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kovászos uborka

Nem csak a pörkölt mellé jó: 5 meglepő étel, amit feldob a kovászos uborka

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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A kovászos uborka évtizedek óta a magyar nyár egyik kihagyhatatlan szereplője, de ma már messze nem csak köretként kerül az asztalra. Levesekben, krémekben, burgerekben, salátákban, sőt még limonádékban is egyre gyakrabban találkozhatunk vele. Mutatunk öt meglepő felhasználási módot, amely bizonyítja, hogy a kovászos uborka jóval sokoldalúbb, mint gondolnánk.
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kovászos uborkahamburgerreceptleves

A kovászos uborka a magyar nyár egyik legismertebb íze. A legtöbben rántott hús, pörkölt vagy paprikás krumpli mellé kínálják, pedig az utóbbi években egyre több séf és otthoni kísérletező fedezi fel újra a kovászos uborka sokoldalúságát. A savanykás, enyhén fokhagymás, természetesen erjedt ízvilág ugyanis jóval több fogásban működik, mint gondolnánk. A fermentált alapanyagok népszerűsége továbbra is töretlen a gasztronómiában. A kovászos uborka nemcsak karakteres ízt ad az ételeknek, hanem a nyári fogások frissességét is fokozza. Mutatunk öt olyan felhasználási módot, amely elsőre szokatlannak tűnhet, mégis meglepően jól működik.

A kovászos uborka nemcsak köretként, savanyúságként állja meg a helyét: a hideg, krémes leves a nyári hőség egyik legfrissítőbb fogása lehet
A kovászos uborka nemcsak köretként, savanyúságként állja meg a helyét: a hideg, krémes leves a nyári hőség egyik legfrissítőbb fogása lehet
Fotó: Mindmegette

Hűsítő kovászosuborka-leves a nyári melegben

A hideg uborkalevesek több európai konyhában is népszerűek, a kovászos uborka pedig új dimenziót ad ennek a kategóriának. A leves egyszerre krémes, savanykás és frissítő, ezért különösen jól esik a legmelegebb napokon.

Kovászosuborka-leves

Hozzávalók (4 adag):

  • 400 g kovászos uborka
  • 500 ml kefir
  • 200 ml tejföl
  • 150 ml kovászos uborka leve
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 csokor kapor
  • só ízlés szerint
  • frissen őrölt bors

Elkészítés:

Az uborkát felaprítjuk, majd a kefirrel, a tejföllel és az uborkalével együtt turmixgépbe tesszük. Hozzáadjuk a fokhagymát és a kaprot, majd simára mixeljük. Sóval és borssal ízesítjük, végül legalább egy órára hűtőszekrénybe tesszük. Tálaláskor apróra vágott uborkával és friss kaporral díszíthetjük.

A kovászos uborka krémként is megállja a helyét

A kovászos uborka magas víztartalma miatt elsőre nem tűnik ideális krémalapanyagnak, mégis remekül működik szendvicskrémekben és mártogatósokban. Savassága kiváltja a citromot vagy az ecetet, miközben összetettebb ízt ad.

Kovászosuborka-krém

Hozzávalók:

  • 250 g krémsajt
  • 150 g kovászos uborka
  • 1 teáskanál mustár
  • 1 evőkanál aprított snidling
  • frissen őrölt bors

Elkészítés:

A kovászos uborkát nagyon apróra vágjuk vagy késes aprítóban pépesítjük. Összekeverjük a krémsajttal, a mustárral és a snidlinggel. Frissen őrölt borssal ízesítjük, majd fél órára hűtőbe tesszük. Pirítósra kenve vagy zöldségek mellé mártogatósként is kiváló.

A burger titkos összetevője

Az amerikai hamburgerekben régóta jelen vannak a savanyított uborkák, a kovászos uborka azonban sokkal összetettebb ízt ad, mint az ecetes változatok. Nemcsak roppanósságot visz a szendvicsbe, hanem a zsírosabb húsok egyensúlyát is megteremti.

Burger kovászos uborkával

Hozzávalók 4 burgerhez:

  • 600 g darált marhahús
  • 4 hamburgerzsemle
  • 8 szelet kovászos uborka
  • 4 szelet cheddar sajt
  • 1 fej lila hagyma
  • 4 evőkanál majonéz
  • só, bors

Elkészítés:

A darált húsból négy pogácsát formázunk, sózzuk és borsozzuk. Forró serpenyőben vagy grillen oldalanként 3-4 perc alatt megsütjük. Az utolsó percben ráhelyezzük a sajtot. A zsemléket megpirítjuk, majonézzel megkenjük, majd a húspogácsát, a kovászos uborkát és a vékonyra szeletelt lila hagymát rétegezzük bele. Aki szeretné, coleslaw-val is feldobhatja.

A kovászos uborka savanykás, fermentált íze tökéletes ellenpontja a szaftos húspogácsának, ezért egyre többen használják hamburgerben is
A kovászos uborka savanykás, fermentált íze tökéletes ellenpontja a szaftos húspogácsának, ezért egyre többen használják hamburgerben is
Fotó: doug m / Shutterstock

 

Krumplisalátában még izgalmasabb

A klasszikus krumplisaláta gyakran nehéz és kissé egyhangú. A kovászos uborka savanykás aromája könnyedebbé teszi az ételt, miközben kellemes roppanósságot ad neki.

Kovászos uborkás krumplisaláta

Hozzávalók:

  • 800 g főtt burgonya
  • 200 g kovászos uborka
  • 150 g tejföl
  • 2 evőkanál majonéz
  • 1 kisebb lila hagyma
  • 1 evőkanál aprított kapor
  • só, bors

Elkészítés:

A burgonyát és az uborkát felkockázzuk. A tejfölt, a majonézt, a kaprot és a finomra vágott hagymát összekeverjük. Hozzáforgatjuk a burgonyát és az uborkát, majd sóval és borssal ízesítjük. Fogyasztás előtt legalább egy órán át hűtjük.

A nyár egyik legfurcsább slágere: a kovászosuborka-limonádé

Első hallásra szokatlannak tűnhet, de több külföldi gasztrotrend is felkapta az uborkalé alapú frissítőket. A kovászos uborka leve enyhén sós, savanykás karaktert kölcsönöz a limonádénak, amely különösen jól esik a forró napokon.

Kovászosuborka-limonádé

Hozzávalók 2 pohárhoz:

  • 400 ml szódavíz
  • 100 ml kovászos uborka leve
  • 1 citrom leve
  • 2 teáskanál méz
  • jégkocka
  • néhány szelet kovászos uborka

Elkészítés:

A citromlevet és a mézet elkeverjük, majd hozzáadjuk a kovászos uborka levét. Felöntjük szódavízzel, jégkockákkal kínáljuk, végül uborkaszeletekkel díszítjük. A végeredmény egyszerre frissítő, enyhén sós és kellemesen savanykás.

Egy hagyományos alapanyag új szerepben

A kovászos uborka sokkal több lehet egyszerű köretnél. A fermentációból származó összetett ízek levesekben, krémekben, salátákban vagy akár italokban is jól érvényesülnek. Bár a kovászosuborka-limonádé még megosztó újdonságnak számít, a többi felhasználási mód könnyen helyet találhat a nyári konyhában. A trend azt mutatja, hogy a klasszikus magyar alapanyagok újragondolása továbbra is izgalmas terület a gasztronómiában.

 

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