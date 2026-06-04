Kiderült, mi kerül nap mint nap a világ legtovább élő embereinek tányérjára

A hosszú és egészséges élet titka régóta foglalkoztatja a kutatókat. Különös figyelem irányul az úgynevezett kék zónákra, vagyis azokra a térségekre, ahol kiemelkedően magas a százéves kort megélők aránya. A szakemberek szerint az ott élők életmódja, valamint táplálkozási szokásai egyaránt hozzájárulhatnak a kedvező egészségi állapothoz és a hosszabb élettartamhoz. A vizsgálatok alapján az étrend egyik legfontosabb eleme a nagy mennyiségű zöldség és hüvelyes rendszeres fogyasztása.

A mediterrán konyha egyik jellegzetes fogása a Kék zónákban: a tengeri herkentyűkkel és zöldségekkel, spenóttal gazdagított tészta a mértékletes, változatos táplálkozás példája

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A világ legismertebb kék zónái

A kék zónák közé tartozik az okinawai régió Japánban, a görögországi Ikaria szigete, az olaszországi Szardínia, a Costa Rica-i Nicoya-félsziget, valamint a kaliforniai Loma Linda közössége. Bár földrajzilag és kulturálisan jelentősen eltérnek egymástól, a kutatások számos közös vonást azonosítottak az itt élők életmódjában. Az egyik legfontosabb hasonlóság a túlnyomórészt növényi alapú étrend, amelyben a zöldségek, a hüvelyesek, a teljes értékű gabonák és az olajos magvak dominálnak. A feldolgozott élelmiszerek és a vörös húsok jóval kisebb szerepet kapnak az étkezésekben.

A zöldségek központi szerepet töltenek be az étrendben

A kék zónák lakói nem köretként tekintenek a zöldségekre, hanem az étkezések alapjaként fogyasztják azokat. Az étrendben kiemelt helyet kapnak a leveles zöldségek, amelyek jelentős mennyiségben tartalmaznak vitaminokat, ásványi anyagokat, antioxidánsokat és rostokat. A szakértők szerint ezek az összetevők hozzájárulhatnak a szív- és érrendszeri betegségek, valamint több krónikus megbetegedés kockázatának csökkentéséhez. A helyi közösségekben jellemzően friss, szezonális alapanyagok kerülnek az asztalra. A zöldségek jelentős részét saját kertekben termesztik, a felesleget pedig savanyítással, szárítással vagy más hagyományos tartósítási módszerekkel őrzik meg a későbbi hónapokra.

Az egyszerű elkészítési módok dominálnak

A kék zónák konyháira nem a bonyolult receptek jellemzők. A helyi ételek rendszerint kevés, de jó minőségű alapanyagból készülnek. Az ízesítéshez gyakran elegendő a só, néhány friss fűszernövény, fokhagyma, citromlé vagy chili. A mediterrán térségekben különösen fontos szerepet kap az olívaolaj, amelyet sok esetben az elkészült fogásokhoz adnak hozzá. Az ételek jelentős része otthon készül, ami önmagában is csökkenti a nagy mennyiségű sót, cukrot és adalékanyagokat tartalmazó késztermékek fogyasztását. A kutatások szerint a kék zónák lakói általában kevés ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztanak, ami szintén hozzájárulhat egészségük megőrzéséhez.