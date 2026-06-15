Ki ne dobja! 8 ételmaradék, amiből mennyei új fogás készülhet

A legtöbb háztartásban rendszeresen marad egy kevés kenyér, főtt krumpli, rizs vagy sült hús, amelyek gyakran a szemetesben végzik. Pedig ezekből az alapanyagokból néhány egyszerű konyhai praktikával új, ízletes fogások készülhetnek. A maradékok kreatív felhasználásával nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem az élelmiszer-pazarlás ellen is tehetünk. Összegyűjtöttünk nyolc olyan gyakori ételmaradékot, amelyet kár lenne kidobni.

Maradék krumpliból mennyei tócsni készülhet

Fotó: Mindmegette

1. Szikkadt kenyérből sokkal több lehet, mint zsemlemorzsa

A kissé megkeményedett kenyér nem feltétlenül a kukába való. Az egyik legismertebb felhasználási mód a zsemlemorzsa készítése, de ennél jóval több lehetőség rejlik benne. A felkockázott kenyérből sütőben ropogós kruton készülhet levesekhez és salátákhoz. Tojással, tejjel és fűszerekkel összekeverve sós kenyérpuding is süthető belőle, míg fokhagymával és olívaolajjal megpirítva kiváló bruschetta-alap lehet.

2. A főtt krumpli másnap gyakran finomabb

A megmaradt főtt burgonya kiváló alapanyag. Reszelve és kevés liszttel összegyúrva serpenyős burgonyalepény, vagyos tócsni készülhet belőle, de felhasználható rakott ételekhez vagy salátákhoz is. Sokan nem tudják, hogy a lehűlt burgonyában nő az úgynevezett rezisztens keményítő mennyisége, amely lassabban emeli meg a vércukorszintet, így táplálkozási szempontból is érdekes lehet.

3. A maradék rizs a legjobb alapanyag a sült rizshez

A frissen főtt rizs gyakran túl nedves a wokban készülő ételekhez, ezért az ázsiai konyhákban kifejezetten előnyös az előző napi rizs használata. Kevés olajon pirítsuk meg zöldségekkel, tojással és maradék hússal. Néhány perc alatt komplett ebéd vagy vacsora készülhet belőle. Emellett rizsfasírt vagy töltött zöldségek alapanyagaként is jól működik.

4. A megmaradt zöldségek remek krémlevessé válhatnak

A hűtő mélyén gyakran lapul egy fél cukkini, néhány szem répa vagy egy darab karfiol. Ezeket együtt megpárolva és turmixolva kiváló krémleves készíthető. A végeredmény sokszor ízletesebb, mint egyetlen zöldségből főzve, ráadásul a maradékok is hasznosulnak.