékletes, változatos táplálkozás példája
A mediterrán konyha egyik jellegzetes fogása a Kék zónákban: a tengeri herkentyűkkel és zöldségekkel, spenóttal gazdagított tészta a mértékletes, változatos táplálkozás példája
Fotó: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock

A világ legismertebb kék zónái

A kék zónák közé tartozik az okinawai régió Japánban, a görögországi Ikaria szigete, az olaszországi Szardínia, a Costa Rica-i Nicoya-félsziget, valamint a kaliforniai Loma Linda közössége. Bár földrajzilag és kulturálisan jelentősen eltérnek egymástól, a kutatások számos közös vonást azonosítottak az itt élők életmódjában. Az egyik legfontosabb hasonlóság a túlnyomórészt növényi alapú étrend, amelyben a zöldségek, a hüvelyesek, a teljes értékű gabonák és az olajos magvak dominálnak. A feldolgozott élelmiszerek és a vörös húsok jóval kisebb szerepet kapnak az étkezésekben.

A zöldségek központi szerepet töltenek be az étrendben

A kék zónák lakói nem köretként tekintenek a zöldségekre, hanem az étkezések alapjaként fogyasztják azokat. Az étrendben kiemelt helyet kapnak a leveles zöldségek, amelyek jelentős mennyiségben tartalmaznak vitaminokat, ásványi anyagokat, antioxidánsokat és rostokat. A szakértők szerint ezek az összetevők hozzájárulhatnak a szív- és érrendszeri betegségek, valamint több krónikus megbetegedés kockázatának csökkentéséhez. A helyi közösségekben jellemzően friss, szezonális alapanyagok kerülnek az asztalra. A zöldségek jelentős részét saját kertekben termesztik, a felesleget pedig savanyítással, szárítással vagy más hagyományos tartósítási módszerekkel őrzik meg a későbbi hónapokra.

Az egyszerű elkészítési módok dominálnak

A kék zónák konyháira nem a bonyolult receptek jellemzők. A helyi ételek rendszerint kevés, de jó minőségű alapanyagból készülnek. Az ízesítéshez gyakran elegendő a só, néhány friss fűszernövény, fokhagyma, citromlé vagy chili. A mediterrán térségekben különösen fontos szerepet kap az olívaolaj, amelyet sok esetben az elkészült fogásokhoz adnak hozzá. Az ételek jelentős része otthon készül, ami önmagában is csökkenti a nagy mennyiségű sót, cukrot és adalékanyagokat tartalmazó késztermékek fogyasztását. A kutatások szerint a kék zónák lakói általában kevés ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztanak, ami szintén hozzájárulhat egészségük megőrzéséhez.

Nemcsak a zöldség, a hüvelyes is alapélelmiszer

A hosszú életet vizsgáló kutatások egyik legfontosabb megállapítása, hogy a kék zónák lakóinak étrendjében a hüvelyesek kiemelt szerepet töltenek be. A bab, a lencse, a csicseriborsó és a szója szinte minden régióban rendszeresen megjelenik az asztalon. Ezek az alapanyagok kiváló növényi fehérjeforrások, emellett jelentős mennyiségű rostot tartalmaznak, ami kedvezően hathat az emésztésre és az anyagcserére. A különböző régiók saját hagyományaiknak megfelelően kombinálják a hüvelyeseket. Nicoyában a babot kukoricával és tökfélékkel fogyasztják, Ikariában olívaolajjal és zöldségekkel készülnek a fogások, míg Okinawán az édesburgonya és a szójatermékek számítanak meghatározó alapanyagnak.

A hüvelyesek és a friss zöldségek a kék zónák étrendjének alapjai: a csicseriborsóval, zöldfűszerekkel és sajttal készült saláta egyszerre tápláló és ízletes fogás
A hüvelyesek és a friss zöldségek a kék zónák étrendjének alapjai: a csicseriborsóval, zöldfűszerekkel és sajttal készült saláta egyszerre tápláló és ízletes fogás
Fotó: DronG / Shutterstock

A hosszú élet mögött több tényező áll

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kiemelkedő élettartam nem kizárólag az étrendnek köszönhető. A kék zónák lakóit az aktív mindennapok, az erős családi és közösségi kapcsolatok, a rendszeres mozgás, valamint a mértékletes étkezés is jellemzi. Okinawán például elterjedt szokás, hogy az emberek nem esznek teljes jóllakottságig, hanem nagyjából 80 százalékos telítettségnél befejezik az étkezést. A kutatások alapján tehát nem egyetlen csodaszerről vagy különleges alapanyagról van szó. A hosszú életet valószínűleg az egyszerű, növényi alapú étrend, a mértékletesség és az egészséges életmód együttesen támogatja.

A kék zónák étrendjének legfontosabb elemei

  • Leveles zöldségek rendszeres fogyasztása (spenót, mángold, kelkáposzta, leveles káposzta, cékla- és fehérrépalevél).
  • Hüvelyesek napi vagy heti többszöri beiktatása (bab, lencse, csicseriborsó, szója).
  • Teljes értékű gabonák előnyben részesítése.
  • Szezonális, helyi alapanyagok használata.
  • Olívaolaj és más növényi eredetű zsiradékok fogyasztása.
  • A vörös húsok és a feldolgozott élelmiszerek korlátozása.
  • Otthon készített ételek előnyben részesítése.
  • Mértékletes adagok és tudatos étkezés.
  • Erős közösségi kapcsolatok és rendszeres fizikai aktivitás.

 

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