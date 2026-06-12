Nem csak a pörkölt mellé jó: 5 meglepő étel, amit feldob a kovászos uborka

A kovászos uborka a magyar nyár egyik legismertebb íze. A legtöbben rántott hús, pörkölt vagy paprikás krumpli mellé kínálják, pedig az utóbbi években egyre több séf és otthoni kísérletező fedezi fel újra a kovászos uborka sokoldalúságát. A savanykás, enyhén fokhagymás, természetesen erjedt ízvilág ugyanis jóval több fogásban működik, mint gondolnánk. A fermentált alapanyagok népszerűsége továbbra is töretlen a gasztronómiában. A kovászos uborka nemcsak karakteres ízt ad az ételeknek, hanem a nyári fogások frissességét is fokozza. Mutatunk öt olyan felhasználási módot, amely elsőre szokatlannak tűnhet, mégis meglepően jól működik.

A kovászos uborka nemcsak köretként, savanyúságként állja meg a helyét: a hideg, krémes leves a nyári hőség egyik legfrissítőbb fogása lehet

Fotó: Mindmegette

Hűsítő kovászosuborka-leves a nyári melegben

A hideg uborkalevesek több európai konyhában is népszerűek, a kovászos uborka pedig új dimenziót ad ennek a kategóriának. A leves egyszerre krémes, savanykás és frissítő, ezért különösen jól esik a legmelegebb napokon.

Kovászosuborka-leves

Hozzávalók (4 adag):

400 g kovászos uborka

500 ml kefir

200 ml tejföl

150 ml kovászos uborka leve

1 gerezd fokhagyma

1 csokor kapor

só ízlés szerint

frissen őrölt bors

Elkészítés:

Az uborkát felaprítjuk, majd a kefirrel, a tejföllel és az uborkalével együtt turmixgépbe tesszük. Hozzáadjuk a fokhagymát és a kaprot, majd simára mixeljük. Sóval és borssal ízesítjük, végül legalább egy órára hűtőszekrénybe tesszük. Tálaláskor apróra vágott uborkával és friss kaporral díszíthetjük.

A kovászos uborka krémként is megállja a helyét

A kovászos uborka magas víztartalma miatt elsőre nem tűnik ideális krémalapanyagnak, mégis remekül működik szendvicskrémekben és mártogatósokban. Savassága kiváltja a citromot vagy az ecetet, miközben összetettebb ízt ad.

Kovászosuborka-krém

Hozzávalók:

250 g krémsajt

150 g kovászos uborka

1 teáskanál mustár

1 evőkanál aprított snidling

frissen őrölt bors

Elkészítés:

A kovászos uborkát nagyon apróra vágjuk vagy késes aprítóban pépesítjük. Összekeverjük a krémsajttal, a mustárral és a snidlinggel. Frissen őrölt borssal ízesítjük, majd fél órára hűtőbe tesszük. Pirítósra kenve vagy zöldségek mellé mártogatósként is kiváló.